Топ-5 трав, которые помогут вам лучше спать

Хороший и спокойный сон жизненно важен для поддержания здоровья и баланса энергии в нашем организме.

На странице Herbal Academy рассказали, что во время сна наш организм восстанавливается на клеточном уровне, выделяя гормоны, способствующие регенерации тканей и балансировке энергии. Сон критически важен для регулирования внутренних биологических ритмов.

Для взрослых обычно рекомендуется 7-8 часов непрерывного сна, детям нужно около 10 часов, а младенцам – до 16 часов в сутки. Однако современный ритм жизни часто не дает нам спокойно спать. Около 49% взрослых сталкиваются с бессонницей, что может оказать существенное влияние на их здоровье и качество жизни.

Природные средства для улучшения сна

Есть множество трав и растений, которые могут помочь улучшить качество сна.

Валериана лекарственная . Эта трава известна своими расслабляющими свойствами. Она помогает успокоить тревожный ум и расслабить мышечное напряжение, что делает ее идеальной для тех, кто страдает бессонницей.

. Эта трава известна своими расслабляющими свойствами. Она помогает успокоить тревожный ум и расслабить мышечное напряжение, что делает ее идеальной для тех, кто страдает бессонницей. Ромашка . Универсальная трава, ромашка, подходит для детей и людей с чувствительной психикой. Ромашка может помочь, если сон нарушается из-за расстройства пищеварения.

. Универсальная трава, ромашка, подходит для детей и людей с чувствительной психикой. Ромашка может помочь, если сон нарушается из-за расстройства пищеварения. Лаванда . Лаванда – эффективное средство для расслабления нервной системы. Ее летучее масло активно как в виде эфирного масла, так и в чае, что помогает уменьшить тревогу и способствует расслаблению.

. Лаванда – эффективное средство для расслабления нервной системы. Ее летучее масло активно как в виде эфирного масла, так и в чае, что помогает уменьшить тревогу и способствует расслаблению. Шафран . Известно, что 28 дней приема экстракта шафрана улучшает качество сна и повышает вечерний уровень мелатонина – важного гормона для регулирования сна.

. Известно, что 28 дней приема экстракта шафрана улучшает качество сна и повышает вечерний уровень мелатонина – важного гормона для регулирования сна. Чаи для сна. Чаи из немецкой ромашки, лаванды, розы, жасмина и пассифлоры – естественными средствами для улучшения сна.

Рекомендации по применению

Для достижения наилучших результатов рекомендуется:

Чай из валерианы или ромашки: приготовьте чай за 30-60 минут до сна.

Ароматерапия с лавандой: используйте эфирное масло для ароматизации спальни или добавляйте ее в ванну.

Спокойный сон – это не только залог хорошего самочувствия, но и важный аспект общего здоровья. Использование натуральных трав может стать эффективным способом улучшить качество сна и преодолеть проблемы с бессонницей. Перед употреблением лучше проконсультироваться с врачом и быть уверенными, что нет аллергии.

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