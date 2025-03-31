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Температура: все, что нужно о ней знать и когда сбивать
Температура тела – один из основных показателей состояния здоровья человека. Ее повышение чаще всего свидетельствует о реакции организма на инфекцию или воспаление.
Однако температура может изменяться не только из-за болезни, но и в ответ на физические нагрузки, прием пищи или даже время суток. Поэтому всегда нужно сбивать температуру, в каких случаях она указывает на опасность и какие средства лечения наиболее эффективны, обо всем этом рассказало издание MedicalNewsToday .
Когда нормальная температура становится лихорадкой
У человека диагностируется лихорадка, если температура тела повышается выше нормального диапазона в 36–37°C. Это распространенный признак инфекции. Когда температура тела повышается, человек может ощущать озноб, пока он не стабилизируется. Питание, физические упражнения, сон, время суток и другие индивидуальные факторы могут также влиять на температуру.
Симптомы
Лихорадка является обычным признаком инфекции. Если у кого повышенная температура, они также могут чувствовать:
Озноб и дрожь
Повышенное потоотделение
Отсутствие аппетита
Признаки обезвоживания
Повышенная чувствительность к боли
Сонливость и усталость
Трудности с концентрацией
У детей лихорадка может сопровождаться:
Ощущением жара на ощупь
Румянцем на лице
Липкостью или потливостью
При очень высокой температуре возможны спутанность сознания, бреда и судороги.
Измерение температуры
Наиболее точным способом является использование термометра. Его можно применять:
Орально (под языком)
Пахово
Ректально (самый точный метод для маленьких детей)
Если температура тела составляет 38°C или выше, это свидетельствует о лихорадке.
Когда стоит волноваться
Лихорадка бывает разного уровня тяжести:
Легко – 37,5–38°C
Умеренная – 38–39°C
Высокая – 39–40°C
Гиперпирексия – 41,1°C, а это состояние нуждается в немедленной помощи.
Лихорадка может быть:
Острой (до 7 дней)
Хронической (более 14 дней)
Лечение
Легкая горячка обычно проходит сама, но высокая температура требует вмешательства. Для понижения температуры используют:
Медицинские препараты
Обильное питье
Охлаждающие компрессы
Антибиотики применяют только при бактериальной инфекции. При вирусных заболеваниях назначают симптоматическое лечение.
Причины повышения температуры
Температура может возрастать из-за:
Инфекции (грипп, ангина)
Ревматоидный артрит
Побочные эффекты лекарства
Солнечный удар
Обезвоживание
Профилактика
Предотвратить повышение температуры помогают:
Регулярная мойка рук
Избегание контакта с больными
Поддержка иммунитета
Температура тела является важным показателем здоровья и ее повышение не всегда является поводом для беспокойства. Легкое повышение температуры является естественной реакцией организма на инфекцию и обычно не требует немедленного вмешательства. Однако высокий жар может быть опасным, особенно для детей, пожилых и лиц с хроническими заболеваниями. Важно знать, когда следует обратиться к врачу и какие меры можно принять для облегчения состояния.
Соблюдение гигиены, укрепление иммунитета и своевременное лечение инфекций помогут снизить риск повышения температуры. А если жар все же появился, следует действовать в соответствии с ситуацией: во время легкой горячки достаточно отдыха и обильного питья, а в случае сильного повышения температуры или появления тревожных симптомов следует обратиться к врачу. Помните, что здоровье – это самый ценный ресурс и его следует беречь.