Топ-3 продукта, которые помогут облегчить кашель

Такие заболевания, как кашель и простуда могут негативно сказаться на нашем организме, поэтому, чтобы помочь уменьшить боль в горле, можно использовать простые природные средства.
Кашель – это естественная реакция организма, очищающая горло от слизи или посторонних раздражителей. Кашель может быть острым и хроническим. Острый кашель длится менее трех недель, а хронический – более восьми недель.
Употребление правильной пищи не только поддерживает естественный процесс заживления организма, но также помогает укрепить нашу иммунную систему, обеспечивая более быстрое и эффективное восстановление. На странице ElevateMindHQ рассказали о трех продуктах, которые могут облегчить ваш кашель и успокоить больное горло.
Мед
Мед известное средство для успокоения кашля. Его антибактериальные и антимикробные свойства могут помочь побороть инфекцию, а его вязкость может покрыть и успокоить раздраженное горло. Съешьте ложку меда перед сном, чтобы уменьшить ночной кашель или добавьте мед в теплый травяной чай или молоко.
Имбирь
Имбирь может облегчить сухой или астматический кашель, поскольку он обладает противовоспалительными свойствами. Это растительное средство содержит несколько соединений, которые придают ему противовоспалительные и успокаивающие свойства.
Вы чувствуете тошноту, когда кашель застрял в горле. Чашка свежего чая с имбирем – это именно то, что вам необходимо, когда вы простужены. Он успокаивает боли, а также снимает заложенность горла. Имбирь, известный своим действием против тошноты, также оказывает антиоксидантное, противомикробное и противораковое действие. Возьмите кусочек имбиря и держите его во рту, если у вас начинаются рвотные позывы.
Ментоловая мята
Мятный чай известен своими успокаивающими свойствами и может помочь снизить кашлевой рефлекс. Тепло чая также может стимулировать выработку слюны, еще больше уменьшая сухость и раздражение горла.
Ментол – это экстракт мяты перечной. При вдыхании он создает чувство прохлады, которое может успокоить или обезболить горло. Использование масла из перечной мяты может помочь расслабить мышцы трахеи, известные как бронхиальные мышцы.
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Природные средства, такие как мед, имбирь и тёплые чаи могут помочь в лечении. Но работают они не всегда и фактически каждый из них является аллергеном, поэтому перед употреблением лучше проконсультироваться с врачом.
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