Топ-10 суперфудов, которые помогут вам оставаться энергичными

Сегодня все больше людей интересуются здоровым питанием и суперфуды – это те продукты, которые могут помочь оставаться энергичными и поддерживать хорошее самочувствие.
Издание RealSimple рассказало о лучших суперпродуктах этого году. Этот список — настоящая находка для тех, кто хочет разнообразить свой рацион и одновременно получить максимальную пользу для здоровья. Список суперфудов включает как старых фаворитов, таких как черника и авокадо, так и новичков — грибы, бобовые и ферментированные продукты.
Ферментированные продукты
Ферментированные продукты, такие как йогурт, кимчи, кефир, мисо и квашеная капуста, богатые пробиотиками — полезные бактерии, поддерживающие здоровье кишечника. Они помогают укрепить иммунитет, улучшают пищеварение и могут влиять на настроение.
Употребление этих продуктов увеличивает разнообразие микробиомы, а это положительно влияет на общее состояние здоровья.
Как употреблять:
- Кефир или йогурт – идеально для завтрака с ягодами и медом.
- Кимчи – добавьте к блюдам из риса или как гарнир к мясу.
- Квашеная капуста – вкусно в салатах или на бутербродах.
Черника
Черника – одна из самых богатых антиоксидантами ягод. Она защищает клетки от повреждения свободными радикалами, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и обладает противовоспалительными свойствами. Она улучшает когнитивные функции, зрение и способствует здоровой коже.
Как употреблять:
- Прибавляйте в смузи, йогурт или каше.
- Печите черничные мафины или готовьте полезные десерты без сахара.
- Замороженную чернику можно использовать для приготовления соусов к мясу.
Семена (чиа, конопляные, лен)
Семена чиа – источник клетчатки, Омега-3 жирных кислот, кальция и антиоксидантов. Семена льна и конопля содержат большое количество белка и магния, это способствует укреплению костей и сердечно-сосудистой системы.
Как употреблять:
- Приготовьте чиа-пудинг с кокосовым молоком и фруктами.
- Добавляйте семена к полосе, салатам или выпечке.
- Семена льна можно использовать в качестве заменителя яиц в выпечке.
Авокадо
Этот суперфуд богат полезными жирами, которые помогают поддерживать здоровье сердца, снижают уровень "плохого" холестерина и улучшают состояние кожи. Авокадо содержит много калия, витаминов С, Е, К и В6. Это настоящий антиоксидантный коктейль для организма.
Как употреблять:
- Тосты с авокадо, помидорами и базиликом – классика для завтрака.
- Гуакамоле – идеальное дополнение к овощам или чипсам.
- Прибавляйте к полосе для кремовой текстуры.
Орехи (фисташки, миндаль, грецкие орехи)
Орехи содержат белок, клетчатку, полезные жиры, а также антиоксиданты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Фисташки поддерживают здоровье глаз, миндаль улучшает состояние кожи, а грецкие орехи способствуют мозговой деятельности.
Как употреблять:
- Добавляйте в кашу или салаты.
- Готовьте домашнее ореховое масло.
- Используйте в качестве перекуса между основными приемами пищи.
Зеленый чай
Зеленый чай содержит антиоксиданты катехинов, которые уменьшают воспаление, ускоряют метаболизм и поддерживают здоровье сердца.
Как употреблять:
- Пейте горячий или холодный зеленый чай.
- Добавляйте в десерты.
- Используйте для приготовления маринадов для рыбы или мяса.
Бобовые (чечевица, нут, фасоль)
Бобовые – отличный источник растительного белка, клетчатки, железа и магния. Они регулируют уровень сахара в крови и способствуют здоровью сердца.
Как употреблять:
- Приготовьте хумус из нута.
- Добавьте чечевицу к супам или салатам.
- Используйте фасоль как основу для вегетарианских бургеров.
Грибы (шиитаке, шампиньоны)
Грибы содержат селен, медь, калий и антиоксиданты, защищающие организм от хронических заболеваний и старения.
Как употреблять:
- Жарьте грибы с чесноком и оливковым маслом.
- Добавляйте в супы и пасты.
Зерна
Зерна богаты клетчаткой, витаминами группы В и минералами (железо, магний, цинк). Киноа, например, содержит все девять незаменимых аминокислот.
Как употреблять:
- Приготовьте салат из киноа и овощами.
- Используйте амарант в качестве основы для завтраков.
Лосось
Лосось – источник Омега-3 жирных кислот, которые способствуют здоровью сердца, мозга и снижают воспалительные процессы в организме. Лосось также содержит витамины D и B12, необходимые для здоровья костей и нервной системы.
Как употреблять:
- Подавайте запеченный лосось с овощами.
- Добавляйте копченый лосось к салатам и бутербродам.
- Готовьте лососевые котлеты для бургеров.
Эти суперфуды – не просто модный тренд, а настоящий ключ к здоровому образу жизни. Они снабжают организм важными питательными веществами, укрепляют иммунитет и помогают улучшить общее состояние здоровья. Начните постепенно добавлять эти продукты в свой рацион и вы заметите положительные изменения в своем самочувствии.
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