Топ-6 физических упражнений для снижения холестерина

Высокий уровень холестерина может стать серьезной угрозой здоровью, однако физические упражнения — один из самых эффективных способов контролировать этот показатель.
Издание Healthline рассказало о том, как разные виды активности могут положительно повлиять на уровень холестерина, в частности, повысить "хороший" холестерин (ЛПВП) и снизить "плохой" (ЛПНП).
Важность физических упражнений
Холестерин – это жировое вещество, циркулирующее в крови. Его избыточное количество может приводить к накоплению на стенках артерий, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Основная роль в этом процессе принадлежит типу белка, переносящего холестерин. "Плохой" холестерин создает проблемы, тогда как "хороший" защищает от этих накоплений.
Регулярные физические упражнения помогают повысить уровень ЛПВП, что в свою очередь способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Даже небольшие изменения активности могут привести к значительным улучшениям.
Лучшие упражнения для снижения холестерина
- Пробежка. Если ваши суставы позволяют, пробежка – отличный вариант. Легкая пробежка на несколько километров может привести к значительному улучшению уровня холестерина ЛПВП.
- Быстрая ходьба. Ходьба также полезна для сердечно-сосудистой системы. Она менее интенсивна для суставов, но эффективна в сжигании калорий.
- Езда на велосипеде. Велосипед – отличная альтернатива бегу. Она менее нагружает суставы, особенно во взрослом возрасте.
- Плавание. Это одно из самых эффективных аэробных упражнений. Регулярные занятия могут значительно улучшить показатели холестерина всего за несколько месяцев.
- Силовая тренировка. Силовые упражнения также важны для понижения риска сердечных заболеваний. Они помогают поддерживать мышечную массу и улучшают метаболизм.
- Йога. Может снижать риск сердечных заболеваний и оказывать влияние на уровень холестерина, улучшая общее состояние здоровья.
Регулярность
Healthline подчеркивает, что рекомендуется заниматься физическими упражнениями не менее 30 минут средней интенсивности в день. Это может быть прогулка во время обеда, использование лестницы вместо лифта или простые разминки во время работы.
Кроме физических упражнений важно следить за своим питанием и гидратацией. Правильное питание, богатое полезными жирами, а также потребление достаточного количества воды, может также положительно повлиять на уровень холестерина.
Активность в вашей повседневной жизни, не только улучшит здоровье, но и снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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