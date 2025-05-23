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Топ-10 домашних средств от кашля: сухого, влажного или аллергического
Кашель — это симптом, знакомый каждому: он может появиться из-за простуды, гриппа, аллергии или быть следствием бронхита или даже сухого воздуха в доме. В большинстве случаев он не нуждается в сложном лечении, однако всегда хочется быстрее облегчить состояние — особенно когда речь идет о детях, беременных или аллергиках.
Именно поэтому издание Tua Saúde рассказало о 10 проверенных натуральных средствах, которые помогут справиться с кашлем: сухим, продуктивным (влажным), аллергическим или сезонным. Все рецепты основаны на опыте народной медицины и поддержаны современными знаниями о свойствах лекарственных растений.
Имбирный чай с лимоном и медом
Для кого: против сухого кашля или першения
Действие: противовоспалительное, антисептическое, успокаивающее
Рецепт:
Свежий имбирь 5 г
Лимонный сок 2шт.
Мед (для детей старше 1 года) 1 ч. л
Вода 500 мл
Залейте измельченный имбирь водой, кипятите до уменьшения жидкости вдвое. Добавьте сок лимона и меда. Пейте по 1 ст. л каждые 3-4 часа.
Полезно знать: имбирь уменьшает отек слизистой, лимон стимулирует иммунитет, а мед успокаивает горло.
Лимонно-медовый настой
Для кого: дети старше 1 года и взрослые
Действие: увлажнение, уменьшение боли в горле
Рецепт:
Вода 500 мл
Лимонный сок 2 ст. л
Мед 1 ст. л
Кипятите воду, дайте охладиться до комфортной температуры, добавьте сок и мед. Пейте по 1–2 ложки несколько раз в день.
Важно: мед противопоказан детям до 1 года из-за риска ботулизма.
Морковно-гуаковый сок
Для кого: при влажном кашле, бронхите
Действие: бронхорасширяющее, отхаркивающее
Рецепт:
Микания гуако (можно найти в аптеках или заменить чабрецом) 5 листьев
Морковь 1 шт.
Мята 2 веточки
Мед 1 ч. л
Смешайте все ингредиенты в блендере, процедите. Принимайте по 20 мл 2–3 раза в день.
Чай из листьев крапивы
Для кого: при аллергическом кашле
Действие: антигистаминное, успокаивающее
Рецепт:
Сушеные листья крапивы 1 ст. л
Вода 200 мл
Кипятите 5 мин, процедите и охладите. Пейте по 1 стакану утром и вечером. Крапива помогает уменьшить аллергическую реакцию и воспаление в дыхательных путях.
Перечная мята — чай или ингаляции
Для кого: насморк, заложенность носа
Действие: противовоспалительное, противозастойное
Чай
Мята 6 листьев
Кипяток 150 мл
Настаивайте 5–7 мин, пейте 3–4 раза в день.
Ингаляции:
Эфирное масло мяты 3–5 капель на миску с горячей водой
Вдыхать пар под полотенцем 5–10 мин.
Ингаляции с эвкалиптом
Для кого: против простуды, гриппа, синусита
Действие: антисептическое, отхаркивающее
Рецепт:
Эфирное масло эвкалипта 5 капель
Кипяток 1 литр
Наклоните голову над миской с паром, накройте полотенцем. Вдыхайте 10 минут. Повторяйте 2–3 раза в день.
Предостережение: детям до 12 лет ингаляции с эвкалиптом не рекомендуются.
Чай с базиликом
Для кого: за простуды, бронхити
Действие: расслабляет бронхи, снижает воспаление.
Рецепт:
Базилик 10 листков
кипяток 1 стакан
Настаивайте 5-10 мин, пейте до 3 раз в день.
Предостережение: противопоказано беременным и кормящим грудью.
Настой из гранатовой шкурки
Для кого: за кашля, вызванного болью в горле
Действие: антиоксидантное, противовоспалительное
Рецепт:
Кожица граната 10 г
Вода 1 стакан
Кипятить 5 минут, настоять еще 5 минут. Пить 2–3 раза в день.
Предостережение: не рекомендуется детям до 2 лет и людям с гастритом.
Сироп из ананаса, кресс-салата и репы
Для кого: при бронхите, сильном влажном кашле
Действие: сильное натуральное отхаркивающее средство
Рецепт:
Репа 200 г
Кресс-салат 1/3 пучка
Ананас ½ шт.
Свекла 2 шт.
Вода 600 мл
Мед ½ стакана
Смешайте, кипятите 40 мин, добавьте мед. Принимать по 1 ст.л. л 3 раза в день.
Противопоказано: беременным, людям с аллергией на мед или пыльцу.
Чесночный чай
Для кого: при простудном кашле
Действие: отхаркивающее, антибактериальное
Рецепт:
Чеснок 1 зубчик
Мед 1 ст. л
Кипяток 1 стакан
Залить чеснок водой, настоять 5 мин, процедить и добавить мед. Пить 1 стакан в день.
Внимание: не принимать детей до 2 лет, людям с язвой, гипотонией или аллергией на мед.
Когда обращаться к врачу
Домашние средства эффективны на ранних стадиях или при легких формах кашля. Но если кашель длится более 7 дней, сопровождается высокой температурой, болью в груди, одышкой или кровью, обязательно обратитесь к специалисту.
Не забывайте о влажной уборке и увлажнении воздуха в доме — это простые вещи, которые часто делают больше, чем медикаменты.