Топ-10 правил здорового взросления, независимо от цифр в паспорте
Марта Стюарт — королева лайфстайла, она — пример того, как можно оставаться энергичной, любознательной и вовлеченной в жизнь в любом возрасте. Ее дни наполнены работой, путешествиями, творчеством, спортом и связями с разными людьми.
Здоровое взросление — это не диеты или радикальные процедуры. Это система маленьких, но последовательных привычек, которые поддерживают тело, мозг и внутреннюю радость. Издание Martha Stewart рассказало о принципах, которыми она живет и которые легко адаптировать каждому под свою жизнь.
Солнцезащитный крем ежедневно
SPF — один из самых эффективных и научно доказанных инструментов в уходе за кожей. Ультрафиолет ускоряет фотостарение, вызывает пигментацию, потерю упругости и повышает риск рака кожи.
Марта наносит SPF ежедневно, независимо от погоды. Регулярное использование солнцезащиты заметно улучшает текстуру кожи, ее сияние и равномерность тона уже через несколько месяцев.
Дружба
Социальные связи напрямую связаны с долголетием и психическим здоровьем. Марта неоднократно подчеркивала, что близкие дружеские отношения, в частности со Снуп Догом, наполняют ее жизнь смыслом и юмором.
Новое и живое взаимодействие стимулирует мозг, повышает мотивацию и снижает уровень стресса. Дружба — это не роскошь, а необходимость.
Обучение
Марта — фанатка ранних подъемов и убеждена, что каждый день должен приносить знания.
Обучение создает новые нейронные связи, поддерживает когнитивные функции и уменьшает риск возрастных изменений мозга. Это может быть новый язык, рецепт, факт или навык — важна не сложность, а регулярность.
Дух авантюризма
Путешествия, культура, незнакомые ранее вкусы, Марта сделала заинтересованность жизнью стилем обыденности. Она путешествует даже с внуками и открывает мир вместе с ними.
Новые впечатления активируют мозг, повышают уровень дофамина и помогают сохранять ощущение молодости, не внешней, а внутренней.
Творчество
Кулинария, декор, садоводство, рукоделие — творчество для Марты не хобби, а основа жизни.
Творческие занятия снижают уровень тревожности, улучшают настроение и даже влияют на продолжительность жизни. Творчество — это способ оставаться эмоционально «в движении».
Начинайте утро с зеленого сока
Зеленый сок — часть утреннего ритуала Марты. Ее любимая формула — груша, огурец, сельдерей, петрушка и имбирь.
Свежие зеленые соки — удобный способ получить витамины, антиоксиданты и микроэлементы, особенно если в обычном рационе не хватает овощей.
Тренируйте мозг
Марта ежедневно разгадывает кроссворды, и это не просто привычка, а стратегия.
Ментальные упражнения повышают нейропластичность, поддерживают память и скорость мышления. Даже 10-15 мин интеллектуального вызова ежедневно имеют накопительный эффект.
Регулярное движение
Физическая активность — ключ к здоровому телу и мозгу. Любимая тренировка Марты — пилатес.
Пилатес укрепляет мышцы, улучшает осанку, дыхание и баланс, а также снижает уровень стресса. Главное — найти движение, которое приносит удовольствие.
Уход без радикализма
Марта открыто говорит, что ее секрет — регулярные уходовые процедуры без инъекций.
Массажи, легкий пилинг и лимфодренаж улучшают кровообращение, уменьшают отеки и усиливают действие косметических средств. Забота о себе — это не тщеславие, а форма уважения.
Хорошая жизнь, а не страх возраста
Марта настаивает, что старение — это не приговор, а процесс и он может быть активным или пассивным.
Активное взросление — когда человек сохраняет интерес, деятельность и социальные роли. Именно это влияет на ощущение смысла и удовольствия от жизни.
Философия Марты Стюарт проста и одновременно глубока, живите с удовольствием, интересом и уважением к себе. Возраст — это не ограничение, а контекст. Здоровое взросление — это не о борьбе со временем, а о союзе с ним.