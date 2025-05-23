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ТСН в социальных сетях

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Топ-10 домашних средств от кашля: сухого, влажного или аллергического

Кашель — это симптом, знакомый каждому: он может появиться из-за простуды, гриппа, аллергии или быть следствием бронхита или даже сухого воздуха в доме. В большинстве случаев он не нуждается в сложном лечении, однако всегда хочется быстрее облегчить состояние — особенно когда речь идет о детях, беременных или аллергиках.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Топ-10 домашних средств от кашля: сухого, влажного или аллергического

Топ-10 домашних средств от кашля: сухого, влажного или аллергического / © Credits

Именно поэтому издание Tua Saúde рассказало о 10 проверенных натуральных средствах, которые помогут справиться с кашлем: сухим, продуктивным (влажным), аллергическим или сезонным. Все рецепты основаны на опыте народной медицины и поддержаны современными знаниями о свойствах лекарственных растений.

Имбирный чай с лимоном и медом

Для кого: против сухого кашля или першения

Действие: противовоспалительное, антисептическое, успокаивающее

Рецепт:

  • Свежий имбирь 5 г

  • Лимонный сок 2шт.

  • Мед (для детей старше 1 года) 1 ч. л

  • Вода 500 мл

Залейте измельченный имбирь водой, кипятите до уменьшения жидкости вдвое. Добавьте сок лимона и меда. Пейте по 1 ст. л каждые 3-4 часа.

Полезно знать: имбирь уменьшает отек слизистой, лимон стимулирует иммунитет, а мед успокаивает горло.

Лимонно-медовый настой

Для кого: дети старше 1 года и взрослые

Действие: увлажнение, уменьшение боли в горле

Рецепт:

  • Вода 500 мл

  • Лимонный сок 2 ст. л

  • Мед 1 ст. л

Кипятите воду, дайте охладиться до комфортной температуры, добавьте сок и мед. Пейте по 1–2 ложки несколько раз в день.

Важно: мед противопоказан детям до 1 года из-за риска ботулизма.

Морковно-гуаковый сок

Для кого: при влажном кашле, бронхите

Действие: бронхорасширяющее, отхаркивающее

Рецепт:

  • Микания гуако (можно найти в аптеках или заменить чабрецом) 5 листьев

  • Морковь 1 шт.

  • Мята 2 веточки

  • Мед 1 ч. л

Смешайте все ингредиенты в блендере, процедите. Принимайте по 20 мл 2–3 раза в день.

Чай из листьев крапивы

Для кого: при аллергическом кашле

Действие: антигистаминное, успокаивающее

Рецепт:

  • Сушеные листья крапивы 1 ст. л

  • Вода 200 мл

Кипятите 5 мин, процедите и охладите. Пейте по 1 стакану утром и вечером. Крапива помогает уменьшить аллергическую реакцию и воспаление в дыхательных путях.

Перечная мята — чай или ингаляции

Для кого: насморк, заложенность носа

Действие: противовоспалительное, противозастойное

Чай

  • Мята 6 листьев

  • Кипяток 150 мл

Настаивайте 5–7 мин, пейте 3–4 раза в день.

Ингаляции:

  • Эфирное масло мяты 3–5 капель на миску с горячей водой

  • Вдыхать пар под полотенцем 5–10 мин.

Ингаляции с эвкалиптом

Для кого: против простуды, гриппа, синусита

Действие: антисептическое, отхаркивающее

Рецепт:

  • Эфирное масло эвкалипта 5 капель

  • Кипяток 1 литр

Наклоните голову над миской с паром, накройте полотенцем. Вдыхайте 10 минут. Повторяйте 2–3 раза в день.

Предостережение: детям до 12 лет ингаляции с эвкалиптом не рекомендуются.

Чай с базиликом

Для кого: за простуды, бронхити

Действие: расслабляет бронхи, снижает воспаление.

Рецепт:

  • Базилик 10 листков

  • кипяток 1 стакан

Настаивайте 5-10 мин, пейте до 3 раз в день.

Предостережение: противопоказано беременным и кормящим грудью.

Настой из гранатовой шкурки

Для кого: за кашля, вызванного болью в горле

Действие: антиоксидантное, противовоспалительное

Рецепт:

  • Кожица граната 10 г

  • Вода 1 стакан

Кипятить 5 минут, настоять еще 5 минут. Пить 2–3 раза в день.

Предостережение: не рекомендуется детям до 2 лет и людям с гастритом.

Сироп из ананаса, кресс-салата и репы

Для кого: при бронхите, сильном влажном кашле

Действие: сильное натуральное отхаркивающее средство

Рецепт:

  • Репа 200 г

  • Кресс-салат 1/3 пучка

  • Ананас ½ шт.

  • Свекла 2 шт.

  • Вода 600 мл

  • Мед ½ стакана

Смешайте, кипятите 40 мин, добавьте мед. Принимать по 1 ст.л. л 3 раза в день.

Противопоказано: беременным, людям с аллергией на мед или пыльцу.

Чесночный чай

Для кого: при простудном кашле

Действие: отхаркивающее, антибактериальное

Рецепт:

  • Чеснок 1 зубчик

  • Мед 1 ст. л

  • Кипяток 1 стакан

Залить чеснок водой, настоять 5 мин, процедить и добавить мед. Пить 1 стакан в день.

Внимание: не принимать детей до 2 лет, людям с язвой, гипотонией или аллергией на мед.

Когда обращаться к врачу

Домашние средства эффективны на ранних стадиях или при легких формах кашля. Но если кашель длится более 7 дней, сопровождается высокой температурой, болью в груди, одышкой или кровью, обязательно обратитесь к специалисту.

Не забывайте о влажной уборке и увлажнении воздуха в доме — это простые вещи, которые часто делают больше, чем медикаменты.

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