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Таракан залез в ухо — кошмар, который может стать реальностью
Насекомое в ухе — ситуация, которая звучит как кошмарный сон, однако врач-отоларинголог объяснила, почему не стоит медлить и как действовать, если в ухе внезапно появился сильный шум или ощущение движения.
Кажется, что ничего хуже насекомого, случайно попавшего в ухо, придумать сложно. Однако такая ситуация действительно возможна, а активные движения инородного тела могут вызывать резкий шум, боль и сильный дискомфорт. Врач-отоларинголог Галина Ярецкая рассказала об этом в подкасте стоматолога Виктории Ахмедовой и объяснила, почему в таком случае важно действовать быстро и немедленно обратиться за медицинской помощью.
Сильный шум в ухе
Если насекомое оказалось в слуховом проходе, его движения могут раздражать барабанную перепонку. Именно поэтому человек может внезапно услышать очень громкий, хаотичный шум, почувствовать шевеление или боль.
По словам врача, насекомое может пытаться проникнуть глубже в слуховой проход. Поэтому не стоит игнорировать эту ситуацию.
Не пытайтесь достать насекомое самостоятельно
Самое главное в такой ситуации — не использовать ватные палочки, пинцет или другие предметы и не пытаться извлечь инородное тело. Так можно травмировать слуховой проход или барабанную перепонку и затолкнуть насекомое ещё глубже.
Ярецкая подчеркивает необходимость обратиться к отоларингологу, который сможет осмотреть ухо и безопасно удалить инородное тело. Особенно важно не экспериментировать с жидкостями, если есть подозрение на повреждение барабанной перепонки или если вы не уверены, что именно попало в ухо. Кроме того, врач рассказала, что бывали случаи, когда насекомое прогрызало перепонку и застревало в ухе.
Таракан в ухе — не повод для паники, но точно причина не медлить. Если вы почувствовали движение, резкий шум или боль после того, как в ухо, возможно, попало насекомое, лучше всего не пытаться решить проблему подручными средствами, а как можно скорее обратиться к ЛОР-врачу. Именно безопасное удаление инородного тела должно стать главной задачей.