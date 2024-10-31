Топ-5 первых признаков рака: рассказывает онкохирург

Каждый год тысячам людей ставят диагноз — рак. Многие даже не подозревают, что первые признаки этого заболевания можно распознать на ранних этапах, если быть внимательным к сигналам собственного тела.

Онкохирург Анатолий Штода поделился важной информацией о симптомах, которые могут свидетельствовать о возможном развитии рака.

Беспричинное резкое похудение

Резкое похудение – одна из самых первых "сигнальных ракет" во время онкологических заболеваний. Если без изменений привычного питания и физического режима вы внезапно потеряли от 5 до 7 килограммов, это может быть тревожным звоночком. Во многих случаях резкое похудение может быть связано с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, включая онкологию. Желудочные опухоли и заболевания кишечника могут провоцировать значительный вред, поскольку организм не усваивает питательные вещества должным образом. Не стоит игнорировать подобные изменения в весе – обязательно обратитесь к врачу для обследования.

Высокая температура (лихорадка)

Лихорадка в течение длительного времени может свидетельствовать о развитии онкологического процесса в организме. При раковых заболеваниях иммунная система получает сильный удар и организм пытается "выжечь" заболевание, повышая температуру. Однако этот симптом появляется не на ранних стадиях заболевания, а когда опухоль начала активно расти и влиять на организм. Поэтому если вы заметили у себя длительную лихорадку вместе с другими симптомами, обязательно обратитесь к врачу.

Постоянная слабость

Часто пациенты с онкологическими заболеваниями испытывают постепенно усиливающуюся слабость. В основном это связано с возможными кровопотерями в случае опухолей желудка или толстой кишки, которые часто сопровождаются незаметными, на первый взгляд, кровотечениями. Постоянная слабость и ощущение истощенности, не проходящие даже после отдыха, могут быть симптомами серьезного заболевания. Однако, не путайте ее с обычной усталостью, связанной с повседневными стрессами или перенапряжением. Если слабость возникает без очевидных причин и длится определенное время, это повод для обследования.

Болевые ощущения

Боль – еще один сигнал, который может указывать на онкологическое заболевание, даже на ранних стадиях. Болевые ощущения могут появляться в разных частях тела и если их причина неясна, необходимо обратиться к онкологу. Регулярные боли без видимых причин могут свидетельствовать об опухолях. К примеру, хроническая боль в животе может быть связана с желудочными или кишечными опухолями. Важно вовремя обратиться за помощью и пройти соответствующие анализы для диагностики проблемы на ранней стадии.

Изменения на коже

Онкологические заболевания также могут проявляться из-за кожных изменений, которые многие не связывают с серьезными недугами. Желтуха, крапивница или гиперпигментация могут быть симптомами, свидетельствующими о раковом поражении печени или других органов. Например, раковые клетки могут блокировать желчевыводящие пути, что приводит к накоплению билирубина и вызывает желтуху. Резкие изменения цвета кожи или появление новых родинок, язв, пятен также требуют внимания и консультации с дерматологом или онкологом. В случае онкологических заболеваний кожа нередко является "зеркалом", свидетельствующим о внутренних проблемах организма.

Что делать, если вы заметили эти симптомы

Самое главное – не паниковать, но и не игнорировать тревожные сигналы. Появление одного из перечисленных симптомов не всегда означает онкологическое заболевание, но повод обратиться к врачу и пройти необходимые обследования. Регулярные профилактические обследования могут помочь выявить онкологические заболевания на ранних стадиях, когда лечение станет наиболее эффективным.

Помните, что ранняя диагностика – это главный союзник в борьбе с раком.

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