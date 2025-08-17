- Дата публикации
Топ-14 продуктов с наибольшим содержанием воды
Вы удивитесь, но вода, которую мы пьем, — это лишь часть нашего ежедневного водного баланса. Значительную долю жидкости мы получаем с пищей, особенно из фруктов и овощей. Некоторые из них содержат более 90% воды, помогают избегать обезвоживания и одновременно насыщают витаминами, минералами и антиоксидантами.
Наш организм на 60% состоит из воды. Она обеспечивает нормальную работу клеток, поддерживает температуру тела, смазывает суставы, выводит токсины и даже помогает работе мозга. Но ежедневно мы теряем жидкость через пот, дыхание, пищеварение. Поэтому важно не только пить воду, но и «есть» ее, об этом рассказало издание Real Simple.
Арбуз — до 91% воды. Сладкий, сочный и освежающий, идеальный летний перекус. Кроме воды, содержит витамин С и ликопин, который поддерживает здоровье сердца. Попробуйте арбуз в салате с фетой и мятой.
Клубника и другие ягоды — 84-91% воды. Клубника — самая увлажняющая ягода, за ней следуют ежевика, малина и черника. Содержат много клетчатки и антиоксидантов. Идеальны для смузи или как дополнение к йогурту.
Цитрусовые (грейпфрут, апельсин) — 87-91% воды. Сочные, кисло-сладкие, с большим запасом витамина С. Хороши как самостоятельная закуска или во фруктовых салатах.
Канталупа — 90% воды, медовая, нежная и ароматная, прекрасно сочетается с прошутто, моцареллой или рукколой.
Персики и нектарины — 88-89% воды. Сладкие и сочные, богатые витаминами А и С. Их можно добавлять в десерты или запекать с медом.
Ананас — 86% воды. Кроме витамина С, содержит бромелайн — фермент, который помогает пищеварению и уменьшает воспаление.
Груши — до 88% воды, хрустящие, ароматные и малосладкие, хорошо подходят для салатов и закусок.
Яблоки — 85% воды, доступны круглый год, удобны для перекуса, хорошо сочетаются с ореховой пастой или сыром.
Манго — 83% воды. 83% воды. Сочный тропический источник витаминов А, С и В6. Вкусный в смузи или фруктовых боулах.
Огурец — 93-97% воды. Абсолютный лидер по содержанию жидкости. Идеальный в салатах, смузи или как снек.
Киви — 81% воды. Кисло-сладкий источник витамина С и клетчатки. Хорошо подходит для фруктовых салатов и десертов.
Личи — 82% воды Экзотический фрукт с виноградным вкусом, богатый витаминами группы B и антиоксидантами.
Вишни — 82% воды. содержат антоцианы, которые помогают бороться с воспалениями. вкусны как в десертах, так и в мясных блюдах.
Виноград — 80% воды. Богат витаминами С и К. Можно заморозить для оригинального летнего перекуса.
Если добавить в свой рацион хотя бы 2-3 порции этих продуктов ежедневно, можно получить эквивалент стакана воды без дополнительного питья. Это особенно полезно летом и во время физической активности.