- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 206
- Время на прочтение
- 2 мин
Топ-16 пищевых продуктов, которые улучшат ваши волосы и сделают их гуще
Рацион, богатый правильными питательными веществами, помогает предотвращать выпадение волос, укрепляет фолликулы и делает их более густыми.
Волосы — это не только красота, но и показатель общего здоровья. Возраст, генетика, гормональный фон и даже стресс могут влиять на их состояние. Однако диета — это один из самых простых способов поддержать волосы изнутри.
Издание Real Simple рассказало о ключевых для здоровых волос веществах — это белок, витамины группы B, C, D, омега-3 жирные кислоты, цинк, биотин, железо, коллаген и кремний. Регулярное потребление продуктов, богатых этими элементами, может сделать волосы более крепкими и яркими.
Устрицы — настоящий цинковый бонус, одна средняя устрица обеспечивает 75% суточной нормы цинка, который поддерживает здоровье кожи и фолликулов волос.
Яйца — белок и витамин D в каждом желтке помогают укреплять волосы и стимулируют их рост.
Лосось — богат омега-3, белком и витаминами группы B. Омега-3 поддерживает блеск и плотность волос.
Греческий йогурт — белок, витамины B и кальций для здоровья волос и кожи головы.
Костный бульон — источник коллагена, который помогает предотвращать выпадение волос и укрепляет их структуру.
Овсянка — содержит кремний, который поддерживает блеск и прочность волос.
Авокадо — антиоксиданты и витамин E помогают бороться с повреждениями и укрепляют волосяные луковицы.
Орехи и семена - отличный источник цинка, B-витаминов и омега-3, которые способствуют густоте волос.
Бобы — растительный белок, железо и биотин поддерживают рост волос и укрепляют их структуру.
Темный шоколад — магний и полифенолы улучшают кровообращение кожи головы, а это стимулирует здоровый рост волос.
Шпинат — железо, фолиевая кислота, витамины A и C для поддержания фолликулов и здоровой кожи головы.
Цитрусовые — высокое содержание витамина C помогает выработке коллагена и улучшает состояние волос.
Ягоды — антиоксиданты и витамин C поддерживают рост волос и защищают их от повреждений.
Перец — еще один суперфрукт с витамином C, который улучшает усвоение железа и стимулирует выработку коллагена.
Огурцы — содержат кремний и воду, а это укрепляет волосы и делает их более упругими.
Батат — бета-каротин в нём превращается в витамин A, который помогает росту волос и укрепляет их структуру.
Невозможно получить волосы Рапунцель за одну ночь, но регулярное включение этих продуктов в рацион поможет сделать их сильнее, гуще и здоровее. Питание — это мощный инструмент красоты.
Если вы замечаете внезапные изменения в состоянии волос или чрезмерное выпадение, стоит обратиться к врачу.