Топ-6 физических упражнений для снижения холестерина

Высокий уровень холестерина может стать серьезной угрозой здоровью, однако физические упражнения — один из самых эффективных способов контролировать этот показатель.

Издание Healthline рассказало о том, как разные виды активности могут положительно повлиять на уровень холестерина, в частности, повысить "хороший" холестерин (ЛПВП) и снизить "плохой" (ЛПНП).

Важность физических упражнений

Холестерин – это жировое вещество, циркулирующее в крови. Его избыточное количество может приводить к накоплению на стенках артерий, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Основная роль в этом процессе принадлежит типу белка, переносящего холестерин. "Плохой" холестерин создает проблемы, тогда как "хороший" защищает от этих накоплений.

Регулярные физические упражнения помогают повысить уровень ЛПВП, что в свою очередь способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Даже небольшие изменения активности могут привести к значительным улучшениям.

Лучшие упражнения для снижения холестерина

Пробежка. Если ваши суставы позволяют, пробежка – отличный вариант. Легкая пробежка на несколько километров может привести к значительному улучшению уровня холестерина ЛПВП. Быстрая ходьба. Ходьба также полезна для сердечно-сосудистой системы. Она менее интенсивна для суставов, но эффективна в сжигании калорий. Езда на велосипеде. Велосипед – отличная альтернатива бегу. Она менее нагружает суставы, особенно во взрослом возрасте. Плавание. Это одно из самых эффективных аэробных упражнений. Регулярные занятия могут значительно улучшить показатели холестерина всего за несколько месяцев. Силовая тренировка. Силовые упражнения также важны для понижения риска сердечных заболеваний. Они помогают поддерживать мышечную массу и улучшают метаболизм. Йога. Может снижать риск сердечных заболеваний и оказывать влияние на уровень холестерина, улучшая общее состояние здоровья.

Регулярность

Healthline подчеркивает, что рекомендуется заниматься физическими упражнениями не менее 30 минут средней интенсивности в день. Это может быть прогулка во время обеда, использование лестницы вместо лифта или простые разминки во время работы.

Кроме физических упражнений важно следить за своим питанием и гидратацией. Правильное питание, богатое полезными жирами, а также потребление достаточного количества воды, может также положительно повлиять на уровень холестерина.

Активность в вашей повседневной жизни, не только улучшит здоровье, но и снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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