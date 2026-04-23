Сыр как суперфуд — почему один из самых любимых продуктов мира сильно недооценивают

Сыр может быть идеальной частью здорового рациона, если знать, какой именно выбирать.

Станислава Бондаренко
Сыр как суперфуд

Сыр как суперфуд

Сыр часто оказывается в «зоне провинившихся» питания, его считают слишком жирным, калорийным или «не очень полезным». Однако издание Women’s Health предлагает посмотреть на него по-новому. Потому что настоящий сыр — не только о вкусе и удовольствии, но и о питательности, балансе и даже пользе для организма.

Пицца с расплавленным сыром, начос с сырным соусом, снеки с сыром — именно такие продукты чаще всего формируют наше мнение о сыре и именно они создают ему репутацию «вредного» продукта. Однако эксперты отмечают, что это не совсем справедливое представление, потому что существует другой сыр — настоящий, ферментированный, насыщенный питательными веществами, который совсем не похож на ультраобработанные аналоги.

Настоящий и ультраобработанный сыр

Не весь сыр одинаковый. С одной стороны порошковые сырные продукты, промышленные соусы и ультраобработанная моцарелла. Эти варианты часто содержат добавки и не имеют той пищевой ценности, которую ожидают потребители.

С другой стороны — настоящий сыр, выдержанный Грюер, свежий козий сыр и голубые сыры с выразительными ароматами. Именно они считаются самыми «чистыми» и питательными вариантами.

Настоящий сыр — больше, чем просто вкус

Диетолог Келси Куник объясняет, что сыр может быть частью здорового рациона. Его польза связана с тем, что он содержит:

  • белок, который помогает строить мышцы

  • кальций для крепких костей

  • полезные жиры, которые дают ощущение сытости

  • пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника

Кроме того, качественного сыра обычно достаточно небольшой порции, чтобы почувствовать сытость.

«Плохая репутация» сыра

Многие люди избегают сыра из-за убеждения, что он слишком жирный, калорийный, содержит много соли и не подходит из-за лактозы. Однако эксперты отмечают, что все зависит от типа сыра, количества, которое вы потребляете и общего баланса рациона.

Иначе говоря, проблема не в сыре как таковом, а в контексте его потребления.

Как правильно есть сыр

Сыр не требует демонизации, а скорее осознанности. Выбирайте натуральные, качественные сорта, потребляйте небольшие порции и рассматривайте его как часть сбалансированного питания. И главное, не бойтесь вкуса.

Сыр — это продукт, который часто недооценивают из-за стереотипов. Но настоящие, качественные сорта могут быть не только вкусными, но и питательными. Он не враг здорового образа жизни, если подходить к нему с умом.

И, возможно, лучший вывод здесь прост, не все сыры одинаковы, и не все удовольствия необходимо исключать из рациона из-за страха непонимания.

