Топ-5 упражнений от отеков: советы тренера

Отеки тела – распространенная проблема, с которой сталкивается много людей. Они могут возникать в результате задержки жидкости, неправильного питания, стресса или недостаточной физической активности.
Тренер Kateryna Demianiuk показала ряд упражнений, которые помогут вам эффективно избавиться от отеков и улучшить общее состояние организма. Каждое упражнение следует выполнять 20-25 раз.
Упражнение 1: Мост с оборотом суставов
- Лягте на спину, согнув ноги в коленях, стопы на полу на ширине плеч.
- Поднимите таз, держась на одной ноге.
- Другую ногу заведите под ту, на которой стоите, опускайте и поднимайте таз.
Польза:
Это упражнение укрепляет ягодичные мышцы и улучшает кровообращение в нижних конечностях.
Упражнение 2: Горка со скручиванием
- Станьте на двух ногах, наклонитесь вперед, положив руки на пол.
- Сгибая ноги в коленях, опускайте их на пол.
- Поднимите одну руку и максимально заведите ее назад.
Польза:
Это упражнение помогает расслабить спину, улучшить растяжку и снять напряжение.
Упражнение 3: Мах согнутой ногой
- Встаньте на колени, опершись на руки.
- Поднимите одну ногу в сторону горизонтально к земле и выпрямите ее в колене.
- Затем заведите ее обратно и снова выпрямите.
Польза:
Это упражнение помогает укрепить мышцы бедер и ягодиц, что положительно влияет на уменьшение отеков.
Упражнение 4: Медленное вращение
- Лягте на спину, согнув ноги в коленях, и разведя их в стороны.
- Не отрывая таз от земли, поворачивайте его в стороны, заводя колено в ту же сторону.
Польза:
Это упражнение помогает улучшить гибкость позвоночника и уменьшает напряжение в нижней части тела.
Упражнение 5: Боковой выпад с открытием
- Станьте прямо, ноги шире ширины плеч.
- Согните одну ногу в колене, держа другую ровно.
- Вытяните руку вверх, открывая грудь.
Польза:
Это упражнение не только активизирует мышцы ног, но и улучшает кровообращение, что важно для уменьшения отеков.
Выполняя эти простые, но эффективные упражнения, вы сможете снизить отеки и улучшить общее самочувствие. Не забывайте о важности регулярной физической активности, здорового питания и достаточного питьевого режима.
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