Топ-5 продуктов, которые стоит добавить в свой рацион в 2026 году
Начать новый год со здоровых привычек легко, если делать небольшие, но эффективные изменения в питании. Вместо кардинальной «перестройки» всего рациона, стоит добавить в него продукты, насыщенные питательными веществами.
Если вы хотите поддержать сердце, мозг, пищеварение и иммунитет, издание Martha Stewart рассказало что стоит включить в ежедневное меню пять основных продуктов, а именно, темно-зеленые листовые овощи, жирную рыбу, ферментированные продукты, бобовые и продукты с высоким содержанием клетчатки.
Темно-зеленые листовые овощи
Кейл, шпинат, руккола, горчичные и швейцарские листовые овощи — источники витаминов A, C, K, фолиевой кислоты, кальция, железа и магния. Они богаты клетчаткой и антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений.
Как добавить в рацион:
Добавляйте шпинат или кейл в смузи.
Добавляйте листовые овощи в супы, рагу или чили на последних минутах приготовления.
Используйте листья мангольда или кольраби как замену для тортильи.
Жирная рыба
Лосось и сардины — источники омега-3 жирных кислот, которые поддерживают сердце и мозг. Они также обеспечивают высококачественный белок и витамин D для костей и иммунитета.
Как добавить в рацион:
Запекайте или жарьте лосось на ужин.
Добавляйте сардины в салаты или на цельнозерновой хлеб.
Ферментированные продукты
Кимчи, кефир, темпе — источники пробиотиков, которые поддерживают микрофлору кишечника, помогают усваивать клетчатку и укрепляют иммунитет.
Как добавить в рацион:
Замените молоко на кефир в смузи.
Добавляйте кимчи в сэндвичи, тако или жареный рис.
Вместо мяса попробуйте темпе в буррито или чили.
Бобовые
Фасоль, нут, чечевица — источники растительного белка, клетчатки и минералов, таких как железо и магний. Бобовые поддерживают чувство сытости и стабильный уровень сахара в крови.
Как добавить в рацион:
Добавляйте чечевицу в супы и карри.
Используйте черную фасоль для тако или боулов.
Запекайте нут для хрустящих перекусов.
Продукты с высоким содержанием клетчатки
Клетчатка помогает пищеварению, регулирует уровень сахара в крови и дает ощущение сытости. Она содержится во фруктах, овощах, бобовых, орехах, семенах и цельнозерновых продуктах.
Как добавить в рацион:
Выбирайте хлеб с высоким содержанием клетчатки.
Добавляйте орехи и семена в салаты и супы.
Вместо белого риса используйте темный или киноа.
Добавляйте тертую морковь, шпинат или цветную капусту в соусы и фарш.
Добавив в свой рацион эти пять продуктов, вы легко повысите качество питания и поддержание здоровья без радикальных изменений в привычках. Маленькие шаги помогают создать устойчивую привычку питания, которой можно придерживаться долгосрочно.