Топ-35 полезных продуктов для здоровья, которые следует употреблять каждый день

Современный ритм жизни часто приводит к тому, что мы забываем о важности здорового питания. Сбалансированная диета является ключом к поддержанию здоровья, но что именно нужно добавить в свой рацион, чтобы чувствовать себя энергично и поддерживать здоровье, попробуем сегодня разобраться.

Издание Real Simple рассказало о списке из 35 продуктов, которые следует включить в меню, чтобы улучшить общее состояние здоровья, предупредить многие заболевания и даже замедлить процессы старения.

Овсянка. Это не только вкусный, но и полезный завтрак. Она помогает регулировать уровень холестерина и поддерживать здоровье сердца благодаря растворимой клетчатке. Кроме того, овсянка долго сохраняет чувство сытости. Попытайтесь добавить к нему оливковое масло и пармезан или приготовить сладкую кашу с ягодами. Авокадо. Этот плод является источником мононенасыщенных жиров, снижающих уровень плохого холестерина. Всего половина авокадо обеспечит вас почти 20% дневной потребности в клетчатке. Авокадо можно добавлять в салаты или использовать в качестве смазки для тостов с соевым соусом и лаймом. Грецкие орехи. Это мощный источник омега-3 жирных кислот, которые не только снижают вредный холестерин, но и повышают уровень полезного. Сделайте вкусную закуску, сочетая орехи с сушеным инжиром и семенами аниса. Грибы. Идеальный заменитель мяса, помогающий снизить калорийность блюд, но при этом сохраняет их насыщенный вкус. Используйте грибы в супах, соусах, пиццах или пасте. Греческий йогурт. Богатый пробиотиками, греческий йогурт улучшает пищеварение и иммунитет. Благодаря высокому содержанию белка он может быть идеальным перекусом. Добавьте к йогурту чеснок, огурец, кинзу для создания вкусного дипа. Яйца. Это источник белка, а также витамины A и B12. Не бойтесь есть яичные желтки, ведь они содержат важные питательные вещества, необходимые для здоровья вашего мозга и сердца. Эдамамэ. Молодые соевые бобы богаты клетчаткой и белками, содержащими все девять незаменимых аминокислот. Попробуйте приготовить пюре из эдамамэ, чесноком и лимонным соком для здорового и вкусного перекуса. Киви. Этот фрукт содержит больше витамина C, чем апельсины, а также является отличным источником калия и клетчатки. Киви можно есть как самостоятельно, так и добавлять в салаты или десерты. Сладкий картофель. Он богат бета-каротином и антиоксидантами, которые помогают поддерживать здоровье кожи и снижать уровень воспаления. Употребляйте его в запеченном виде или добавьте к супам. Капуста кале. Листья этой капусты являются отличным источником кальция, витамина C и других антиоксидантов, поддерживающих общее состояние организма и здоровье глаз. Кале можно запекать или добавлять в салаты. Ячмень. Он помогает снизить уровень холестерина благодаря высокому содержанию клетчатки. Его можно использовать в качестве основного ингредиента для супов или салатов. Тыква. Богатый источник антиоксидантов и калия, поддерживающих здоровье кожи и сердца. Печеную тыкву можно добавлять к супам или готовить с ней полезные хлебцы. Ореховая паста. Арахисовая и миндальная паста – это здоровые жиры, поддерживающие сердечно-сосудистую систему. Выбирайте варианты, содержащие только два ингредиента: орехи и соль. Мангольд. Это листовой овощ, богатый кальцием, витаминами группы B и бета-каротином. Обжарьте мангольд с чесноком и добавьте в пасту или сыр. Булгур. Прекрасный источник клетчатки и важных микроэлементов, таких как калий и кальций. Готовьте его как основное блюдо или добавляйте в салаты. Цельнозерновые макароны. Макароны из цельнозерновой пшеницы содержат втрое больше клетчатки, чем обычные, а это способствует нормализации пищеварения. Подавайте их с песто и овощами. Черная фасоль. Это богатый источник антиоксидантов и клетчатки, поддерживающих здоровье сердца и сосудов. Добавляйте ее в чили, салаты или запекайте с оливковым маслом. Шпинат. Это известный источник железа и фолиевой кислоты, которые важны для здоровья крови. Добавляйте его в полосе или готовьте в качестве гарнира. Фасоль. Она богата белками и антиоксидантами, которые улучшают общее состояние организма. Используйте его в супах или салатах. Киноа. Это полноценный белок, содержащий все девять незаменимых аминокислот. Идеальный заменитель мяса для вегетарианцев и веганов. Чечевица. Она богата белоком и фолиевой кислотой, которые способствуют здоровому росту клеток. Используйте ее в супах или в качестве ингредиента для салатов. Лосось. Это отличный источник Омега-3 жирных кислот и витамина D, поддерживающий сердце и здоровье кожи. Куриные грудки. Они содержат много белка и минимум жира, что делает их идеальным продуктом для здорового питания. Апельсины. Они богаты витамином C, который поддерживает иммунную систему и делает кожу упругой. Сардины. Это мощный источник кальция, омега-3 жирных кислот и витаминов D и B12. Миндаль. Он поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жиров и клетчатки. Оливковое масло первого отжима. Оно содержит полифенолы, которые обладают антиоксидантным действием и поддерживают здоровье сердца. Черника. Это источник антиоксидантов, помогающих защищать организм от окислительного стресса. Брокколи. Богата витамином C и витамином K, которые поддерживают иммунитет и здоровье костей. Семена чиа. Это очень питательный продукт, содержащий жирные кислоты Омега-3, клетчатку и белок. Мята. Она не только вкусное дополнение к чаю, но и обладает антисептическими свойствами, помогающими поддерживать здоровье желудка. Чеснок. Он обладает мощными антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Добавляйте его в блюда для улучшения вкуса и полезных свойств. Имбирь. Это натуральное противовоспалительное средство, которое помогает снижать уровень воспаления и улучшает пищеварение. Малина. Она богата витамином C и клетчаткой, помогает укрепить иммунную систему и улучшить работу пищеварительной системы. Тофу. Прекрасный источник белка, а также содержит полезные антиоксиданты, поддерживающие здоровье организма.

Эти продукты могут помочь вам поддерживать здоровье, улучшить самочувствие и предотвратить многие болезни. Не забывайте, что важно употреблять их в сбалансированном количестве для наилучших результатов.

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