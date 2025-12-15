Топ-5 самых полезных продуктов для здоровья 2025 года: выбор наших читателей / © Associated Press

Именно эти пять продуктов собрали больше всего просмотров и обсуждений. Читатели внимательно искали ответы, что на самом деле работает для здоровья, а где только маркетинг и, кажется, мы нашли общий знаменатель: польза, простота и научная составляющая.

Поэтому представляем топ-5 продуктов, которые привлекли наибольшее внимание аудитории в 2025-м.

Лён

Лен / © Getty Images

Во времена, когда медицина становится все более технологичной, интерес к натуральным методам лечения не исчезает. Наоборот, украинцы активно ищут природные способы облегчения симптомов и семена льна стабильно остаются в фокусе.

Лен содержит много слизистых веществ, которые при заваривании образуют нежный гель. Он покрывает слизистую оболочку желудка, уменьшает раздражение и может помогать при неприятных ощущениях во время гастрита.

Но стоит помнить, хоть лен и действительно обладает смягчающим и противовоспалительным действием, он не является полноценным лечением язвы или гастрита. Это подтверждают и гастроэнтерологи. Льняной отвар можно использовать как вспомогательное средство, но только вместе с терапией, назначенной врачом.

Подробнее, по ссылке в статье.

Пшено

Пшено / © Credits

Пшено внезапно стало звездой года и не только среди людей, которые придерживаются безглютеновой диеты. Эта крупа может:

помогать снижать уровень сахара в крови,

уменьшать холестерин,

поддерживать здоровье сердца,

быть оптимальным выбором для людей с целиакией или непереносимостью глютена.

Пшено — щелочной продукт, легкий для пищеварения, идеальный для каш, гарниров, салатов и даже десертов. В статье мы рассказали, как именно пшено влияет на уровень энергии и микробиом.

Весь материал можно посмотреть по ссылке.

Кофе

Кофе / © Credits

Кофе — главный утренний ритуал миллионов людей. Но в 2025 году читателей больше всего волновал вопрос, полезен ли он для сердца.

Можно сказать, что умеренное потребление кофе может положительно влиять на работу сердечно-сосудистой системы. Напиток содержит антиоксиданты, поддерживает тонус сосудов, улучшает концентрацию и снижает риск некоторых хронических болезней.

Однако важно помнить, что полезность кофе зависит не только от зерна, но и от того, что мы добавляем в чашку, например сахар, сливки или сиропы, которые могут нивелировать эффект.

В статье мы рассказывали, кому кофе подходит лучше всего, а кому стоит выбирать альтернативы, читайте по ссылке.

Булгур

Булгур / © Credits

Булгур стремительно ворвался в украинские кухни как альтернатива рису и кускусу. Наши читатели с интересом изучали его свойства. Булгур популярен потому что:

он содержит много клетчатки и сложных углеводов;

помогает дольше сохранять сытость;

поддерживает стабильный уровень глюкозы;

хорошо сочетается как с мясными блюдами, так и с овощными салатами.

У булгура приятный ореховый вкус и готовится всего 10-15 мин. В материале, который стал одним из топовых, мы рассказывали о влиянии булгура на пищеварение и уровень энергии.

Лук

Лук / © Associated Press

Лук — настоящий герой украинских кухонь, хотя мы редко задумываемся, насколько он полезен. И неспроста именно эта статья вошла в топ. Лук содержит антиоксиданты, витамины, противовоспалительные соединения и может:

поддерживать здоровье сердца,

укреплять иммунитет,

уменьшать уровень воспаления в организме,

снижать риск некоторых хронических заболеваний.

Иногда самые полезные продукты — не модные суперфуды, а то, что всегда рядом. В статье вы найдете объяснение, как лук влияет на организм и почему его стоит употреблять регулярно.

Эти материалы доказали, что украинцы хотят не просто «модных» советов, а проверенной и обоснованной информации. Семена льна, булгур, пшено, лук или кофе — каждый из этих продуктов может принести пользу, если подходить к нему осознанно. Здоровое питание в 2025 году — это не строгие диеты, а разумный выбор и уважение к своему телу.