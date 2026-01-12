Топ-10 правил здорового взросления, независимо от цифр в паспорте

Марта Стюарт / © Credits

Здоровое взросление — это не диеты или радикальные процедуры. Это система маленьких, но последовательных привычек, которые поддерживают тело, мозг и внутреннюю радость. Издание Martha Stewart рассказало о принципах, которыми она живет и которые легко адаптировать каждому под свою жизнь.

Солнцезащитный крем ежедневно

SPF — один из самых эффективных и научно доказанных инструментов в уходе за кожей. Ультрафиолет ускоряет фотостарение, вызывает пигментацию, потерю упругости и повышает риск рака кожи.

Марта наносит SPF ежедневно, независимо от погоды. Регулярное использование солнцезащиты заметно улучшает текстуру кожи, ее сияние и равномерность тона уже через несколько месяцев.

Дружба

Социальные связи напрямую связаны с долголетием и психическим здоровьем. Марта неоднократно подчеркивала, что близкие дружеские отношения, в частности со Снуп Догом, наполняют ее жизнь смыслом и юмором.

Новое и живое взаимодействие стимулирует мозг, повышает мотивацию и снижает уровень стресса. Дружба — это не роскошь, а необходимость.

Обучение

Марта — фанатка ранних подъемов и убеждена, что каждый день должен приносить знания.

Обучение создает новые нейронные связи, поддерживает когнитивные функции и уменьшает риск возрастных изменений мозга. Это может быть новый язык, рецепт, факт или навык — важна не сложность, а регулярность.

Дух авантюризма

Путешествия, культура, незнакомые ранее вкусы, Марта сделала заинтересованность жизнью стилем обыденности. Она путешествует даже с внуками и открывает мир вместе с ними.

Новые впечатления активируют мозг, повышают уровень дофамина и помогают сохранять ощущение молодости, не внешней, а внутренней.

Творчество

Кулинария, декор, садоводство, рукоделие — творчество для Марты не хобби, а основа жизни.

Творческие занятия снижают уровень тревожности, улучшают настроение и даже влияют на продолжительность жизни. Творчество — это способ оставаться эмоционально «в движении».

Начинайте утро с зеленого сока

Зеленый сок — часть утреннего ритуала Марты. Ее любимая формула — груша, огурец, сельдерей, петрушка и имбирь.

Свежие зеленые соки — удобный способ получить витамины, антиоксиданты и микроэлементы, особенно если в обычном рационе не хватает овощей.

Тренируйте мозг

Марта ежедневно разгадывает кроссворды, и это не просто привычка, а стратегия.

Ментальные упражнения повышают нейропластичность, поддерживают память и скорость мышления. Даже 10-15 мин интеллектуального вызова ежедневно имеют накопительный эффект.

Регулярное движение

Физическая активность — ключ к здоровому телу и мозгу. Любимая тренировка Марты — пилатес.

Пилатес укрепляет мышцы, улучшает осанку, дыхание и баланс, а также снижает уровень стресса. Главное — найти движение, которое приносит удовольствие.

Уход без радикализма

Марта открыто говорит, что ее секрет — регулярные уходовые процедуры без инъекций.

Массажи, легкий пилинг и лимфодренаж улучшают кровообращение, уменьшают отеки и усиливают действие косметических средств. Забота о себе — это не тщеславие, а форма уважения.

Хорошая жизнь, а не страх возраста

Марта настаивает, что старение — это не приговор, а процесс и он может быть активным или пассивным.

Активное взросление — когда человек сохраняет интерес, деятельность и социальные роли. Именно это влияет на ощущение смысла и удовольствия от жизни.

Философия Марты Стюарт проста и одновременно глубока, живите с удовольствием, интересом и уважением к себе. Возраст — это не ограничение, а контекст. Здоровое взросление — это не о борьбе со временем, а о союзе с ним.