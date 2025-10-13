Топ-6 привычек, которые могут снизить стресс всего за 10 минут / © Associated Press

Издание Real Simple советует искать простые способы восстановления спокойствия, поэтому даже 10 минут могут сделать разницу, а также собрало эффективные техники, которые помогут снизить стресс в любой момент дня.

Прогрессивная релаксация мышц

Вы удивитесь, сколько напряжения живет в вашем теле, даже если вы этого не чувствуете.

Как делать:

Сядьте или лягте, начните с рук или ног.

Напрягите мышцы на 5 секунд, почувствуйте напряжение.

Резко расслабьте их на 10-15 секунд, почувствуйте тепло и легкость.

Повторите для всех основных групп мышц: руки, лицо, шея, плечи, живот, ноги.

Это помогает не только физически расслабиться, но и возвращает ощущение контроля и присутствия в моменте.

10-минутная прогулка на природе

Свет, свежий воздух и движение — отличный антистресс.

Как делать:

Выйдите на улицу, оставьте телефон в кармане.

Идите ровным ритмом в течение 10 минут, наблюдайте окружающую среду: цвета, звуки, движения тела.

Обратите внимание на свое дыхание и ощущение ног на земле.

Ритмичное движение и присутствие в моменте помогают переключить нервную систему с режима «борьбы или бегства» на «отдых и пищеварение».

«Объятия бабочки»

Эта техника ощущается как объятия.

Как делать:

Сложите руки на груди, средние пальцы под ключицами.

Закройте глаза и глубоко дышите.

Легко поочередно постучите руками по плечам, как крылышками бабочки, 1-3 минуты.

Простой и нежный способ успокоиться и почувствовать себя в безопасности.

«Встряхните» тело

Иногда стресс накапливается физически и его надо выпустить.

Как делать:

Установите таймер на 5-10 минут.

Встряхивайте руки, ноги, плечи; можно потанцевать или подпрыгивать.

Делайте все, что помогает почувствовать расслабление.

Движение помогает нервной системе «слить» лишнюю энергию и выйти из режима стресса быстрее, чем сидение на месте.

Измените историю

Стресс часто живет в наших мыслях.

Как делать:

Определите свою «стрессовую историю»: «Я ничего не успеваю», «Все против меня», «Я снова подведу».

Скажите себе: «Что может быть правдой?»

Переосмыслите ситуацию: заметьте достижения, моменты силы или простые радости.

Переосмысление помогает снять напряжение и уменьшить реакцию нервной системы на стресс.

Воображаемое безопасное место

Если вы проводите время «в собственной голове», сделайте это приятным.

Как делать:

Представьте место, где чувствуете себя в безопасности и спокойствии, например, пляж, комната, лесной дом или сад.

Привяжите ощущения к пяти органам чувств: что видите, слышите, чувствуете, нюхаете и пробуете на вкус.

Возвращайся сюда каждый раз, когда чувствуете стресс.

Визуализация успокаивает ум и помогает переключить внимание с тревоги на приятные ощущения.

Всего 10 минут ежедневно могут существенно снизить стресс и напряжение. Прогулка, растяжка, воображение или изменение внутренней истории, выбирайте то, что работает для вас и делайте это регулярно. Маленькие привычки способны изменить качество вашего дня и вернуть ощущение контроля и спокойствия.