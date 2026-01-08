- Дата публикации
Топ-20 вкусных фруктов и овощей, которые стоит есть в январе
Зима — время мороза, уюта и теплых блюд, которые греют тело и поднимают настроение. Однако даже в самые холодные дни природа преподносит настоящие дары: сочные цитрусовые, сладкие яблоки и груши, а также сытные овощи, которые долго хранятся.
Издание Martha Stewart назвало 20 лучших фруктов и овощей января, которые стоит включить в свое зимнее меню.
Январь — не повод грустить из-за сезонных ограничений. Наоборот, это время, когда некоторые фрукты и овощи достигают пика вкуса. Морозы делают цитрусовые слаще, яблоки и груши — сочнее, а листовую зелень и корнеплоды — универсальными для супов, рагу, запеканок и салатов.
Цитрусовые
Январь — идеальное время для сочных апельсинов, грейпфрутов и мандаринов. Особое внимание обратите на:
Мандарины — маленькие, ароматные и сладкие, сезон очень короткий.
Кумкваты — едят вместе с кожурой, идеально для перекусов.
Мейеровы лимоны — гибрид лимона и мандарина, менее кислые и невероятно ароматные.
Помело и сумо цитрусовые — большие сладко-кислые фрукты с легкой кожурой, прекрасно подходят для салатов и десертов.
Яблоки и груши
Даже после сбора урожая осенью яблоки и груши не теряют вкуса, иногда они становятся даже слаще:
Комис груши — нежные, маслянистые, идеальные к февралю.
Космик Крисп — плотные и сладко-терпкие яблоки.
Lucy Glo — золотистые, сладкие и сочные, идеальные до конца января.
Листовая зелень и капустные
Богатые питательными веществами и универсальные в приготовлении:
Беби-бок-чой, кольраби, радиччио, кейл — сладкие и ароматные благодаря морозам.
Капуста, брокколи, брюссельская капуста — идеальны для запекания, тушения и супов.
Корнеплоды и другие овощи
Январь — время плотных, сытных овощей, которые долго хранятся:
Свекла, пастернак, репа, сахарный редис — прекрасно подходят для рагу и пюре.
Картофель всех сортов — от фиолетового до мини-картоплин.
Цикорий — для салатов или запекания.
Тыква — идеальна для супов и запеканок.
Экзотика и специи
Не забывайте о продуктах из других уголков мира:
Личи из Южной Африки и Австралии, груши из Кореи, джекфрут из Мексики.
Свежий корень имбиря и куркумы — для чая, соков, блюд с пряными нотками.
Январь дарит не только мороз и уют, но и невероятный выбор сочных фруктов и сытных овощей. Цитрусовые, яблоки, груши, капустные, корнеплоды и тыквы — это продукты, которые поднимают настроение и добавляют энергии в зимние дни. Сезонные продукты — не только вкус, но и польза, они сохраняют максимум витаминов, повышают иммунитет и делают любое блюдо вкуснее.
Поэтому, когда вы выбираете продукты января, не бойтесь экспериментировать: печеные корнеплоды, теплые супы, салаты с цитрусовыми и тыквой помогут сделать зимние дни ярче, а меню — разнообразным и полезным.