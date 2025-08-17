ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Актуальная тема
Количество просмотров
92
Время на прочтение
2 мин

Топ-14 продуктов с наибольшим содержанием воды

Вы удивитесь, но вода, которую мы пьем, — это лишь часть нашего ежедневного водного баланса. Значительную долю жидкости мы получаем с пищей, особенно из фруктов и овощей. Некоторые из них содержат более 90% воды, помогают избегать обезвоживания и одновременно насыщают витаминами, минералами и антиоксидантами.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Топ-14 продуктов с наибольшим содержанием воды

Топ-14 продуктов с наибольшим содержанием воды / © Credits

Наш организм на 60% состоит из воды. Она обеспечивает нормальную работу клеток, поддерживает температуру тела, смазывает суставы, выводит токсины и даже помогает работе мозга. Но ежедневно мы теряем жидкость через пот, дыхание, пищеварение. Поэтому важно не только пить воду, но и «есть» ее, об этом рассказало издание Real Simple.

  • Арбуз — до 91% воды. Сладкий, сочный и освежающий, идеальный летний перекус. Кроме воды, содержит витамин С и ликопин, который поддерживает здоровье сердца. Попробуйте арбуз в салате с фетой и мятой.

  • Клубника и другие ягоды — 84-91% воды. Клубника — самая увлажняющая ягода, за ней следуют ежевика, малина и черника. Содержат много клетчатки и антиоксидантов. Идеальны для смузи или как дополнение к йогурту.

  • Цитрусовые (грейпфрут, апельсин) — 87-91% воды. Сочные, кисло-сладкие, с большим запасом витамина С. Хороши как самостоятельная закуска или во фруктовых салатах.

  • Канталупа — 90% воды, медовая, нежная и ароматная, прекрасно сочетается с прошутто, моцареллой или рукколой.

  • Персики и нектарины — 88-89% воды. Сладкие и сочные, богатые витаминами А и С. Их можно добавлять в десерты или запекать с медом.

  • Ананас — 86% воды. Кроме витамина С, содержит бромелайн — фермент, который помогает пищеварению и уменьшает воспаление.

  • Груши — до 88% воды, хрустящие, ароматные и малосладкие, хорошо подходят для салатов и закусок.

  • Яблоки — 85% воды, доступны круглый год, удобны для перекуса, хорошо сочетаются с ореховой пастой или сыром.

  • Манго — 83% воды. 83% воды. Сочный тропический источник витаминов А, С и В6. Вкусный в смузи или фруктовых боулах.

  • Огурец — 93-97% воды. Абсолютный лидер по содержанию жидкости. Идеальный в салатах, смузи или как снек.

  • Киви — 81% воды. Кисло-сладкий источник витамина С и клетчатки. Хорошо подходит для фруктовых салатов и десертов.

  • Личи — 82% воды Экзотический фрукт с виноградным вкусом, богатый витаминами группы B и антиоксидантами.

  • Вишни — 82% воды. содержат антоцианы, которые помогают бороться с воспалениями. вкусны как в десертах, так и в мясных блюдах.

  • Виноград — 80% воды. Богат витаминами С и К. Можно заморозить для оригинального летнего перекуса.

Если добавить в свой рацион хотя бы 2-3 порции этих продуктов ежедневно, можно получить эквивалент стакана воды без дополнительного питья. Это особенно полезно летом и во время физической активности.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie