Темный шоколад против старения — новая польза любимого десерта
Хорошие новости для всех, кто не представляет жизни без шоколада: наука снова становится на его сторону. Новое исследование показывает, что темный шоколад может не только улучшать настроение, но и влиять на старение на клеточном уровне.
У темного шоколада давно репутация «полезного удовольствия». Он влияет на здоровье сердца, уменьшение воспалений и даже улучшение работы мозга, но теперь список возможных бонусов пополнился еще одним пунктом — влиянием на биологическое старение.
Издание EatingWell рассказало о новом научном исследовании, опубликованном в журнале Aging, в котором ученые изучали связь между теобромином, природным соединением какао, и так называемым эпигенетическим возрастом человека. Результаты оказались настолько убедительными, что их подтвердили сразу на двух независимых группах участников.
Растения содержат множество биологически активных соединений — фитохимикатов, которые могут влиять на наше здоровье. Самые известные из них — полифенолы и флавоноиды, которые могут влиять на работу сердца и снижение хронических воспалений. Теобромин относится к другой группе — алкалоидов, это «родственник» кофеина, но действует мягче:
не вызывает резкого возбуждения
не так сильно влияет на нервную систему
при этом обладает сосудорасширяющим и антиоксидантным эффектами
Именно какао является главным источником теобромина в нашем рационе, особенно темный шоколад с высоким содержанием какао-бобов.
Как проходило исследование
Чтобы выяснить, связан ли теобромин со старением, ученые проанализировали данные двух крупных и независимых исследовательских групп:
TwinsUK (Великобритания) — 509 женщин-близнецов
KORA (Германия) — 1 160 мужчин и женщин
Такой подход значительно усиливает надежность результатов. У каждого участника:
взяли анализ крови, чтобы измерить уровень теобромина, кофеина и других метаболитов
проанализировали ДНК и обращали внимание на эпигенетические маркеры старения
Ученые использовали так называемые эпигенетические «часы», в частности «GrimAge» — один из самых точных показателей биологического возраста, а также маркер длины теломер, которые считают индикатором клеточного здоровья.
Что показали результаты
Результаты оказались удивительными:
люди с более высоким уровнем теобромина в крови имели более медленное эпигенетическое старение
их биологический возраст был «моложе», чем паспортный
также наблюдалась связь с более длинными теломерами, что обычно считается признаком лучшего клеточного состояния
Важно, что этот эффект:
не объяснялся кофеином
подтвердился в обеих исследовательских группах
Интересный факт заключается в том, что в дополнительном анализе ученые заметили, что положительный эффект теобромина был еще более выраженным у бывших и нынешних курильщиков, хотя причины этого требуют дальнейших исследований.
Предостережение
Несмотря на оптимистические выводы, ученые подчеркивают:
это наблюдательное исследование, а не доказательство прямой причины
теобромин может быть маркером в целом здорового питания
на результат могли влиять другие соединения какао, в частности флаванолы
Иначе говоря, шоколад не является «эликсиром молодости», но может быть частью здорового образа жизни.
Как применить это в реальной жизни
Если хочется добавить больше теобромина в рацион, вот несколько разумных и вкусных вариантов:
Выбирайте темный шоколад с содержанием какао 70% и более
Добавляйте несладкий какао-порошок в овсянку, смузи или йогурт
Попробуйте какао-чай, который готовят из скорлупы какао-бобов
Главное правило — минимум сахара, максимум какао.
Темный шоколад снова доказывает, что удовольствие и польза могут существовать вместе. Новые научные данные свидетельствуют, что теобромин, природное соединение какао, связан с более медленным биологическим старением и лучшим клеточным здоровьем.
Это не значит, что стоит есть шоколад плитками, но небольшой кусочек качественного темного шоколада вполне может стать приятной и разумной инвестицией в долгосрочное здоровье.