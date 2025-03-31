Температура: все, что нужно о ней знать и когда сбивать

Температура / © Credits

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Однако температура может изменяться не только из-за болезни, но и в ответ на физические нагрузки, прием пищи или даже время суток. Поэтому всегда нужно сбивать температуру, в каких случаях она указывает на опасность и какие средства лечения наиболее эффективны, обо всем этом рассказало издание MedicalNewsToday .

Когда нормальная температура становится лихорадкой

У человека диагностируется лихорадка, если температура тела повышается выше нормального диапазона в 36–37°C. Это распространенный признак инфекции. Когда температура тела повышается, человек может ощущать озноб, пока он не стабилизируется. Питание, физические упражнения, сон, время суток и другие индивидуальные факторы могут также влиять на температуру.

Симптомы

Лихорадка является обычным признаком инфекции. Если у кого повышенная температура, они также могут чувствовать:

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Озноб и дрожь

Повышенное потоотделение

Отсутствие аппетита

Признаки обезвоживания

Повышенная чувствительность к боли

Сонливость и усталость

Трудности с концентрацией

У детей лихорадка может сопровождаться:

Ощущением жара на ощупь

Румянцем на лице

Липкостью или потливостью

При очень высокой температуре возможны спутанность сознания, бреда и судороги.

Измерение температуры

Наиболее точным способом является использование термометра. Его можно применять:

Орально (под языком)

Пахово

Ректально (самый точный метод для маленьких детей)

Если температура тела составляет 38°C или выше, это свидетельствует о лихорадке.

Когда стоит волноваться

Лихорадка бывает разного уровня тяжести:

Легко – 37,5–38°C

Умеренная – 38–39°C

Высокая – 39–40°C

Гиперпирексия – 41,1°C, а это состояние нуждается в немедленной помощи.

Лихорадка может быть:

Острой (до 7 дней)

Хронической (более 14 дней)

Лечение

Легкая горячка обычно проходит сама, но высокая температура требует вмешательства. Для понижения температуры используют:

Медицинские препараты

Обильное питье

Охлаждающие компрессы

Антибиотики применяют только при бактериальной инфекции. При вирусных заболеваниях назначают симптоматическое лечение.

Причины повышения температуры

Температура может возрастать из-за:

Инфекции (грипп, ангина)

Ревматоидный артрит

Побочные эффекты лекарства

Солнечный удар

Обезвоживание

Профилактика

Предотвратить повышение температуры помогают:

Регулярная мойка рук

Избегание контакта с больными

Поддержка иммунитета

Температура тела является важным показателем здоровья и ее повышение не всегда является поводом для беспокойства. Легкое повышение температуры является естественной реакцией организма на инфекцию и обычно не требует немедленного вмешательства. Однако высокий жар может быть опасным, особенно для детей, пожилых и лиц с хроническими заболеваниями. Важно знать, когда следует обратиться к врачу и какие меры можно принять для облегчения состояния.

Соблюдение гигиены, укрепление иммунитета и своевременное лечение инфекций помогут снизить риск повышения температуры. А если жар все же появился, следует действовать в соответствии с ситуацией: во время легкой горячки достаточно отдыха и обильного питья, а в случае сильного повышения температуры или появления тревожных симптомов следует обратиться к врачу. Помните, что здоровье – это самый ценный ресурс и его следует беречь.