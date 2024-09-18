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Топ-3 продукта для здоровья ваших сосудов: рассказывает флеболог

Топ-3 продукта для здоровья ваших сосудов: рассказывает флеболог

Топ-3 продуктов для здоровья ваших сосудов / Фото: Credits

Врач рассказал о продуктах, употребление которых оказывает положительное влияние на здоровье вашей венозной системы.

Врач Владислав Горбовец рассказал о продуктах, которые следует включить в свой рацион, ведь они оказывают положительное влияние на здоровье и работу вашей венозной системы. Сосуды очень "любят" флавоноиды — природные соединения, которые помогают укрепить стенки капилляров, уменьшить ломкость сосудов и способствуют улучшению микроциркуляции крови. Это помогает снизить застой крови в венах.

  1. Цитрусовые: лимоны, апельсины, грейпфруты богаты витамином C и флавоноидами, поддерживающими здоровье сосудов.
  2. Ягоды: черника, малина, вишня – эти фрукты не только вкусны, но и содержат мощные антиоксиданты, укрепляющие сосуды.
  3. Зеленые овощи: лук, брокколи, капуста – эти овощи богаты клетчаткой и важными витаминами, которые положительно влияют на кровообращение.

Хотя употребление этих продуктов не гарантирует защиту от варикоза, они могут являться важным элементом комплексного подхода в лечении и профилактики. Правильное питание в сочетании с физической активностью и другими методами лечения поможет улучшить ваше состояние и общее самочувствие.

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