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ТСН в социальных сетях

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Температура: все, что нужно о ней знать и когда сбивать

Температура тела – один из основных показателей состояния здоровья человека. Ее повышение чаще всего свидетельствует о реакции организма на инфекцию или воспаление.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Температура

Температура / © Credits

Однако температура может изменяться не только из-за болезни, но и в ответ на физические нагрузки, прием пищи или даже время суток. Поэтому всегда нужно сбивать температуру, в каких случаях она указывает на опасность и какие средства лечения наиболее эффективны, обо всем этом рассказало издание MedicalNewsToday .

Когда нормальная температура становится лихорадкой

У человека диагностируется лихорадка, если температура тела повышается выше нормального диапазона в 36–37°C. Это распространенный признак инфекции. Когда температура тела повышается, человек может ощущать озноб, пока он не стабилизируется. Питание, физические упражнения, сон, время суток и другие индивидуальные факторы могут также влиять на температуру.

Симптомы

Лихорадка является обычным признаком инфекции. Если у кого повышенная температура, они также могут чувствовать:

  • Озноб и дрожь

  • Повышенное потоотделение

  • Отсутствие аппетита

  • Признаки обезвоживания

  • Повышенная чувствительность к боли

  • Сонливость и усталость

  • Трудности с концентрацией

У детей лихорадка может сопровождаться:

  • Ощущением жара на ощупь

  • Румянцем на лице

  • Липкостью или потливостью

При очень высокой температуре возможны спутанность сознания, бреда и судороги.

Измерение температуры

Наиболее точным способом является использование термометра. Его можно применять:

  • Орально (под языком)

  • Пахово

  • Ректально (самый точный метод для маленьких детей)

Если температура тела составляет 38°C или выше, это свидетельствует о лихорадке.

Когда стоит волноваться

Лихорадка бывает разного уровня тяжести:

  • Легко – 37,5–38°C

  • Умеренная – 38–39°C

  • Высокая – 39–40°C

  • Гиперпирексия – 41,1°C, а это состояние нуждается в немедленной помощи.

Лихорадка может быть:

  • Острой (до 7 дней)

  • Хронической (более 14 дней)

Лечение

Легкая горячка обычно проходит сама, но высокая температура требует вмешательства. Для понижения температуры используют:

  • Медицинские препараты

  • Обильное питье

  • Охлаждающие компрессы

Антибиотики применяют только при бактериальной инфекции. При вирусных заболеваниях назначают симптоматическое лечение.

Причины повышения температуры

Температура может возрастать из-за:

  • Инфекции (грипп, ангина)

  • Ревматоидный артрит

  • Побочные эффекты лекарства

  • Солнечный удар

  • Обезвоживание

Профилактика

Предотвратить повышение температуры помогают:

  • Регулярная мойка рук

  • Избегание контакта с больными

  • Поддержка иммунитета

Температура тела является важным показателем здоровья и ее повышение не всегда является поводом для беспокойства. Легкое повышение температуры является естественной реакцией организма на инфекцию и обычно не требует немедленного вмешательства. Однако высокий жар может быть опасным, особенно для детей, пожилых и лиц с хроническими заболеваниями. Важно знать, когда следует обратиться к врачу и какие меры можно принять для облегчения состояния.

Соблюдение гигиены, укрепление иммунитета и своевременное лечение инфекций помогут снизить риск повышения температуры. А если жар все же появился, следует действовать в соответствии с ситуацией: во время легкой горячки достаточно отдыха и обильного питья, а в случае сильного повышения температуры или появления тревожных симптомов следует обратиться к врачу. Помните, что здоровье – это самый ценный ресурс и его следует беречь.

Дата публикации
Количество просмотров
196
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