Топ-16 способов быстро заснуть в летнюю жару: действенные советы

Найти удобную позу, откинуть одеяло, выдвинуть одну ногу и все равно сон не идет. На самом деле это не просто дискомфорт, но и серьезный вызов для организма, ведь во время сна тело должно остыть, чтобы запустить правильный цикл отдыха, а чрезмерное тепло этому мешает, об этом рассказало издание Woman&Home.

Примите теплый, но не холодный душ. Холодная вода дает лишь кратковременное облегчение, но потом организм начинает активно вырабатывать тепло, чтобы компенсировать разницу. Лучше выбрать едва теплый душ, это расширит сосуды, улучшит кровообращение и поможет телу охладиться естественным путем, когда вы выйдете из ванной.

Откройте окна и сделайте сквозняк. Если нет сильной пыли или аллергенов в воздухе, открытое окно — это отличный способ снизить температуру в комнате. Для большего эффекта откройте несколько окон или дверей, чтобы создать легкий сквозняк.

Выключите свет и технику. За час до сна выключите все источники тепла и синего света, например, ноутбук, телефон и телевизор. Они не только подогревают воздух, но и стимулируют мозг и затрудняют засыпание.

Пейте воду в течение дня. Дефицит жидкости делает тело более уязвимым к перегреву. Пейте от 1,5 до 2,5 литров чистой воды в день, а возле кровати держите бутылку, чтобы ночью утолить жажду.

Создайте вечерний ритуал охлаждения. Легкая растяжка, увлажняющий спрей для лица или влажное полотенце на шею, любой спокойный ритуал, который поможет снизить температуру тела и настроиться на сон.

Используйте магниевый крем или масло. Магний расслабляет мышцы, снимает напряжение и помогает быстрее заснуть. Наносите его на руки, ноги и грудную клетку.

Ложитесь спать в одно и то же время. Даже в жару придерживайся стабильного графика, это поможет организму выработать «привычку» засыпать в определенное время.

Вытяните руки и ноги из-под одеяла. Кисти и стопы быстро отдают тепло, поэтому оставьте их открытыми.

Охладите пульсовые точки. Приложите влажное полотенце или охлаждающий гель к шее, запястьям и вискам, это поможет быстрее снизить температуру тела.

Замените постель. Льняное или хлопковое белье пропускает воздух лучше, чем синтетика. Если одеяло мешает, попробуйте спать только под легкой наволочкой или тонким пледом.

Положите носки в холодильник. Этот лайфхак может показаться странным, но охлажденные носки действительно помогают быстрее заснуть.

Не тренируйтесь перед сном. Физическая активность повышает температуру тела, а нам нужно ее снижение. Поэтому оставьте тренировки на утро.

Спите без одежды или в легкой пижаме. Чем меньше ткани касается тела, тем легче ему «дышать». Выбирайте натуральные ткани, такие как лен, хлопок или бамбук.

Попробуйте дыхание «Ситали». Сядьте, скрутите язык трубочкой и медленно вдохните через него. Почувствуете прохладный поток воздуха. Выдохните через нос. Повторяйте 5 мин.

Держите спальню в темноте весь день. Закрытые шторы или жалюзи не дают комнате нагреться от солнца. Оптимальная температура для сна — 16-19 °C.