Темный шоколад против старения — новая польза любимого десерта / © Associated Press

Реклама

У темного шоколада давно репутация «полезного удовольствия». Он влияет на здоровье сердца, уменьшение воспалений и даже улучшение работы мозга, но теперь список возможных бонусов пополнился еще одним пунктом — влиянием на биологическое старение.

Издание EatingWell рассказало о новом научном исследовании, опубликованном в журнале Aging, в котором ученые изучали связь между теобромином, природным соединением какао, и так называемым эпигенетическим возрастом человека. Результаты оказались настолько убедительными, что их подтвердили сразу на двух независимых группах участников.

Растения содержат множество биологически активных соединений — фитохимикатов, которые могут влиять на наше здоровье. Самые известные из них — полифенолы и флавоноиды, которые могут влиять на работу сердца и снижение хронических воспалений. Теобромин относится к другой группе — алкалоидов, это «родственник» кофеина, но действует мягче:

Реклама

не вызывает резкого возбуждения

не так сильно влияет на нервную систему

при этом обладает сосудорасширяющим и антиоксидантным эффектами

Именно какао является главным источником теобромина в нашем рационе, особенно темный шоколад с высоким содержанием какао-бобов.

Как проходило исследование

Чтобы выяснить, связан ли теобромин со старением, ученые проанализировали данные двух крупных и независимых исследовательских групп:

TwinsUK (Великобритания) — 509 женщин-близнецов

KORA (Германия) — 1 160 мужчин и женщин

Такой подход значительно усиливает надежность результатов. У каждого участника:

взяли анализ крови, чтобы измерить уровень теобромина, кофеина и других метаболитов

проанализировали ДНК и обращали внимание на эпигенетические маркеры старения

Ученые использовали так называемые эпигенетические «часы», в частности «GrimAge» — один из самых точных показателей биологического возраста, а также маркер длины теломер, которые считают индикатором клеточного здоровья.

Реклама

Что показали результаты

Результаты оказались удивительными:

люди с более высоким уровнем теобромина в крови имели более медленное эпигенетическое старение

их биологический возраст был «моложе», чем паспортный

также наблюдалась связь с более длинными теломерами, что обычно считается признаком лучшего клеточного состояния

Важно, что этот эффект:

не объяснялся кофеином

подтвердился в обеих исследовательских группах

Интересный факт заключается в том, что в дополнительном анализе ученые заметили, что положительный эффект теобромина был еще более выраженным у бывших и нынешних курильщиков, хотя причины этого требуют дальнейших исследований.

Предостережение

Несмотря на оптимистические выводы, ученые подчеркивают:

Реклама

это наблюдательное исследование, а не доказательство прямой причины

теобромин может быть маркером в целом здорового питания

на результат могли влиять другие соединения какао, в частности флаванолы

Иначе говоря, шоколад не является «эликсиром молодости», но может быть частью здорового образа жизни.

Как применить это в реальной жизни

Если хочется добавить больше теобромина в рацион, вот несколько разумных и вкусных вариантов:

Выбирайте темный шоколад с содержанием какао 70% и более

Добавляйте несладкий какао-порошок в овсянку, смузи или йогурт

Попробуйте какао-чай, который готовят из скорлупы какао-бобов

Главное правило — минимум сахара, максимум какао.

Темный шоколад снова доказывает, что удовольствие и польза могут существовать вместе. Новые научные данные свидетельствуют, что теобромин, природное соединение какао, связан с более медленным биологическим старением и лучшим клеточным здоровьем.

Реклама

Это не значит, что стоит есть шоколад плитками, но небольшой кусочек качественного темного шоколада вполне может стать приятной и разумной инвестицией в долгосрочное здоровье.