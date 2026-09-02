Топ-3 продукта, вызывающие сильную зависимость

Чипсы / © Associated Press

Реклама

Сладости, чипсы и сладкие энергетические напитки могут вызывать особенно сильное желание съесть или выпить их снова. Врач Юрий Габорец назвал три категории продуктов, с которыми проще всего попасть в ловушку привычки. Сочетание сладкого, жирного, соленого и кофеина способно делать такие перекусы особенно привлекательными и постепенно превращать случайное желание в регулярную привычку.

Сахар и сладости

Конфеты / © Associated Press

На первом месте врач называет сахар и сладости. Сладкий вкус активирует систему вознаграждения мозга, связанную, в частности, с дофамином — нейромедиатором, который участвует в формировании мотивации и ощущения вознаграждения.

Реклама

Именно поэтому после шоколадки, печенья или другого десерта может возникать желание повторить приятный опыт. Особенно легко эта привычка закрепляется, когда сладкое становится способом вознаградить себя или справиться с усталостью и стрессом.

Реклама

Чипсы и жирные снеки

Чипсы / © Credits

Второе место — чипсы и жирные закуски. Здесь действует особенно привлекательное сочетание жира, соли, хрустящей текстуры и яркого вкуса. Такие продукты легко есть механически, ведь одна горсть сменяется другой, а остановиться бывает сложнее, чем планировалось. Именно сочетание вкусовых и текстурных стимулов делает чипсы типичным продуктом, которого хочется «ещё чуть-чуть».

Газированные и энергетические напитки

Газированная вода / © Credits

На третьем месте — сладкие газированные и энергетические напитки, в которых сочетаются сахар и кофеин. Такой тандем врач называет «двойным ударом». Сладкий вкус стимулирует систему вознаграждения, а кофеин влияет на бодрость и уменьшает чувство усталости. Из-за этого напиток может быстро превратиться в ежедневный ритуал, особенно если человек привык использовать его как способ проснуться или выдержать насыщенный день.

Привычка не формируется за один день, но именно из мелких повседневных решений складывается наш рацион. Поэтому вместо очередного категоричного «никогда больше» стоит начать с простого, а именно замечать, какие продукты вы едите автоматически, что провоцирует желание повторить перекус и действительно ли вы голодны.

Новости партнеров

Новости партнеров