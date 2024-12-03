Топ-5 супов, которые помогут контролировать сахар в крови

С наступлением холодов и сезона свитеров ничто так не согревает душу и тело, как тарелка горячего супа. Но знаете ли вы, что это блюдо может быть не только вкусным, но и полезным для вашего здоровья. Особенно если речь идет о поддержании нормального уровня сахара в крови.

Издание Eating Well рассказало, что большое количество супов богаты белками, клетчаткой и антиоксидантами, которые способствуют стабилизации сахара в крови, снижают воспаление и поддерживают общее самочувствие. особенно при диабете.

Чечевичный суп – источник клетчатки и растительного белка

Чечевичный суп – идеальный выбор, если вы хотите держать уровень сахара под контролем. Он богат клетчаткой, которая замедляет пищеварение и растительным белком, помогающим поддерживать чувство сытости.

1 стакан вареной чечевицы содержит 18 г белка и 16 г клетчатки – идеальный профиль для стабилизации уровня глюкозы. Потребление чечевицы может снижать уровень сахара после еды до 20%. Вы можете попробовать классический суп из чечевицы, суп с шафраном или его веганский вариант.

Минестроне – суп для тех, кому нравятся овощи

Минестроне – это взрыв вкуса и пользы. Благодаря сочетанию овощей, бобовых и цельнозерновых макарон он богат клетчаткой, витаминами и растительным белоком. Это не только сытный суп, но и отличный способ увеличить потребление некрахмалистых овощей.

Для уменьшения содержания углеводов можно выбрать цельнозерновые макароны или заменить их крупой или киноа. Или попробуйте вегетарианские рецепты, такие как овощной минестроне и его веганский аналог.

Чили – пикантный способ оставаться здоровым

Чили – универсальное блюдо, легко адаптируемое к потребностям вашего организма. Куриный или овощной чили насыщены белками, клетчаткой и антиоксидантами. Овощной вариант обычно готовят с большим количеством овощей и бобов, что делает его идеальным выбором для диабетиков.

Попробуйте сливочный белый чили с курицей или индейкой или приготовьте растительный вариант с кабачком и черной фасолью.

Овощной суп-пюре – гармония легкости и пользы

Супы-пюре из овощей – мечта для тех, кто хочет совместить пользу с комфортом. Они просты в приготовлении, богаты антиоксидантами и клетчаткой, а также помогают снизить воспаление.

Выбирайте ингредиенты по своему вкусу: морковь, брокколи, томаты или тыкву. Суп-пюре с жареной морковью или томатный суп на сковороде – не только полезно, но и невероятно вкусно.

Куриный суп – классика для иммунитета

Куриный суп – бесспорный лидер среди супов, укрепляющий иммунитет и согревающий. Используйте костный бульон для дополнительных белков и минералов, а некрахмалистые овощи (морковь, сельдерей, зелень) добавят клетчатки и витамины.

Попробуйте классический куриный суп с овощами или его вариант с хрустящими гренками для особого вкуса.

Как выбрать суп для поддержания здорового уровня сахара в крови

Обращайте внимание на ингредиенты. Выбирайте нежирные белки (курица, фасоль), много овощей и цельнозерновые углеводы.

Выбирайте нежирные белки (курица, фасоль), много овощей и цельнозерновые углеводы. Добавьте больше клетчатки. Она помогает регулировать пищеварение и обеспечивает большее чувство сытости.

Она помогает регулировать пищеварение и обеспечивает большее чувство сытости. Контролируйте уровень натрия. Отдавайте предпочтение бульонам с низким содержанием соли или добавляйте специи для усиления вкуса без излишка натрия.

Отдавайте предпочтение бульонам с низким содержанием соли или добавляйте специи для усиления вкуса без излишка натрия. Уменьшайте насыщенные жиры. Выбирайте супы на основе бульона вместо сливочных вариантов.

Суп – это больше, чем просто еда. Это ваш союзник в борьбе за здоровье, комфорт и тепло в холодные дни.

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