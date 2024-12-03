Топ-5 важных продуктов для женского здоровья: объясняет известная эндокринолог-диетолог

Здоровое питание – это ключ к поддержанию хорошего самочувствия, особенно для женщин. Предлагаемые продукты не только обогащают организм полезными веществами, но и способствуют профилактике многих заболеваний, обеспечивают красоту кожи и поддерживают общий тонус.

Врач Екатерина Толстикова выделила пять основных продуктов, которые обязательно должны присутствовать в ежедневном рационе каждой женщины.

Брокколи: суперпродукт для детоксикации

Брокколи — один из самых полезных овощей для женского организма, богатый химически активными веществами, среди которых:

Аскорбиновая кислота – важный антиоксидант и предшественник синтеза коллагена, поддерживающий здоровье кожи и соединительной ткани.

Индол-3-карбинол – вещество, способствующее детоксикации печени.

Большое количество клетчатки, улучшающей пищеварение.

Регулярное потребление брокколи способствует очищению организма от токсинов, поддерживает иммунитет и снижает риск развития онкологических заболеваний.

Свекла: забытый суперфуд

Свеклу часто недооценивают, хотя она является настоящей казной полезных веществ.

Этот овощ укрепляет сердечно-сосудистую систему благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

Способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта и нормализации микробиом.

Содержит фитонутриенты, помогающие расслаблять организм и поддерживать его в тонусе.

Интересно, что свекла остается полезной даже после термической обработки, что делает ее универсальной в кулинарии.

Гранат: природный антиоксидант

Гранат — не только вкусный, но и очень полезный продукт, богатый полифенолами, обладающими мощным антиоксидантным действием.

Помогает снижать воспаление в организме.

Защищает клетки от окислительного стресса.

Улучшает кровообращение и укрепляет сосуды.

Гранат особенно поесть вместе с косточками, ведь они содержат дополнительные полезные вещества.

Фисташки: кладезь микроэлементов

Фисташки — легкий и вкусный перекус, который приносит значительную пользу здоровью.

Фисташки богаты негемовым железом, которое, хотя и хуже усваивается организмом, является прекрасным дополнением к рациону.

Содержат полезные жиры и другие микроэлементы, поддерживающие здоровье кожи, волос и сердца.

Чечевица: лучший источник белка и углеводов

Чечевица – продукт, который должен быть в меню каждой женщины.

Низкий гликемический индекс делает ее отличным выбором для контроля уровня сахара в крови.

Высокое содержание фолиевой кислоты способствует здоровью женской репродуктивной системы.

Антиоксиданты в чечевице помогают снижать риск хронических заболеваний.

Чечевица обеспечивает длительное ощущение сытости, поэтому ее рекомендуют употреблять для контроля веса.

Цветная тарелка — залог здоровья

Обратите внимание: все эти продукты имеют разные цвета, что подсказывает об их многогранной пользе для организма.

Брокколи, свекла, гранат, фисташки и чечевица – пять простых продуктов, которые могут значительно улучшить ваше самочувствие и состояние организма. Добавляйте их в свои блюда, экспериментируйте и будьте здоровы.

Екатерина Толстикова / Фото: lady.tsn.ua

Мы также писали о топ-5 минералах против стресса и для контроля уровня кортизола.

Читайте также: