TikTok вызывает геморрой: почему это так, объясняет врач

Задумывались ли вы над тем, что у невинного пролистывания ленты TikTok в туалете могут быть серьезные последствия для здоровья.
Врач Сергей Писоцкий поделился результатами исследований, связывающих длительное использование смартфонов в туалете с развитием геморроя. Эта проблема уже привлекла внимание ученых, ведь сейчас мы проводим все больше времени с гаджетами даже в таких местах, где должны находиться всего несколько минут.
Что такое геморрой и как он возникает
Геморрой – это варикозное расширение вен прямой кишки, которое может вызвать боль, зуд, дискомфорт или даже кровотечение. Обычно эта проблема возникает из-за длительного сиденья, повышенного давления в малом тазу, а также несбалансированного питания.
По словам врача, привычка проводить много времени в туалете с телефоном может вызывать венозный застой в малом тазу. Застой крови в венах прямой кишки создает идеальные условия для развития геморроя.
Время пребывания на унитазе важно
Кроме физиологических изменений, связанных с длительным сиденьем, врач отмечает, что просмотр контента в TikTok или других соцсетях в туалете значительно продлевает время пребывания на унитазе. Большое количество людей проводят в туалете в среднем от 20 до 30 минут в день. По сравнению с рекомендованными 5-8 минутами это значительно превышает норму. Чем больше времени люди проводят в туалете с телефоном, тем выше риск развития геморроя.
Чем опасна эта привычка
Основной причиной развития геморроя в такой ситуации является нарушение циркуляции крови из-за длительного сиденья. Когда вы находитесь на унитазе дольше, чем нужно, растет давление на вены прямой кишки. Это приводит к их расширению и ослаблению, что в конечном счете может вызвать развитие болезни.
Кроме того, привычка листать ленту соцсетей в туалете негативно влияет на здоровье из-за психологического аспекта. Вы начинаете ассоциировать туалет с местом отдыха или даже рабочим местом, что может привести к ухудшению качества сна и снижению производительности.
Что делать, чтобы предотвратить геморрой
Соблюдение нескольких простых правил поможет снизить риск развития этой неприятной болезни:
- Ограничивайте время в туалете. Здоровый период пребывания в туалете должен составлять не более 5-8 минут.
- Откажитесь от телефона. Вместо того чтобы листать ленту TikTok, сосредоточьтесь на своих физиологических потребностях.
- Больше двигайтесь. Сидячий образ жизни также является фактором риска. Добавьте в свой день больше активности, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию крови.
- Следите за рационом. Употребляйте больше продуктов, богатых клетчаткой, таких как овощи, фрукты и цельнозерновые продукты во избежание запоров.
Дети и TikTok
Особое внимание следует уделить детям. Молодежь все чаще использует телефоны даже в туалете, что может формировать нездоровые привычки. Родители должны объяснять детям важность ограничения времени с гаджетами и поощрять активный образ жизни.
У привычки брать телефон в туалет могут быть серьезные последствия для вашего здоровья. Уделяйте больше внимания своему телу, слушайте рекомендации врачей и не забывайте об умеренности во всем. Здоровье начинается с мелочей – не пренебрегайте ими.
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