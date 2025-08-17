Топ-14 продуктов с наибольшим содержанием воды

Наш организм на 60% состоит из воды. Она обеспечивает нормальную работу клеток, поддерживает температуру тела, смазывает суставы, выводит токсины и даже помогает работе мозга. Но ежедневно мы теряем жидкость через пот, дыхание, пищеварение. Поэтому важно не только пить воду, но и «есть» ее, об этом рассказало издание Real Simple.

Арбуз — до 91% воды. Сладкий, сочный и освежающий, идеальный летний перекус. Кроме воды, содержит витамин С и ликопин, который поддерживает здоровье сердца. Попробуйте арбуз в салате с фетой и мятой.

Клубника и другие ягоды — 84-91% воды. Клубника — самая увлажняющая ягода, за ней следуют ежевика, малина и черника. Содержат много клетчатки и антиоксидантов. Идеальны для смузи или как дополнение к йогурту.

Цитрусовые (грейпфрут, апельсин) — 87-91% воды. Сочные, кисло-сладкие, с большим запасом витамина С. Хороши как самостоятельная закуска или во фруктовых салатах.

Канталупа — 90% воды, медовая, нежная и ароматная, прекрасно сочетается с прошутто, моцареллой или рукколой.

Персики и нектарины — 88-89% воды. Сладкие и сочные, богатые витаминами А и С. Их можно добавлять в десерты или запекать с медом.

Ананас — 86% воды. Кроме витамина С, содержит бромелайн — фермент, который помогает пищеварению и уменьшает воспаление.

Груши — до 88% воды, хрустящие, ароматные и малосладкие, хорошо подходят для салатов и закусок.

Яблоки — 85% воды, доступны круглый год, удобны для перекуса, хорошо сочетаются с ореховой пастой или сыром.

Манго — 83% воды. 83% воды. Сочный тропический источник витаминов А, С и В6. Вкусный в смузи или фруктовых боулах.

Огурец — 93-97% воды. Абсолютный лидер по содержанию жидкости. Идеальный в салатах, смузи или как снек.

Киви — 81% воды. Кисло-сладкий источник витамина С и клетчатки. Хорошо подходит для фруктовых салатов и десертов.

Личи — 82% воды Экзотический фрукт с виноградным вкусом, богатый витаминами группы B и антиоксидантами.

Вишни — 82% воды. содержат антоцианы, которые помогают бороться с воспалениями. вкусны как в десертах, так и в мясных блюдах.