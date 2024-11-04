Топ-10 фактов, которые вы должны знать о гриппе

Грипп – инфекционная респираторная болезнь, которая может вызвать такие симптомы, как лихорадка, кашель, озноб, боли в теле и сильная усталость.

Ежегодно вирус гриппа приобретает особую активность в холодный сезон и быстро распространяется, особенно в школах и на рабочих местах. Издание HealthLine рассказало, что, несмотря на то, что большинство людей выздоравливает от гриппа в течение одной-двух недель, вирус может быть опасным для детей и пожилых людей.

Сезон гриппа продолжается с октября по май

Многие думают, что грипп поражает только зимой, но сезон гриппа начинается уже осенью — в октябре и может длиться до мая. Сезонные случаи гриппа обычно случаются на зимние месяцы, однако иногда заболевание случается осенью или даже ранней весной.

Грипп заразен еще до появления симптомов

Одной из причин, почему грипп так быстро распространяется, является то, что человек может передать вирус до того, как сам почувствует симптомы. Вы можете заразить другого человека уже за день до появления симптомов, а наибольшая заразность наблюдается в первые три-четыре дня заболевания. Избегание тесного контакта с людьми в этот период помогает снизить риск передачи вируса.

Симптомы гриппа могут появиться внезапно

Грипп проявляется очень быстро. Вы можете чувствовать себя вполне нормально сегодня, но уже на следующий день внезапно почувствовать сильную слабость и не сможете выполнять привычные дела. Симптомы могут возникнуть уже через сутки после заражения, а в некоторых случаях только через четыре дня.

Вакцина против гриппа начинает действовать не сразу

Прививка от гриппа является эффективным методом профилактики, однако следует помнить, что иммунитет развивается не мгновенно. После введения вакцины организму требуется около двух недель для выработки антител. Именно поэтому важно привиться в начале сезона, чтобы у организма было время на формирование защиты.

Ежегодная вакцинация от гриппа необходима

Вирус гриппа постоянно мутирует, поэтому каждый сезон может приносить новый штамм. Для эффективной защиты необходимо ежегодно прививаться, ведь вакцина разрабатывается в соответствии с актуальными штаммами. Это снижает риск заболевания и осложнений.

Вакцина не может вызвать грипп

Часто можно услышать мнение, что прививка от гриппа способна вызвать заболевание. В действительности вакцина содержит либо ослабленный вирус, либо вообще его инактивированную форму. Поэтому она не вызывает подлинной инфекции, а только позволяет организму выработать антитела. Некоторые люди могут почувствовать легкие гриппоподобные симптомы после вакцинации, но это не грипп и такие реакции обычно проходят в течение одного-двух дней.

Грипп может вызвать опасные осложнения

Грипп может приводить к серьезным осложнениям, особенно у людей, относящихся к группам риска:

люди старше 65 лет;

маленькие дети младше 2 лет;

беременные женщины;

люди с ослабленной иммунной системой;

люди с хроническими заболеваниями.

Вирус может также вызвать такие вторичные инфекции, как инфекции ушей, синусы или бактериальную пневмонию. Кроме того, осложнения могут усугубить хронические состояния, такие как сердечная недостаточность, астма или диабет и даже привести к инфаркту или инсульту.

Грипп возможен даже после прививки

Вакцина против гриппа снижает риск заболевания, но не обеспечивает 100% защиты, поскольку возможно заражение другими штаммами вируса. Иногда вирус мутирует, потому вакцина может оказаться менее эффективной для защиты. Однако, даже если привитый человек заболеет, течение болезни обычно легче.

Вакцина помогает сократить риск осложнений

Даже если после вакцинации возникает болезнь, важно знать, что прививка снижает риск серьезных осложнений. Благодаря ежегодной вакцинации, люди в группе риска могут значительно улучшить свою защиту и, даже заболев, легче перенести инфекцию.

Люди с аллергией на яйца тоже могут получить вакцину

Некоторые люди избегают вакцинации из-за аллергии на яйца, поскольку часть вакцин содержит яичный белок. Однако сегодня существуют варианты не содержащих его в вакцинах. Они абсолютно безопасны для людей с аллергией. Если у вас есть такая, обсудите это с врачом – специалист может подобрать подходящий именно для вас вариант вакцинации.

Грипп — это не просто неприятная болезнь, а серьезная угроза здоровью, требующая осторожности и профилактики. Понимание того, как работает вирус, какие осложнения он может вызвать и как действовать во избежание заражения, помогает сохранить здоровье.

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