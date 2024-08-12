Топ-6 овощей, богатых на антиоксиданты: рекомендации для людей с диабетом

Если вы хотите усовершенствовать свой рацион, попробуйте добавить в него больше овощей, которые богаты на антиоксиданты.

На странице EatingWell поделились полезной информацией для тех, кто пытается держать под контролем свой диабет, тем более, что таким людям особенно важно включать в рацион овощи, богатые на клетчатку и питательные вещества. Эти продукты содержат различные компоненты, помогающие поддерживать стабильный уровень сахара в крови. На практике людям с предиабетом и диабетом рекомендуется заполнять половину пищевой тарелки некрахмалистыми овощами.

Овощи низкокалорийные, богатые антиоксидантами и клетчаткой, способствуют сытости и стабилизируют уровень сахара в крови. Кроме того, у многих из них естественно низкое содержание углеводов, что делает их отличным выбором для больных диабетом.

Зачем нам антиоксиданты

В течение дня тело производит свободные радикалы – нестабильные молекулы, образующиеся из-за воздействия таких факторов окружающей среды, как загрязнение и дым. Хотя полностью избежать этих молекул фактически невозможно, их негативное влияние на здоровье может оказаться очень серьезным, ведь они повреждают наши клетки и ДНК. Со временем эти повреждения могут привести к хроническому воспалению и усугубить риск развития таких серьезных заболеваний, как рак и диабет.

Употребление достаточного количества антиоксидантов в рационе может помочь нейтрализовать некоторые из этих свободных радикалов, уменьшая их потенциальный вред. Когда речь идет о лечении диабета, антиоксиданты могут помочь в нескольких аспектах :

Помогают регулировать расщепление глюкозы;

Помогают снизить инсулинорезистентность;

Помогают защитить сосудистую систему (это особенно важно, поскольку у больных диабетом повышенный риск сердечных заболеваний);

Помогают снизить воспаление.

Итак, овощи богаты антиоксидантами:

Темная листовая зелень

Шпинат / Фото: Credits

Темная листовая зелень, такая как капуста, шпинат, зелень и мангольд – отличный выбор для людей с диабетом. Она богата витаминами A, C и K, а также фолиевой кислотой и альфа-липоевой кислотой - это антиоксидант, который может помочь повысить чувствительность к инсулину. Увеличенное потребление темно-зеленых листовых овощей может способствовать улучшению контроля уровня сахара в крови. Кроме того, темная листовая зелень содержит многие другие полезные питательные вещества, такие как магний и калий, которые также могут быть полезны для людей с диабетом.

Цветная капуста

Цветная капуста / Фото: Credits

За последние годы цветная капуста приобрела большую популярность. Она богата антиоксидантами и содержит витамины C, бета-каротин, сульфорафан и другие полезные растительные соединения. Она низкокалорийна и содержит много клетчатки. Еще одна важная причина включить цветную капусту в свой рацион – это то, что потребление крестоцветных овощей, таких как цветная капуста, брокколи и брюссельская капуста снижают риск развития диабета II типа.

Помидоры

Помидор / Фото: Credits

Помидоры можно использовать во множестве рецептов, от салатов до запеканок и других блюд. У них много преимуществ для тех, у кого диабет. Помидоры – это отличный источник клетчатки, они богаты витаминами A и C, одновременно у них низкая калорийность. Кроме того, помидоры содержат много ликопина – антиоксиданта, который может улучшить контроль уровня сахара в крови.

Брокколи

Брокколи / Фото: Credits

Обязательно включите брокколи в список покупок. Этот крестоцветный овощ богат важными питательными веществами, такими как витамины A, C, K, фолиевая кислота, клетчатка и калий. К тому же регулярное употребление брокколи может снижать уровень сахара в крови. Сульфорафан, серосодержащее соединение в брокколи, активно способствует регулированию уровня сахара в крови и улучшает чувствительность к инсулину. Кроме того, брокколи может помочь предотвратить повреждение кровеносных сосудов, а это распространенное осложнение диабета.

Баклажаны

Баклажан / Фото: Credits

Антоцианы не только придают баклажанам фиолетовый оттенок, но и обладают антиоксидантными свойствами, помогающими бороться с повреждением клеток в организме. Этот фиолетовый овощ содержит клетчатку, которая способствует контролю уровня сахара в крови. Используйте баклажаны в рагу, запекайте или грилируйте.

Свекла

Свекла / Фото: Credits

У людей с диабетом II типа повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку длительное повышение уровня сахара в крови может нанести вред сердцу и кровеносным сосудам. Свекла богата определенными нитратами — соединениями, которые могут снижать артериальное давление и поддерживать общее состояние кровообращения. Кроме того, свекла – хороший источник минералов, таких как магний и калий, которые также способствуют лучшему артериальному давлению.

Как увеличить количество овощей в рационе

Готовьте овощные супы. Если вы хотите собрать множество овощей в одно блюдо, попробуйте приготовить суп. К примеру, чесночный овощной суп или томатный суп содержат разнообразные овощи, которые могут помочь стабилизировать уровень сахара в крови.

Если вы хотите собрать множество овощей в одно блюдо, попробуйте приготовить суп. К примеру, чесночный овощной суп или томатный суп содержат разнообразные овощи, которые могут помочь стабилизировать уровень сахара в крови. Добавьте овощи в яйца. Вы можете добавить овощи в яичницу, омлет или яичные кексы для увеличения питательной ценности и вкуса.

Вы можете добавить овощи в яичницу, омлет или яичные кексы для увеличения питательной ценности и вкуса. Нестандартное мышление . Попробуйте стейки из цветной капусты или перекусите свекольными чипсами.

. Попробуйте стейки из цветной капусты или перекусите свекольными чипсами. Попробуйте пикантную овсянку . Думаете, в овсянку можно добавлять только фрукты? Попробуйте добавить в нее овощи и приготовить овсянку с помидорами и колбасой.

. Думаете, в овсянку можно добавлять только фрукты? Попробуйте добавить в нее овощи и приготовить овсянку с помидорами и колбасой. Сделайте овощную пиццу. Добавить овощи в пиццу – это отличный способ добавить клетчатку для более стабильного уровня сахара в крови. Попробуйте пиццу с вялеными помидорами и оливками, цветной капустой или баклажанами.

Во время лечения предиабета или диабета может быть сложно определить, что именно есть. Для начала, попробуйте увеличить количество овощей, ведь они содержат клетчатку и антиоксиданты, способствующие эффективному контролю диабета.

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