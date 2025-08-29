Топ-10 продуктов, которых стоит избегать во время кормления грудью / © www.credits

Некоторые продукты могут изменять вкус грудного молока, вызывать у ребенка колики или аллергические реакции, а другие содержат вещества, опасные для маленького организма. Издание Tua Saúde подготовило перечень из 10 продуктов и напитков, которых следует избегать или употреблять с осторожностью во время лактации.

Алкоголь

Алкоголь быстро попадает в грудное молоко, через 30-60 мин после употребления, в той же концентрации, что и в крови матери. Даже небольшие дозы могут влиять на нервную систему малыша, вызывать сонливость, раздражительность и задержку развития.

Если женщина все же решила выпить, например, бокал вина, стоит заранее сцедить молоко или подождать не менее 2-3 часов перед кормлением.

Кофеин

Кофе, черный и зеленый чай, энергетики, кола, все эти продукты содержат кофеин, который накапливается в организме ребенка, потому что малыш не может быстро его выводить. Последствиями будут бессонница, плаксивость, снижение уровня железа.

Безопасная доза: до 200 мг в день, примерно 1-2 чашки кофе. Альтернатива — кофе без кофеина.

Шоколад

В шоколаде содержится теобромин, который действует подобно кофеину. В больших количествах он может вызвать у ребенка беспокойство и проблемы со сном.

Оптимальная порция — до 30 г, несколько кусочков черного шоколада.

Продукты с резким вкусом

Чеснок, лук, спаржа, острые специи способны изменять запах и вкус грудного молока. Это не вредно, но иногда дети отказываются от груди.

Если малыш реагирует отказом, лучше временно ограничить такие продукты.

Переизбыток сладкого

Торты, пирожные, газированные напитки и печенье — это пустые калории без пользы для матери и ребенка. Они снижают питательность молока и могут влиять на уровень сахара в крови.

Заменяйте сладости фруктами, сухофруктами, медом в умеренных количествах.

Жирная и жареная пища

Полуфабрикаты, фастфуд, колбасы, маргарин и продукты с трансжирами ухудшают состав жировой части грудного молока. Это может влиять на развитие нервной системы ребенка.

Лучше выбирать здоровые жиры: авокадо, орехи, семечки, оливковое масло.

Сырые продукты

Суши с сырой рыбой, морепродукты, непастеризованное молоко или сыр могут содержать бактерии и паразиты. Для мамы это риск отравления, которое сопровождается обезвоживанием и снижением выработки молока.

Ешьте только термически обработанные продукты.

Некоторые травяные чаи

Не все травы безопасны при лактации. Например, мята, петрушка, женьшень, зверобой или полынь могут снижать количество молока, или влиять на ребенка.

Безопасные варианты: ромашка, фенхель, имбирь в небольших количествах.

Потенциальные аллергены

Молочные продукты, яйца, орехи, соя, кукуруза, иногда именно они становятся причиной высыпаний, колик или диареи у младенца.

Если после кормления у малыша появились симптомы аллергии, стоит отследить свой рацион и проконсультироваться с педиатром.

Искусственные подсластители

Аспартам распадается на фенилаланин, который опасен для детей с фенилкетонурией (генетическим нарушением).

Лучше использовать натуральные заменители — стевию или небольшие порции меда.

Что стоит есть маме

Рацион кормящей женщины должен быть разнообразным и полноценным:

Белки: постное мясо, птица, рыба, бобовые.

Углеводы: цельнозерновые каши, хлеб из муки грубого помола, овощи, фрукты.

Жиры: орехи, семечки, авокадо, оливковое масло.

Вода: минимум 2 л чистой жидкости ежедневно.

Избегать следует не только откровенно вредных продуктов, как алкоголь и фастфуд, но и тех, которые потенциально могут навредить малышу из-за аллергии, газообразования или изменения вкуса молока. Правильное питание поможет сохранить силы мамы и обеспечит гармоничное развитие малыша.