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Топ-5 упражнений от отеков: советы тренера

Топ-5 упражнений от отеков: советы тренера

Топ-5 упражнений от отеков / Фото: Credits

Отеки тела – распространенная проблема, с которой сталкивается много людей. Они могут возникать в результате задержки жидкости, неправильного питания, стресса или недостаточной физической активности.

Тренер Kateryna Demianiuk показала ряд упражнений, которые помогут вам эффективно избавиться от отеков и улучшить общее состояние организма. Каждое упражнение следует выполнять 20-25 раз.

Упражнение 1: Мост с оборотом суставов

  • Лягте на спину, согнув ноги в коленях, стопы на полу на ширине плеч.
  • Поднимите таз, держась на одной ноге.
  • Другую ногу заведите под ту, на которой стоите, опускайте и поднимайте таз.

Польза:

Это упражнение укрепляет ягодичные мышцы и улучшает кровообращение в нижних конечностях.

Упражнение 2: Горка со скручиванием

  • Станьте на двух ногах, наклонитесь вперед, положив руки на пол.
  • Сгибая ноги в коленях, опускайте их на пол.
  • Поднимите одну руку и максимально заведите ее назад.

Польза:

Это упражнение помогает расслабить спину, улучшить растяжку и снять напряжение.

Упражнение 3: Мах согнутой ногой

  • Встаньте на колени, опершись на руки.
  • Поднимите одну ногу в сторону горизонтально к земле и выпрямите ее в колене.
  • Затем заведите ее обратно и снова выпрямите.

Польза:

Это упражнение помогает укрепить мышцы бедер и ягодиц, что положительно влияет на уменьшение отеков.

Упражнение 4: Медленное вращение

  • Лягте на спину, согнув ноги в коленях, и разведя их в стороны.
  • Не отрывая таз от земли, поворачивайте его в стороны, заводя колено в ту же сторону.

Польза:

Это упражнение помогает улучшить гибкость позвоночника и уменьшает напряжение в нижней части тела.

Упражнение 5: Боковой выпад с открытием

  • Станьте прямо, ноги шире ширины плеч.
  • Согните одну ногу в колене, держа другую ровно.
  • Вытяните руку вверх, открывая грудь.

Польза:

Это упражнение не только активизирует мышцы ног, но и улучшает кровообращение, что важно для уменьшения отеков.

Выполняя эти простые, но эффективные упражнения, вы сможете снизить отеки и улучшить общее самочувствие. Не забывайте о важности регулярной физической активности, здорового питания и достаточного питьевого режима.

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