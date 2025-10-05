Топ-6 поз йоги, которые помогут избавиться от боли в спине / © Credits

Йога не только растягивает мышцы и делает тело более гибким, но и помогает укрепить те зоны, которые обычно являются нашими «слабыми звеньями» — спину, туловище и шейный отдел, об этом рассказало издание Medical News Today.

Кроме того, регулярная практика снижает уровень стресса, а именно он часто обостряет ощущение боли. Исследования, проведенные Американским колледжем врачей (ACP) и опубликованные в Annals of Internal Medicine (2017), подтверждают, что йога является безопасным и эффективным методом облегчения хронической боли в пояснице.

Поза Ребенка (Child’s Pose)

Это базовая и успокаивающая позиция, которая мягко растягивает позвоночник и снимает напряжение с поясницы.

Как выполнить:

станьте на колени, ноги вместе;

потянитесь руками вперед и опустите лоб на коврик;

ягодицы мягко касаются пяток;

оставайтесь в позе 30 секунд — 3 мин и дышите равномерно.

Поза собаки лицом вниз (Downward-Facing Dog)

Классическая поза, которая одновременно укрепляет руки, растягивает спину и заднюю поверхность ног.

Как выполнить:

встаньте на четыре точки опоры (ладони под плечами, колени под тазом);

поднимите таз вверх, выпрямите ноги настолько, насколько комфортно;

пятки стремятся к полу, спина вытягивается в одну линию;

оставайтесь в этой позе до 1 мин.

Поза Кот-Корова (Cat-Cow Pose)

Это динамическое упражнение добавляет подвижности позвоночнику, расслабляет спину и улучшает осанку.

Как выполнить:

станьте на колени и ладони;

на вдохе прогнитесь, поднимите голову и грудную клетку («корова»);

на выдохе округлите спину, прижимайте подбородок к груди («кот»);

повторяйте 1-2 мин.

Поза Сфинкс (Sphinx Pose)

Деликатная альтернатива глубоким прогибам, подходит даже новичкам.

Как выполнить:

лягте на живот, ноги на ширине бедер;

обопритесь на предплечья, локти под плечами;

поднимите грудь, вытягивайте шею и позвоночник;

удерживайте позу 1 мин, дышите спокойно.

Поза мостов (Bridge Pose)

Прекрасно укрепляет спину, ягодицы и заднюю поверхность бедер.

Как выполнить:

лягте на спину, колени согнуты, стопы на полу возле ягодиц;

руки вдоль тела, ладони вниз;

поднимите таз вверх, чтобы тело образовало прямую линию от плеч до колен;

оставайтесь так 30-60 секунд или выполняйте по 5-10 повторений.

Двойное скручивание (Two-Knee Twist)

Мягкое скручивание, которое расслабляет поясницу и помогает снять усталость после долгого дня.

Как выполнить:

лягте на спину, руки в стороны;

подтяните колени к груди;

медленно опустите ноги в сторону, плечи остаются на полу;

держитесь так 30 секунд, затем повторите на другую сторону.

Важно

Выполняйте все позы медленно и без резких движений.

Если боль острая или есть травмы, обязательно проконсультируйтесь с врачом или физиотерапевтом.

Лучший результат дает комплексный подход, например, йога и регулярные прогулки, легкие силовые упражнения и поддержание здорового веса.

Регулярная практика даже нескольких из этих поз поможет вам не только облегчить боль в спине, но и улучшить гибкость, осанку и общее самочувствие.