Топ-5 орехов и семян, которые способствуют похудению

Орехи и семечки продукты достаточно калорийные, однако, как оказалось, некоторые из них содержат много питательных веществ, которые могут способствовать сжиганию жира.

Орехи и семечки следует употреблять регулярно, так как они являются полезными питательными веществами и могут помочь вам дольше чувствовать себя сытым из-за высокого уровня белка. Если вы будете есть их утром или перед тренировкой, это будет способствовать похудению, утверждает Еxpress.co.uk.

В день рекомендуется употреблять примерно 30 г орехов и семян, богатых жирами, которым нужно время, чтобы впитаться и перевариться.

Вот пять лучших орехов и семян, которые стоит включить в свое меню, если вы хотите похудеть.

Семена чиа

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Семена чиа считаются одними из самых питательных продуктов на планете. Они содержат 42 г углеводов на 100 г, что довольно много, но большая часть этих углеводов - клетчатка. Это делает семена чиа продуктом с низким содержанием углеводов, идеальным для всех, кто придерживается кетодиеты, и одним из лучших источников клетчатки в мире.

Высокое содержание клетчатки в семенах чиа позволяет им поглощать воду в 11-12 раз больше своего веса, превращаясь в желе и расширяясь в желудке.

Миндаль

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Миндаль считается одним из природных суперпродуктов из-за высокого содержания белка, антиоксидантов и полезных для сердца жиров. Миндаль является хорошим источником мононенасыщенных жиров, которые, как говорят, способствуют ощущению сытости и могут помочь обуздать тягу к еде. Он также являются хорошим источником аминокислоты под названием L-аргинин, которая помогает сжигать жир.

Употребление всего от трех до пяти миндальных орехов каждый день ускоряет метаболизм жиров и способствует похудению.

Фисташки

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Из-за насыщенного маслянистого вкуса фисташки могут вызывать привыкание. Говорят, что одна фисташка содержит около трех калорий по сравнению с миндалем, который, например, содержит примерно 14 калорий каждый.

Более того, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrition, доказано, что они сжигают жир.

Бразильский орех

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Бразильские орехи могут ускорить ваш метаболизм благодаря множеству различных питательных веществ, таких как L-аргинин, селен, тиамин и магний, и благодаря этим питательным веществам жир может сжигаться быстрее.

Кешью

Кешью являются отличным источником магния, а магний позволяет вашему организму усваивать жиры и углеводы, помогая вам легче сбросить вес.

Как и другие орехи, они также содержат большое количество белка, который снижает аппетит.

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