Татуировки: проблемы с кожей, которые могут возникнуть после процесса нанесения

Татуировка – это не просто рисунок на теле, а настоящее искусство, способ самовыражения и даже особенная история, запечатленная на коже. Однако за этим креативным процессом кроется немало нюансов, о которых следует знать.

Какие же возможны реакции кожи на татуировки и как предотвратить проблемы, рассказало издание American Academy of Dermatology Association.

Инфекция: нежелательный "сувенир" после сеанса

Чаще инфекция развивается в первые дни после нанесения тату, но иногда проявляется и через несколько недель. Появляется краснота и легкий дискомфорт – это нормально. Однако если появились:

нарастающая боль;

отек и сильное покраснение;

выделение гноя;

лихорадка и озноб – это повод немедленно обратиться к врачу.

Как этого избежать:

Соблюдайте правила ухода за тату, которые вам посоветовал мастер.

Не прикасайтесь к татуировке грязными руками.

Используйте антибактериальные средства для обработки кожи.

Носите просторную одежду во избежание натирания.

Избегайте купания в бассейнах, реках и море в течение первых двух недель.

Аллергическая реакция на чернила

Проявиться может сразу или через несколько месяцев или даже лет. Особенно опасны красные пигменты.

Симптомы:

Зуд, покраснение и сыпь;

Кожа шелушится или становится бугристой;

Возникают мелкие пузырьки или отеки.

Как действовать:

Если реакция легкая, можно использовать антигистаминные средства.

Если проблема не исчезает, обратитесь к дерматологу.

Перед сеансом сделайте тест на чувствительность к чернилам.

Выбирайте сертифицированные пигменты и мастера, использующего качественные краски.

Аллергия на временную татуировку: не все так безопасно

Чернила для временных татуировок, особенно черный хна-краситель, может вызвать серьезные реакции:

зуд, покраснение, пузырьки;

рубцы и изменения цвета кожи.

Как это предотвратить:

Не делайте татуировок из черной хны.

Проверяйте состав красителей перед нанесением.

Делайте тест на аллергию на небольшом участке кожи.

Чувствительность к солнцу

Солнечные лучи могут вызвать неприятную реакцию: кожа краснеет, чешется, появляется сыпь.

Что делать:

Используйте SPF 30+ на татуированных участках.

Закрывайте татую одеждой, если проводите много времени на солнце.

Избегайте прямых солнечных лучей в первые 3-4 недели после нанесения татуировки.

Кожные заболевания и татуировки

Некоторые люди склонны к таким кожным заболеваниям, как псориаз, экзема или витилиго, которые могут активизироваться после нанесения татуировки.

Как действовать:

Если у вас есть хронические проблемы с кожей, посоветуйтесь с лечащим врачом перед процедурой.

Следите за состоянием кожи в месте татуировки.

Используйте специальные увлажняющие средства, чтобы предотвратить сухость.

Ожог во время МРТ: правда или миф

В редких случаях татуировка может вызвать дискомфорт во время МРТ из-за металлических частиц в чернилах.

Что делать:

Сообщите врачу о татуировке перед обследованием.

Если во время сканирования возникнет жжение, немедленно скажите об этом.

Выбирайте безопасные чернила без примесей тяжелых металлов.

Лимфатические узлы и чернила

Частицы чернил могут мигрировать в лимфоузлы, что приводит к их увеличению. Обычно это безопасно, но если узлы остаются увеличенными длительное время – следует обратиться к врачу.

Как это предотвратить:

Выбирайте качественные краски без вредных примесей.

Регулярно проверяйте состояние кожи и общее самочувствие.

Советы

Выбор мастера: ищите профессионала с хорошими отзывами, лицензией и стерильным оборудованием.

Уход после нанесения: используйте специальные кремы для заживления, избегайте физических нагрузок в первые дни.

Правильное питание: употребляйте больше белков и витаминов для быстрого обновления кожи.

Пейте достаточно воды, чтобы кожа оставалась эластичной и здоровой.

Татуировка – это не только стильный аксессуар, но и ответственность. Выбирайте опытного мастера, заботьтесь о своей коже и не пренебрегайте профессиональными советами. Пусть ваша татуировка радует вас долгие годы и не доставляет никаких неприятностей.

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