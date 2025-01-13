Топ-5 причин увеличить потребление зеленого горошка

Зеленый горошек, знакомый нам с детства, часто недооценивается в современном рационе.
Издание RealSimple рассказало о пяти основных причинах, почему следует добавить этот замечательный продукт в свое ежедневное меню.
Что такое зеленый горошек
Зеленый горошек – это представитель семейства бобовых, к которому относятся фасоль, чечевица и нут. Его можно употреблять сырым, замороженным или после тепловой обработки. Важно знать, что зеленый горошек – это молодые семена, которые собирают на пике спелости, в то время как сушеный горох проходит дополнительный процесс обезвоживания и требует более длительного приготовления.
Свежий зеленый горошек имеет короткий срок хранения — всего неделю-две в холодильнике. Но заморозка позволяет сохранять его питательные свойства до года. Благодаря этому он становится доступным и полезным вариантом для сохранения здоровья в любое время года.
Источник клетчатки
Две трети стакана зеленого горошка содержат 3 г клетчатки, которая способствует нормализации пищеварения, регулирует аппетит и обеспечивает продолжительное чувство сытости. Нерастворимая клетчатка, содержащая горошек, помогает поддерживать регулярную работу кишечника. Но не забывайте о балансе: во избежание запоров при потреблении продуктов с высоким содержанием клетчатки важно пить достаточное количество воды.
Здоровье сердца
Горошек богат полезными для сердца минералы: магний, калий и кальций. Они способствуют снижению артериального давления, поддерживают нормальную работу сердечной мышцы и улучшают общее состояние сердечно-сосудистой системы. Питание с высоким содержанием клетчатки также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Укрепление иммунитета
В 100 г зеленого горошка содержится около 13% рекомендуемой суточной нормы витамина С, а также витамин Е, цинк и антиоксиданты, помогающие организму бороться с инфекциями. Этот набор полезных веществ способствует укреплению иммунной системы, особенно в холодный сезон.
Зрение
Зеленый горошек является источником витамина А, играющего ключевую роль в поддержании здоровья глаз. Употребление продуктов, богатых этим витамином, помогает предотвратить дегенерацию желтого пятна и поддерживать остроту зрения.
Уровень сахара в крови
Горошек имеет низкий гликемический индекс, что способствует медленному повышению уровня сахара в крови после еды. Кроме того, клетчатка и белок в составе помогают держать уровень сахара стабильным и уменьшают потребность в частых перекусах.
Употребление зеленого горошка
Зеленый горошек – универсальный продукт, который прекрасно подходит для различных способов приготовления: от приготовления на пару до обжаривания.
- Свежий горошек можно есть сырым или добавлять в салаты.
- Замороженный горошек легко добавить в супы, рагу или пасту.
- Обжаренный с шалотом или луком горошек станет отличным гарниром.
- Для завтраков попробуйте сделать пасту из горошка с оливковым маслом и солью, которую можно намазать на хрустящий хлеб.
Добавляйте зеленый горошек в свои ежедневные блюда, чтобы наслаждаться не только его нежным вкусом, но и пользой для здоровья. Это простой способ сделать ваш рацион более сбалансированным и насыщенным питательными веществами.
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