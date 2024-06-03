Топ-5 продуктов, которые должны быть в вашем холодильнике: рассказывает профессор медицины

Здоровое питание – это не строгие ограничения, нездоровая худоба или лишение себя любимой пищи. Скорее речь идет о сбалансированной пище, благодаря которой вы чувствуете себя хорошо, у вас больше энергии, улучшается ваше здоровье и повышается настроение.

В подкасте lewishowes американский врач, профессор и директор Аризонского центра интегративной медицины Эндрю Вейл рассказал о своих Топ-5 продуктах, которые следует употреблять для поддержания максимальной производительности вашего организма и с которыми можно легко выжить на необитаемом острове.

Лосось

Это отличный источник омега-3 жирных кислот, полезного для сердца жира, который может уменьшать воспаление и поддерживать здоровье мозга. Антиоксиданты улучшают уровень холестерина и защищают мозг и нервную систему. Он богат белком, способствует здоровью костей и предотвращает потерю мышц. В лососе особенно много селена, важного питательного вещества, участвующего в синтезе ДНК, метаболизме гормонов щитовидной железы и репродуктивном здоровье. Вдобавок, лосось богат витамином B12, который необходим для производства эритроцитов и регуляции здоровья центральной нервной системы.

Брокколи

Это крестоцветный овощ, содержащий много защитных соединений. Когда крестоцветные овощи, такие как брокколи, нарезают или жуют, они высвобождают фитохимическое вещество под названием сульфорафан, хорошо известное своими способностями к борьбе с раком. Исследования выявили важную роль сульфорафана в поддержании путей детоксикации, помогая в выведении химических веществ, вызывающих рак и подавляя рост раковых клеток. Насыщенная клетчаткой, антиоксидантами и противовоспалительными веществами брокколи помогает снизить уровень холестерина, улучшает артериальное давление и поддерживает работу сердца. Она является богатым источником витаминов и антиоксидантов, помогающих укрепить защиту вашей иммунной системы от микробов и вредных веществ. Регулярное потребление брокколи отлично влияет на здоровье костей благодаря содержанию витаминов и минералов. Брокколи является хорошим источником пребиотической клетчатки, которая питает полезные бактерии в кишечнике и помогает защитить его слизистую.

Ягоды

Они похожи на заряженные щиты, защищающие ваши клетки от повреждений. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов они в четыре раза сильнее других фруктов и в десять раз сильнее овощей.

Зеленый чай

Богат высоким содержанием защитных растительных соединений, называемых полифенолами и многочисленными преимуществами для здоровья, многие из которых связаны с тем, что он в основном необработан. Основными биологически активными соединениями в зеленом чае являются флавоноиды, наиболее мощными из которых являются катехины и эпигалокатехингалаты. Зеленый чай содержит целый ряд природных стимуляторов, в том числе кофеин, который, хотя и не в таком же уровне, как в кофе, все же может помочь поддерживать бдительность и концентрацию. Зеленый чай является источником аминокислоты L-теанин, обладающей расслабляющим действием; это возможно путем увеличения химических веществ в мозге, улучшающих настроение, включая дофамин и серотонин. Зеленый чай является полезным напитком, помогающим снизить риск сердечных заболеваний и связанных с ними состояний, таких как инсульт.

Черный шоколад

Качественный черный шоколад богат клетчаткой, железом, магнием, медью, марганцем и некоторыми другими минералами. Какао и темный шоколад обладают широким спектром мощных антиоксидантов. На самом деле их гораздо больше, чем у большинства других продуктов. Биоактивные соединения в какао могут улучшить кровообращение в артериях и вызвать небольшое, но статистически значимое снижение АД. Исследования показывают снижение риска сердечных заболеваний среди потребляющих умеренное количество шоколада. Какао или темный шоколад могут улучшить работу мозга в результате увеличения кровотока. Он также содержит стимуляторы, такие как кофеин и теобромин.

Независимо от того, хотите ли вы пересмотреть свой рацион или просто изменить свое питание, легко добавить несколько этих продуктов в свой распорядок дня. И это существенно и заметно улучшит ваше здоровье.

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