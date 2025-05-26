Топ-11 натуральных способов прочистить заложенный нос / © www.credits

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Заложенность возникает, когда слизистая носа отекает из-за воспаления или чрезмерного выделения слизи. Это частый симптом простуды, гриппа, синусита или аллергии. К счастью существуют естественные и безопасные методы, которые помогут облегчить дыхание без необходимости немедленного использования медикаментов. Именно об этих методах рассказало издание Tua Saúde.

Когда лучше избегать лекарства

Перед тем как тянуться к каплям или спреям, следует знать: частое или длительное использование аптечных деконгестантов может привести к «эффекту отскока» — состоянию, когда симптомы только ухудшаются после прекращения приема лекарства. Поэтому лучше выбирать лекарства только в крайнем случае и исключительно по их назначению.

Естественные способы устранить заложенность носа

Промывание носа физраствором. Это один из самых эффективных методов прочистки носовых проходов. Он помогает смыть излишек слизи, микробов и пыли. Как делать: используйте готовый спрей или приготовьте раствор на дому (1 ч. л соли на 1 л кипяченой воды). С помощью шприца без иглы или специального набора для промывки медленно вливайте раствор в одну ноздрю и позволяйте вытекать из другой. Ингаляции с эвкалиптом. Эвкалипт обладает естественными противоотечными и антисептическими свойствами. Пар снижает вязкость слизи и облегчает ее отхождение. Рецепт: добавьте 3–5 капель эфирного масла эвкалипта в миску с горячей водой. Накройтесь полотенцем и вдыхайте пару 5–10 мин. Внимание! Этот способ не подходит детям до 6 лет. Увлажнение воздуха. Сухой воздух — частый виновник раздражения слизистой. Увлажнители воздуха или простые миски с водой вблизи батарей помогут увлажнить воздух. Пейте больше жидкости. Пейте 2-3 л воды в день. Это разжижает слизь и ускоряет ее выведение. Хорошо подойдут тёплые чаи с мятой или имбирем. Добавьте витамин С в рацион. Витамин С укрепляет иммунитет. Ешьте апельсины, киви, брокколи, ананасы, болгарский перец. Витамин С также способствует уменьшению воспаления слизистых. Горячий душ. Пара от горячего душа имеет тот же эффект, что и ингаляции, но более мягкий. Идеальный способ с утра или вечером перед сном. Горячий компресс с мятой. Попробуйте приложить теплое полотенце, смоченное в мятном чае, к переносице. Это успокаивает, расширяет капилляры и упрощает дыхание. Небулайзер. Распыляет физраствор в виде пара, проникающего вглубь носовых ходов. Можно использовать только 0,9% физраствор без добавок. Продолжительность процедуры — 15–20 мин, до 3 раз в день. Теплый чай. Особенно эффективны чаи с имбирем, медом, мятой или чесноком. Они обладают противовоспалительными и разогревательными свойствами. Поднимите изголовье кровати. Лежа горизонтально, слизь не может нормально стекать, а это усиливает заложенность. Поднимите оголовье на 15–20 см (например, используйте дополнительную подушку или подставки под ножки кровати). Массаж скул и переносицы. Смешайте масло (жожоба, кокосовое) с 2 каплями эфирного масла мяты или эвкалипта. Массируйте круговыми движениями участок вокруг носа и висков — это стимулирует лимфооборот и облегчает давление в пазухах.

Как помочь ребенку с заложенным носиком

Малыши особенно чувствительны к нарушениям дыхания, поэтому любые действия должны быть максимально безопасны:

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Используйте солевой спрей или капли. Закапайте в ноздри несколько капель и удалите слизь аспиратором.

Поднимите оголовье матраса. Не кладите подушку под голову младенца! Лучше — под сам матрас.

Небулайзер только с физраствором. Никаких эфирных масел они могут вызвать бронхоспазм.

Увлажняйте воздух. Используйте увлажнитель или повесьте влажное полотенце в комнате, но без открытых лоханок или емкостей с водой — это опасно.

Когда все же нужно лекарство

Если после нескольких дней домашнего лечения симптомы не проходят, усиливаются или появляются осложнения (головная боль, температура, гнойные выделения), обязательно обратитесь к врачу. При необходимости он может назначить:

Антигистамины: при аллергии.

Сосудосуживающие капли: только на короткий период (до 5 дней).

Антибиотики: только при бактериальном синусите.

Заложенность носа — неприятный, но вполне контролируемый симптом. Природные средства часто не только эффективны, но и безопасны, особенно для детей и людей с чувствительной слизистой.