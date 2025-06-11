Татуировка: какая может возникнуть неожиданная реакция кожи на рисунок / © Associated Press

Реклама

Иногда последствия татуировки появляются не сразу, а через недели, месяцы или даже годы после процедуры. Издание American Academy of Dermatology Association рассказало, какие последствия могут возникнуть после нанесения татуировки и дало советы, как действовать в каждом случае.

Инфекция: не всегда сразу заметна

Когда может появиться: в первые дни или через несколько месяцев после сеанса.

Как распознать:

Реклама

краснота, которая не проходит, а распространяется;

боль, которая не утихает;

появление сыпи из красных болезненных прыщиков;

лихорадка, озноб;

гнойные выделения или открытые раны в месте татуировки.

Что делать: обратиться к врачу или дерматологу как можно скорее. Инфекция может нанести вред не только внешнему виду татуировки, но и общему здоровью.

Аллергия на краску: реакция может быть отложена

Когда может появиться: сразу, через недели или даже годы. Иногда после перенесенных болезней или медицинских процедур (например, протезирование суставов или начала антиретровирусной терапии).

Чаще всего аллергия возникает на красный пигмент, хотя ни один цвет не полностью безопасен.

Возможные симптомы:

Реклама

зуд, покраснение;

мелкие прыщики, чешуйки;

волдыри или язвы;

выделение жидкости;

глубокие узелки под кожей.

Что делать:

При сильной аллергии (осложненное дыхание, сердцебиение, головокружение, боль в животе) — срочно обратиться к врачу.

При умеренной или легкой реакции — сообщите мастеру и обратитесь к дерматологу, если симптомы не проходят через 7-14 дней.

Реакция на черный пигмент

Черные татуировки часто кажутся более безопасными, но именно они могут содержать PPD — химикат, вызывающий сильную аллергию.

Симптомы:

интенсивный зуд и покраснение;

пузырьки, отек;

шелушение кожи, потеря пигмента;

рубцевание, особенно у детей.

Что делать: при появлении серьезных симптомов немедленно обратиться к врачу. Если реакция длится больше недели — нужна консультация дерматолога.

Реклама

Аллергия на солнце: скрытая опасность для татуированной кожи

Когда возникает: после пребывания на солнце, в особенности в первые месяцы после нанесения рисунка.

Признаки солнечной аллергии:

покраснение, зуд, мелкие высыпания;

отек вокруг татуировки;

волдыри, крапивница.

Что делать:

пользуйтесь солнцезащитным кремом (SPF 30+);

закрывайте татуировку плотной одеждой;

избегайте прямого солнечного света в обед;

обратитесь к дерматологу, если реакция не проходит.

Кожные заболевания: татуировка может «вывести» болезнь наружу

Возможные проявления:

Реклама

псориаз;

экзема;

витилиго;

саркоидоз;

лихен планус;

келоидные рубцы;

кожный рак.

Когда появляется: от 3 до 20 дней после процедуры или даже через годы.

Что делать: если у вас есть генетическая предрасположенность к кожным заболеваниям или в анамнезе были рубцы, посоветуйтесь с дерматологом перед татуировкой. Если появились подозрительные изменения, обязательно сделайте осмотр.

Ожоги во время МРТ: редкий, но возможный эффект

Почему возникает: некие пигменты содержат сплавы, которые могут нагреваться под действием магнитного поля.

Симптомы: жжение, краснота, боли в зоне татуировки во время процедуры.

Реклама

Что делать:

обязательно сообщите медперсоналу о наличии татуировки;

если чувствуете дискомфорт, сразу скажите технику.

Увеличенные лимфоузлы: не всегда сигнал о болезни

Почему возникает: пигмент частично попадает в лимфатическую систему при заживлении.

Симптомы: припухлость под мышками, в паху или на шее вблизи места татуировки.

Что делать: если отек длится дольше нескольких недель, обратитесь к семейному врачу, чтобы исключить другие причины.

Реклама

Как уменьшить риски

Выбирайте только проверенного тату-мастера с лицензией и стерильным оборудованием.

Уточняйте состав пигментов — некоторые красители содержат аллергены.

Тщательно следуйте рекомендациям по уходу.

Избегайте солнца и не купайтесь в водоемах во время заживления.

Слушайте свое тело: даже небольшая реакция — повод проконсультироваться.

Татуировка — это не только красота, но и ответственность. Помните, что здоровье кожи всегда в приоритете. Иногда стоит дважды подумать, прежде чем украсить тело узором, чтобы это украшение не обернулось проблемой.