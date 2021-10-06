Тиннитус: почему звенит в ушах и как это лечится

Тиннитус: почему звенит в ушах и как это лечится

Каждый второй хотя бы раз в жизни испытывал тиннитус – звон в ушах. А каждый пятый человек постоянно страдает от этого симптома.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о фантомных звонах в ушах, их причинах и способах лечения.

Тиннитус – это фантомные звоны, не исходящие от внешнего источника звука. Их образование во внутреннем ухе и мозге остается загадкой для ученых. Одно можно сказать наверняка: это не заболевание, это просто симптом. Тиннитус редко вызывает явный дискомфорт, но часто развивается на фоне конкретной патологии или повреждения.

О том, почему людей беспокоит звон в ушах и каковы его причины, расскажем в этой статье.

Причины тиннитуса: что его вызывает

Тиннитус – это не совсем болезнь, это состояние, а точнее, симптом, который, к счастью, сам по себе не ухудшает и не повреждает слух. Мы можем назвать это акустическим явлением, которое слышит только пациент. Также бывает, что шум в ушах – первый признак таких заболеваний, как отосклероз, болезнь Меньера, токсическое поражение внутреннего уха или опухоль слухового нерва.

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Тиннитус, как описывают пациенты, – это навязчивый звук, вызывающий нервное напряжение в голове. Очень часто люди с таким симптомом изолируют себя от окружающей среды, друзей и семьи. С другой стороны, физиологический шум может слышать каждый человек в абсолютной тишине, например, в звукоизолированном помещении – такой шум является нормальным, но он подавляется шумом из окружающей среды.

Тиннитус может возникать в любом месте слухового прохода. Подавляющее большинство пациентов испытывают так называемые нейрофизиологические шумы, возникающие в результате повреждения ушной улитки или слухового вестибулярного нерва. Подобные повреждения – довольно частое явление на фоне старения организма, но также могут возникать как следствие воздействия громкого звука, травм головы, шеи или некоторых заболеваний.

В редких случаях такой шум в ушах является побочных эффектом приема неправильных доз таких препаратов, как ацетилсалициловая кислота, петлевые диуретики или нестероидные противовоспалительные средства.

Также стоит упомянуть, что среди больных тиннитусом есть большая группа людей, страдающих неврологическими расстройствами или депрессией.

В целом специалисты выделяют такие причины тиннитуса:

звон в ушах может быть вызван акустической травмой, внезапной глухотой или возрастной потерей слуха;

в среднем ухе причиной может быть повреждение барабанной перепонки. Воспаление также является возможной причиной;

у некоторых пациентов шум в ушах может быть вызван проблемами с мозгом;

жужжание в ухе – синхронное, пульсирующее – указывает на сужение сосудов внутреннего уха. Причиной может быть воспаление слухового прохода;

звук, похожий на скрежет, возникает при заболеваниях и дегенерации височно-нижнечелюстного сустава.

Как долго может длиться тиннитус

Звон в ушах может появиться на короткое время и сразу же прекратиться. Но в других случаях тиннитус присутствует в течение нескольких месяцев или даже всю жизнь. В основном ученые выделяют три формы такого симптома:

острый шум в ушах: длится менее трех месяцев и часто проходит спонтанно. При необходимости может помочь фармакологическое лечение;

подострый тиннитус: он повторяется в течение от трех до двенадцати месяцев. Лечение и/или упражнения на расслабление и снятие стресса могут дать хороший результат;

хронический шум в ушах: сохраняется более двенадцати месяцев и редко проходит без терапевтического или фармакологического лечения.

Как лечить тиннитус

Первичное лечение шума в ушах основано на поиске причины и ее устранения. Для этого используются различные диагностические приемы и назначаются консультации профильных врачей – лора, аудиолога, невролога, психолога. Играют важную роль и визуализирующие исследования – компьютерная томография, МРТ головы и шеи, а также ангиография или рентген.

Лечение тиннитуса возможно только в некоторых случаях, например, если причиной симптома являются сосудистые мальформации или слуховые невриномы. К сожалению, для остальных пациентов врачи могут предложить методы лечения, которые только облегчат жизнь. К ним относятся:

слуховые аппараты: рекомендуются людям с потерей слуха. Они делают звуки четче и громче, что делает шум менее заметным;

помощь психолога или психиатра: особенно полезна когнитивно-поведенческая терапия, во время которой пациентов учат, как бороться с тиннитусом, как отвлекаться от него и справляться со стрессом;

звуковое лечение: этот метод основан на использовании звуков, которые "маскируют" звон в ушах.

Что может помочь при тиннитусе

Один из наиболее важных способов борьбы с тиннитусом в домашних условиях – это изменение образа жизни. Стоит поработать над гигиеной сна, регулярными физическими нагрузками и сокращением употребления алкоголя.

Вреден ли шум в ушах

С чисто медицинской точки зрения: нет. Однако постоянное воздействие шума со временем влияет на психическое состояние. Некоторые люди воспринимают тиннитус как бесконечную пытку: он нарушает концентрацию внимания в течение дня и мешает спать ночью.

Важно: если шум в ушах сохраняется более 24 часов, следует обратиться к специалисту. Чем раньше будут приняты соответствующие меры в случае острого шума в ушах, тем больше шансов на выздоровление и тем ниже риск развития хронического тиннитуса.

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