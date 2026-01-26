Топ-5 утренних привычек, которые помогают держать уровень сахара в крови под контролем / © Credits

Реклама

Издание Eating Well рассказало, что несколько простых привычек могут существенно уменьшить риск резких «качелей» глюкозы, которые приводят к усталости, раздражительности и неконтролируемому голоду, а также предоставило советы, как начинать день так, чтобы организм был вам благодарен.

Колебания уровня сахара в крови — это не только вопрос людей с диабетом. Резкие подъемы и падения глюкозы могут испытывать и абсолютно здоровые люди, в виде упадка сил, «тумана» в голове, тяги к сладкому или перепадов настроения. Хорошая новость — управление уровнем сахара начинается не с жестких диет, а с ежедневных мелких решений. И самые важные из них мы принимаем как только проснемся

Начните утро со стакана воды

Один из самых простых, но эффективных шагов — питье сразу после пробуждения. Стоит выпивать 1-2 стакана воды утром. Это помогает разбавить избыток глюкозы в крови и поддерживает работу почек, которые выводят сахар из организма.

Реклама

Факт: регулярное потребление воды влияет на контроль уровня глюкозы.

Если обычная вода кажется скучной, добавьте ломтик лимона, огурца или несколько листьев мяты.

Выбирайте завтрак с белком и клетчаткой

Утром наш организм более чувствителен к углеводам, поэтому сладкий завтрак или выпечка могут спровоцировать резкий скачок сахара. Завтрак с меньшим содержанием углеводов, но богатый белком и клетчаткой, помогает не только контролировать утренний уровень глюкозы, но и положительно влияет на показатели после обеда и ужина.

Женщины с диабетом II типа имели лучшие показатели сахара после низкоуглеводного завтрака, чем после обезжиренного. Удачные варианты:

Реклама

омлет с овощами и авокадо

тост из цельнозернового хлеба с арахисовой пастой

греческий йогурт с ягодами и орехами

Сочетание белка и клетчатки замедляет пищеварение и уменьшает риск глюкозных пиков.

Контролируйте количество кофеина

Кофе — любимый утренний ритуал, но избыток кофеина (более 250 мг в день, это примерно 2-3 чашки кофе) может временно повышать уровень сахара в крови. Причина — кофеин стимулирует выброс адреналина, который заставляет печень выделять глюкозу. Что делать:

пейте кофе вместе с завтраком, а не натощак

ограничьте количество чашек

добавьте белок, например, кофе с порцией протеина, ведь он может помочь уменьшить глюкозный скачок

Добавьте утреннюю зарядку

Физическая активность — один из самых быстрых способов снизить уровень глюкозы. Когда вы двигаетесь, мышцы используют сахар как топливо и уменьшают его концентрацию в крови. Не нужно изнурительных тренировок, достаточно:

легкой зарядки

йоги

10-15 мин быстрой ходьбы

Умеренная активность после еды помогает снизить уровень глюкозы после приема пищи.

Реклама

Ужинайте раньше, чем кажется нужным

Контроль сахара начинается с вечера. Стоит ужинать до 19:00 или минимум за 2-3 часа до сна. Это дает организму время стабилизировать уровень глюкозы до ночного отдыха. Ранние приемы пищи могут улучшить общий уровень сахара в крови.

Советы

Прогулка после еды (10-20 мин)

Клетчатка в каждом приеме пищи (нут, чечевица, брокколи, авокадо)

Яблочный уксус (1 ст. л. на стакан воды перед едой, но только по согласованию врача)

Меньше сладких напитков

Небольшие, но частые приемы пищи

Здоровый уровень сахара в крови — это не о запретах, а о ритме и осознанности. Стакан воды, сбалансированный завтрак, немного движения и продуманные вечерние привычки могут существенно улучшить самочувствие, концентрацию и настроение.