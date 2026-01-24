Топ-16 пищевых продуктов, которые улучшат ваши волосы и сделают их гуще / © Credits

Волосы — это не только красота, но и показатель общего здоровья. Возраст, генетика, гормональный фон и даже стресс могут влиять на их состояние. Однако диета — это один из самых простых способов поддержать волосы изнутри.

Издание Real Simple рассказало о ключевых для здоровых волос веществах — это белок, витамины группы B, C, D, омега-3 жирные кислоты, цинк, биотин, железо, коллаген и кремний. Регулярное потребление продуктов, богатых этими элементами, может сделать волосы более крепкими и яркими.

Устрицы — настоящий цинковый бонус, одна средняя устрица обеспечивает 75% суточной нормы цинка, который поддерживает здоровье кожи и фолликулов волос. Яйца — белок и витамин D в каждом желтке помогают укреплять волосы и стимулируют их рост. Лосось — богат омега-3, белком и витаминами группы B. Омега-3 поддерживает блеск и плотность волос. Греческий йогурт — белок, витамины B и кальций для здоровья волос и кожи головы. Костный бульон — источник коллагена, который помогает предотвращать выпадение волос и укрепляет их структуру. Овсянка — содержит кремний, который поддерживает блеск и прочность волос. Авокадо — антиоксиданты и витамин E помогают бороться с повреждениями и укрепляют волосяные луковицы. Орехи и семена - отличный источник цинка, B-витаминов и омега-3, которые способствуют густоте волос. Бобы — растительный белок, железо и биотин поддерживают рост волос и укрепляют их структуру. Темный шоколад — магний и полифенолы улучшают кровообращение кожи головы, а это стимулирует здоровый рост волос. Шпинат — железо, фолиевая кислота, витамины A и C для поддержания фолликулов и здоровой кожи головы. Цитрусовые — высокое содержание витамина C помогает выработке коллагена и улучшает состояние волос. Ягоды — антиоксиданты и витамин C поддерживают рост волос и защищают их от повреждений. Перец — еще один суперфрукт с витамином C, который улучшает усвоение железа и стимулирует выработку коллагена. Огурцы — содержат кремний и воду, а это укрепляет волосы и делает их более упругими. Батат — бета-каротин в нём превращается в витамин A, который помогает росту волос и укрепляет их структуру.

Невозможно получить волосы Рапунцель за одну ночь, но регулярное включение этих продуктов в рацион поможет сделать их сильнее, гуще и здоровее. Питание — это мощный инструмент красоты.

Если вы замечаете внезапные изменения в состоянии волос или чрезмерное выпадение, стоит обратиться к врачу.