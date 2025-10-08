Топ-11 продуктов богатых на цинк для вашего здоровья

Устрицы / © Associated Press

Именно цинк помогает нашему организму бороться с инфекциями, поддерживает состояние кожи, волос, ногтей и даже способствует более быстрому заживлению ран. Но вместо того чтобы сразу бежать за добавками, стоит обратить внимание на обычные продукты, ведь цинка много в доступной и вкусной пище. Издание Real Simple рассказало о лучших источниках этого минерала, которые стоит добавить в ваше меню.

Устрицы . Абсолютный лидер по содержанию цинка. Одна средняя устрица содержит около 8,3 мг цинка — это почти 75% суточной нормы для мужчин. Если вам посчастливилось найти свежие устрицы, попробуйте подать их с лимонным соком или соусом.

Говядина . В 100 г говядины примерно 3,8 мг цинка. Мясо также обеспечивает белок и железо, а это способствует поддержанию энергии и кроветворения. Выбирайте нежирные части, например, филе или лопатку.

Свинина . В 100 г свинины содержится около 1,9 мг цинка. Это хороший вариант для тех, кто ищет альтернативу красному мясу, но хочет получить все важные микроэлементы.

Молочные продукты. Творог, йогурт и молоко — не только источник кальция, но и до 1,5 мг цинка на порцию. Они хорошо усваиваются и подходят даже детям.

Яйца . Одно большое яйцо содержит около 0,6 мг цинка, а еще — белок, холин и витамин D. Это идеальный вариант для питательного завтрака.

Нут . В 1 стакане вареного нута — 2,5 мг цинка, около 23% суточной потребности). Его можно добавлять в салаты, супы или приготовить хумус или фалафель.

Бобовые (фасоль, чечевица, горох). Порция фасоли или чечевицы (полстакана) содержит 0,6-1,3 мг цинка. Эти продукты также богаты белком и клетчаткой, которые полезны для пищеварения.

Цельнозерновые . Овсянка, гречка и коричневый рис — это не только источник энергии, но и до 2,3 мг цинка в порции овсянки. Лучше всего сочетать с орехами или фруктами.

Орехи и семечки. Тыквенные семечки, миндаль и кешью содержат 0,8-2,2 мг цинка на 30 г продукта. Добавляйте их в каши, салаты или просто перекусывайте между приемами пищи.

Зелёные овощи (капуста кейл, брокколи, шпинат). Хотя они не чемпионы по количеству цинка, зелёные овощи обеспечивают 0,3-0,5 мг цинка на порцию и при этом наполнены антиоксидантами. Шпинат, кстати, содержит около 1,5 мг цинка на упаковку.

Помидоры. Да, даже черри-помидоры содержат небольшую дозу цинка — 0,1 мг в 120 г. Но их польза усиливается благодаря содержанию ликопина — антиоксиданта, который поддерживает здоровье сердца и кожи.

Важность цинка

Поддерживает иммунитет. Цинк помогает организму бороться с вирусами и бактериями, сокращает продолжительность простуды.

Улучшает состояние кожи. Он участвует в выработке коллагена, способствует заживлению ран и борется с воспалениями.

Регулирует обмен веществ. Цинк поддерживает нормальный уровень сахара в крови и работу сердца.

Улучшает настроение и память, микроэлемент влияет на работу мозга и нервной системы.

Поддерживает здоровье волос и ногтей. Его дефицит часто проявляется ломкостью и выпадением волос.

Суточная норма цинка:

Женщинам — 8 мг

Мужчинам — 11 мг

Беременным и кормящим — 11-12 мг

Избыток (более 40 мг в день) может привести к тошноте, головной боли или снижению усвоения других микроэлементов, например, меди, железа и магния.

Совет

Цинк лучше усваивается из животных источников, например, мясо, морепродукты и яйца, но вегетарианцы могут улучшить его биодоступность, когда замачивают бобовые и крупы перед приготовлением или добавляют продукты, богатые витамином С.

Достаточное количество цинка в вашем рационе — это не только об иммунитете. Это об энергии, красоте, хорошем настроении и жизненном балансе. Поэтому вместо очередной таблетки — положите в корзину тыквенные семечки, яйца, нут или кусочек сочной говядины.