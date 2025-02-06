Топ-10 суперфудов, которые помогут вам оставаться энергичными

Сегодня все больше людей интересуются здоровым питанием и суперфуды – это те продукты, которые могут помочь оставаться энергичными и поддерживать хорошее самочувствие.

Издание RealSimple рассказало о лучших суперпродуктах этого году. Этот список — настоящая находка для тех, кто хочет разнообразить свой рацион и одновременно получить максимальную пользу для здоровья. Список суперфудов включает как старых фаворитов, таких как черника и авокадо, так и новичков — грибы, бобовые и ферментированные продукты.

Ферментированные продукты

Ферментированные продукты, такие как йогурт, кимчи, кефир, мисо и квашеная капуста, богатые пробиотиками — полезные бактерии, поддерживающие здоровье кишечника. Они помогают укрепить иммунитет, улучшают пищеварение и могут влиять на настроение.

Употребление этих продуктов увеличивает разнообразие микробиомы, а это положительно влияет на общее состояние здоровья.

Как употреблять:

Кефир или йогурт – идеально для завтрака с ягодами и медом.

Кимчи – добавьте к блюдам из риса или как гарнир к мясу.

Квашеная капуста – вкусно в салатах или на бутербродах.

Черника

Черника – одна из самых богатых антиоксидантами ягод. Она защищает клетки от повреждения свободными радикалами, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и обладает противовоспалительными свойствами. Она улучшает когнитивные функции, зрение и способствует здоровой коже.

Как употреблять:

Прибавляйте в смузи, йогурт или каше.

Печите черничные мафины или готовьте полезные десерты без сахара.

Замороженную чернику можно использовать для приготовления соусов к мясу.

Семена (чиа, конопляные, лен)

Семена чиа – источник клетчатки, Омега-3 жирных кислот, кальция и антиоксидантов. Семена льна и конопля содержат большое количество белка и магния, это способствует укреплению костей и сердечно-сосудистой системы.

Как употреблять:

Приготовьте чиа-пудинг с кокосовым молоком и фруктами.

Добавляйте семена к полосе, салатам или выпечке.

Семена льна можно использовать в качестве заменителя яиц в выпечке.

Авокадо

Этот суперфуд богат полезными жирами, которые помогают поддерживать здоровье сердца, снижают уровень "плохого" холестерина и улучшают состояние кожи. Авокадо содержит много калия, витаминов С, Е, К и В6. Это настоящий антиоксидантный коктейль для организма.

Как употреблять:

Тосты с авокадо, помидорами и базиликом – классика для завтрака.

Гуакамоле – идеальное дополнение к овощам или чипсам.

Прибавляйте к полосе для кремовой текстуры.

Орехи (фисташки, миндаль, грецкие орехи)

Орехи содержат белок, клетчатку, полезные жиры, а также антиоксиданты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Фисташки поддерживают здоровье глаз, миндаль улучшает состояние кожи, а грецкие орехи способствуют мозговой деятельности.

Как употреблять:

Добавляйте в кашу или салаты.

Готовьте домашнее ореховое масло.

Используйте в качестве перекуса между основными приемами пищи.

Зеленый чай

Зеленый чай содержит антиоксиданты катехинов, которые уменьшают воспаление, ускоряют метаболизм и поддерживают здоровье сердца.

Как употреблять:

Пейте горячий или холодный зеленый чай.

Добавляйте в десерты.

Используйте для приготовления маринадов для рыбы или мяса.

Бобовые (чечевица, нут, фасоль)

Бобовые – отличный источник растительного белка, клетчатки, железа и магния. Они регулируют уровень сахара в крови и способствуют здоровью сердца.

Как употреблять:

Приготовьте хумус из нута.

Добавьте чечевицу к супам или салатам.

Используйте фасоль как основу для вегетарианских бургеров.

Грибы (шиитаке, шампиньоны)

Грибы содержат селен, медь, калий и антиоксиданты, защищающие организм от хронических заболеваний и старения.

Как употреблять:

Жарьте грибы с чесноком и оливковым маслом.

Добавляйте в супы и пасты.

Зерна

Зерна богаты клетчаткой, витаминами группы В и минералами (железо, магний, цинк). Киноа, например, содержит все девять незаменимых аминокислот.

Как употреблять:

Приготовьте салат из киноа и овощами.

Используйте амарант в качестве основы для завтраков.

Лосось

Лосось – источник Омега-3 жирных кислот, которые способствуют здоровью сердца, мозга и снижают воспалительные процессы в организме. Лосось также содержит витамины D и B12, необходимые для здоровья костей и нервной системы.

Как употреблять:

Подавайте запеченный лосось с овощами.

Добавляйте копченый лосось к салатам и бутербродам.

Готовьте лососевые котлеты для бургеров.

Эти суперфуды – не просто модный тренд, а настоящий ключ к здоровому образу жизни. Они снабжают организм важными питательными веществами, укрепляют иммунитет и помогают улучшить общее состояние здоровья. Начните постепенно добавлять эти продукты в свой рацион и вы заметите положительные изменения в своем самочувствии.

Мы также писали о 6 продуктах, способствующих закупориванию артерий.

Читайте также: