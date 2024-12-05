TikTok вызывает геморрой: почему это так, объясняет врач

Задумывались ли вы над тем, что у невинного пролистывания ленты TikTok в туалете могут быть серьезные последствия для здоровья.

Врач Сергей Писоцкий поделился результатами исследований, связывающих длительное использование смартфонов в туалете с развитием геморроя. Эта проблема уже привлекла внимание ученых, ведь сейчас мы проводим все больше времени с гаджетами даже в таких местах, где должны находиться всего несколько минут.

Что такое геморрой и как он возникает

Геморрой – это варикозное расширение вен прямой кишки, которое может вызвать боль, зуд, дискомфорт или даже кровотечение. Обычно эта проблема возникает из-за длительного сиденья, повышенного давления в малом тазу, а также несбалансированного питания.

По словам врача, привычка проводить много времени в туалете с телефоном может вызывать венозный застой в малом тазу. Застой крови в венах прямой кишки создает идеальные условия для развития геморроя.

Время пребывания на унитазе важно

Кроме физиологических изменений, связанных с длительным сиденьем, врач отмечает, что просмотр контента в TikTok или других соцсетях в туалете значительно продлевает время пребывания на унитазе. Большое количество людей проводят в туалете в среднем от 20 до 30 минут в день. По сравнению с рекомендованными 5-8 минутами это значительно превышает норму. Чем больше времени люди проводят в туалете с телефоном, тем выше риск развития геморроя.

Чем опасна эта привычка

Основной причиной развития геморроя в такой ситуации является нарушение циркуляции крови из-за длительного сиденья. Когда вы находитесь на унитазе дольше, чем нужно, растет давление на вены прямой кишки. Это приводит к их расширению и ослаблению, что в конечном счете может вызвать развитие болезни.

Кроме того, привычка листать ленту соцсетей в туалете негативно влияет на здоровье из-за психологического аспекта. Вы начинаете ассоциировать туалет с местом отдыха или даже рабочим местом, что может привести к ухудшению качества сна и снижению производительности.

Что делать, чтобы предотвратить геморрой

Соблюдение нескольких простых правил поможет снизить риск развития этой неприятной болезни:

Ограничивайте время в туалете. Здоровый период пребывания в туалете должен составлять не более 5-8 минут.

Здоровый период пребывания в туалете должен составлять не более 5-8 минут. Откажитесь от телефона. Вместо того чтобы листать ленту TikTok, сосредоточьтесь на своих физиологических потребностях.

Вместо того чтобы листать ленту TikTok, сосредоточьтесь на своих физиологических потребностях. Больше двигайтесь. Сидячий образ жизни также является фактором риска. Добавьте в свой день больше активности, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию крови.

Сидячий образ жизни также является фактором риска. Добавьте в свой день больше активности, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию крови. Следите за рационом. Употребляйте больше продуктов, богатых клетчаткой, таких как овощи, фрукты и цельнозерновые продукты во избежание запоров.

Дети и TikTok

Особое внимание следует уделить детям. Молодежь все чаще использует телефоны даже в туалете, что может формировать нездоровые привычки. Родители должны объяснять детям важность ограничения времени с гаджетами и поощрять активный образ жизни.

У привычки брать телефон в туалет могут быть серьезные последствия для вашего здоровья. Уделяйте больше внимания своему телу, слушайте рекомендации врачей и не забывайте об умеренности во всем. Здоровье начинается с мелочей – не пренебрегайте ими.

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