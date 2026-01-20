Топ-5 продуктов, которые стоит добавить в свой рацион в 2026 году

лосось / © www.credits

Реклама

Если вы хотите поддержать сердце, мозг, пищеварение и иммунитет, издание Martha Stewart рассказало что стоит включить в ежедневное меню пять основных продуктов, а именно, темно-зеленые листовые овощи, жирную рыбу, ферментированные продукты, бобовые и продукты с высоким содержанием клетчатки.

Темно-зеленые листовые овощи

шпинат / © Credits

Кейл, шпинат, руккола, горчичные и швейцарские листовые овощи — источники витаминов A, C, K, фолиевой кислоты, кальция, железа и магния. Они богаты клетчаткой и антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений.

Как добавить в рацион:

Реклама

Добавляйте шпинат или кейл в смузи.

Добавляйте листовые овощи в супы, рагу или чили на последних минутах приготовления.

Используйте листья мангольда или кольраби как замену для тортильи.

Жирная рыба

Сардины / © Associated Press

Лосось и сардины — источники омега-3 жирных кислот, которые поддерживают сердце и мозг. Они также обеспечивают высококачественный белок и витамин D для костей и иммунитета.

Как добавить в рацион:

Запекайте или жарьте лосось на ужин.

Добавляйте сардины в салаты или на цельнозерновой хлеб.

Ферментированные продукты

Ферментированные продукты / © Credits

Кимчи, кефир, темпе — источники пробиотиков, которые поддерживают микрофлору кишечника, помогают усваивать клетчатку и укрепляют иммунитет.

Как добавить в рацион:

Реклама

Замените молоко на кефир в смузи.

Добавляйте кимчи в сэндвичи, тако или жареный рис.

Вместо мяса попробуйте темпе в буррито или чили.

Бобовые

Фасоль / © Credits

Фасоль, нут, чечевица — источники растительного белка, клетчатки и минералов, таких как железо и магний. Бобовые поддерживают чувство сытости и стабильный уровень сахара в крови.

Как добавить в рацион:

Добавляйте чечевицу в супы и карри.

Используйте черную фасоль для тако или боулов.

Запекайте нут для хрустящих перекусов.

Продукты с высоким содержанием клетчатки

орехи / © Credits

Клетчатка помогает пищеварению, регулирует уровень сахара в крови и дает ощущение сытости. Она содержится во фруктах, овощах, бобовых, орехах, семенах и цельнозерновых продуктах.

Как добавить в рацион:

Реклама

Выбирайте хлеб с высоким содержанием клетчатки.

Добавляйте орехи и семена в салаты и супы.

Вместо белого риса используйте темный или киноа.

Добавляйте тертую морковь, шпинат или цветную капусту в соусы и фарш.

Добавив в свой рацион эти пять продуктов, вы легко повысите качество питания и поддержание здоровья без радикальных изменений в привычках. Маленькие шаги помогают создать устойчивую привычку питания, которой можно придерживаться долгосрочно.