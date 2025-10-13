- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 278
- Время на прочтение
- 3 мин
Топ-6 привычек, которые могут снизить стресс всего за 10 минут
Стресс — часть нашей жизни, но он не должен управлять нами. Когда мы чувствуем перегрузку, важно уметь быстро переключаться и успокаивать нервную систему.
Издание Real Simple советует искать простые способы восстановления спокойствия, поэтому даже 10 минут могут сделать разницу, а также собрало эффективные техники, которые помогут снизить стресс в любой момент дня.
Прогрессивная релаксация мышц
Вы удивитесь, сколько напряжения живет в вашем теле, даже если вы этого не чувствуете.
Как делать:
Сядьте или лягте, начните с рук или ног.
Напрягите мышцы на 5 секунд, почувствуйте напряжение.
Резко расслабьте их на 10-15 секунд, почувствуйте тепло и легкость.
Повторите для всех основных групп мышц: руки, лицо, шея, плечи, живот, ноги.
Это помогает не только физически расслабиться, но и возвращает ощущение контроля и присутствия в моменте.
10-минутная прогулка на природе
Свет, свежий воздух и движение — отличный антистресс.
Как делать:
Выйдите на улицу, оставьте телефон в кармане.
Идите ровным ритмом в течение 10 минут, наблюдайте окружающую среду: цвета, звуки, движения тела.
Обратите внимание на свое дыхание и ощущение ног на земле.
Ритмичное движение и присутствие в моменте помогают переключить нервную систему с режима «борьбы или бегства» на «отдых и пищеварение».
«Объятия бабочки»
Эта техника ощущается как объятия.
Как делать:
Сложите руки на груди, средние пальцы под ключицами.
Закройте глаза и глубоко дышите.
Легко поочередно постучите руками по плечам, как крылышками бабочки, 1-3 минуты.
Простой и нежный способ успокоиться и почувствовать себя в безопасности.
«Встряхните» тело
Иногда стресс накапливается физически и его надо выпустить.
Как делать:
Установите таймер на 5-10 минут.
Встряхивайте руки, ноги, плечи; можно потанцевать или подпрыгивать.
Делайте все, что помогает почувствовать расслабление.
Движение помогает нервной системе «слить» лишнюю энергию и выйти из режима стресса быстрее, чем сидение на месте.
Измените историю
Стресс часто живет в наших мыслях.
Как делать:
Определите свою «стрессовую историю»: «Я ничего не успеваю», «Все против меня», «Я снова подведу».
Скажите себе: «Что может быть правдой?»
Переосмыслите ситуацию: заметьте достижения, моменты силы или простые радости.
Переосмысление помогает снять напряжение и уменьшить реакцию нервной системы на стресс.
Воображаемое безопасное место
Если вы проводите время «в собственной голове», сделайте это приятным.
Как делать:
Представьте место, где чувствуете себя в безопасности и спокойствии, например, пляж, комната, лесной дом или сад.
Привяжите ощущения к пяти органам чувств: что видите, слышите, чувствуете, нюхаете и пробуете на вкус.
Возвращайся сюда каждый раз, когда чувствуете стресс.
Визуализация успокаивает ум и помогает переключить внимание с тревоги на приятные ощущения.
Всего 10 минут ежедневно могут существенно снизить стресс и напряжение. Прогулка, растяжка, воображение или изменение внутренней истории, выбирайте то, что работает для вас и делайте это регулярно. Маленькие привычки способны изменить качество вашего дня и вернуть ощущение контроля и спокойствия.