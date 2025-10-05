- Дата публикации
Топ-6 поз йоги, которые помогут избавиться от боли в спине
Боль в спине — одна из самых распространенных жалоб среди людей. Малоподвижный образ жизни, долгие часы за компьютером, стресс и неправильная осанка часто приводят к хроническому напряжению и дискомфорту. Хорошая новость заключается в том, что йога может стать вашим надежным союзником в борьбе с болью.
Йога не только растягивает мышцы и делает тело более гибким, но и помогает укрепить те зоны, которые обычно являются нашими «слабыми звеньями» — спину, туловище и шейный отдел, об этом рассказало издание Medical News Today.
Кроме того, регулярная практика снижает уровень стресса, а именно он часто обостряет ощущение боли. Исследования, проведенные Американским колледжем врачей (ACP) и опубликованные в Annals of Internal Medicine (2017), подтверждают, что йога является безопасным и эффективным методом облегчения хронической боли в пояснице.
Поза Ребенка (Child’s Pose)
Это базовая и успокаивающая позиция, которая мягко растягивает позвоночник и снимает напряжение с поясницы.
Как выполнить:
станьте на колени, ноги вместе;
потянитесь руками вперед и опустите лоб на коврик;
ягодицы мягко касаются пяток;
оставайтесь в позе 30 секунд — 3 мин и дышите равномерно.
Поза собаки лицом вниз (Downward-Facing Dog)
Классическая поза, которая одновременно укрепляет руки, растягивает спину и заднюю поверхность ног.
Как выполнить:
встаньте на четыре точки опоры (ладони под плечами, колени под тазом);
поднимите таз вверх, выпрямите ноги настолько, насколько комфортно;
пятки стремятся к полу, спина вытягивается в одну линию;
оставайтесь в этой позе до 1 мин.
Поза Кот-Корова (Cat-Cow Pose)
Это динамическое упражнение добавляет подвижности позвоночнику, расслабляет спину и улучшает осанку.
Как выполнить:
станьте на колени и ладони;
на вдохе прогнитесь, поднимите голову и грудную клетку («корова»);
на выдохе округлите спину, прижимайте подбородок к груди («кот»);
повторяйте 1-2 мин.
Поза Сфинкс (Sphinx Pose)
Деликатная альтернатива глубоким прогибам, подходит даже новичкам.
Как выполнить:
лягте на живот, ноги на ширине бедер;
обопритесь на предплечья, локти под плечами;
поднимите грудь, вытягивайте шею и позвоночник;
удерживайте позу 1 мин, дышите спокойно.
Поза мостов (Bridge Pose)
Прекрасно укрепляет спину, ягодицы и заднюю поверхность бедер.
Как выполнить:
лягте на спину, колени согнуты, стопы на полу возле ягодиц;
руки вдоль тела, ладони вниз;
поднимите таз вверх, чтобы тело образовало прямую линию от плеч до колен;
оставайтесь так 30-60 секунд или выполняйте по 5-10 повторений.
Двойное скручивание (Two-Knee Twist)
Мягкое скручивание, которое расслабляет поясницу и помогает снять усталость после долгого дня.
Как выполнить:
лягте на спину, руки в стороны;
подтяните колени к груди;
медленно опустите ноги в сторону, плечи остаются на полу;
держитесь так 30 секунд, затем повторите на другую сторону.
Важно
Выполняйте все позы медленно и без резких движений.
Если боль острая или есть травмы, обязательно проконсультируйтесь с врачом или физиотерапевтом.
Лучший результат дает комплексный подход, например, йога и регулярные прогулки, легкие силовые упражнения и поддержание здорового веса.
Регулярная практика даже нескольких из этих поз поможет вам не только облегчить боль в спине, но и улучшить гибкость, осанку и общее самочувствие.