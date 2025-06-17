Так работает наше тело: врач назвал 5 безобидных симптомов, которые могут нас напугать

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Некоторые симптомы могут быть абсолютно не угрожающими и при этом серьезно портить нам жизнь. Очень часто мы не решаемся пойти с такими жалобами к врачу, но продолжаем страдать и от самих симптомов и от неопределенности. На самом деле, полезно знать, откуда происходят некоторые из наших наиболее удивительных телесных функций, и проверить, не являются ли эти некоторые симптомы, такими, которые мы не должны игнорировать.

Поэтому доктор Амир Хан решил рассказать в Тик-Ток о пяти распространенных симптомах, которые могут портить нам жизнь.

Почему дергается глаз

Если ваш глаз дергается, казалось бы, без причины, будто он исполняет свой маленький танец, не стоит волноваться.

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Это называется миохимия, говорит доктор. Это спонтанное, самопроизвольное сокращение мышц. Обычно, определенной мышцы века, вызываемого такими вещами, как кофеин, усталость или стресс.

Это может показаться странным, но это доброкачественное состояние. Единственной причиной обращения к врачу является то, что оно распространяется за пределы глаза или длится более нескольких недель.

Почему после кофе вы бежите в уборную

Если вам нужен туалет сразу после утреннего кофе, вы не одиноки, говорит врач. Это очень распространенный симптом, связанный со здоровьем нашего кишечника.

Это происходит благодаря вашему желудочно-кишечному рефлексу, естественной реакции, когда растяжение желудка посылает сигналы толстой кишке двигаться.

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Кофеин усиливает эту реакцию, стимулируя высвобождение гастрина, гормона, способствующего пищеварению и сокращению кишечника, а также увеличивает движение в кишечнике в целом.

Этот толчок особенно силен после ночной голодовки, – добавляет Хан. Это не диарея, это просто ваш кишечник просыпается по своим часам и выполняет свою работу.

Почему мы задыхаемся во время разговора

Если вы регулярно занимаетесь спортом и без проблем поднимаетесь по лестнице, вы можете удивляться, почему иногда вы не можете вести разговор, не вдыхая глубоко.

Это может быть расстройство дыхания, которое иногда называют дисфункциональным дыханием, объясняет доктор Хан. Это означает, что ваше дыхание поверхностное, учащенное и в основном вы дышите верхней частью грудной клетки, а не диафрагмой.

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Это может быть вызвано хроническим стрессом или тревогой, привычным чрезмерным дыханием, плохой осанкой или плохим использованием голоса.

Почему мы чувствуем тревогу ночью

Часто ночью ощущается повышенный стресс, беспокойство или даже боль, но днем все хорошо. Почему это происходит? Кроме того, что у вас есть больше пространства для размышлений, когда вы ложитесь спать, доктор Хан говорит, что уровень гормонов может быть виноват в наших интенсивных эмоциях.

Наш уровень кортизола падает вечером. Кортизол является противовоспалительным гормоном, потому без него боль и отек могут ухудшаться. Кроме того, ваш циркадный ритм меняется, делая ваше тело более чувствительным к раздражителям ночью, говорит он.

Почему мы потеем, когда нервничаем

Вы когда-нибудь замечали, что ваши руки, ноги или спина начинают потеть только из-за нервов или стресса? Это эмоциональное потоотделение. Оно привлекает потовые железы на ладонях, подошвах и подмышках и вызывается вашей парасимпатической нервной системой. Это реакция «борись или беги», объясняет врач.

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Хотя регулярное потоотделение от физических упражнений помогает охладить тело, эмоциональное потоотделение происходит из-за психологического стресса.

Ни один из этих симптомов не является признаком того, что ваше тело неисправно работает, говорит доктор Хан. Просто оно делает свое дело. Единственная причина для беспокойства – это если симптомы продолжаются дольше, чем вы ожидали, или если они начинают ощущаться в других частях тела.