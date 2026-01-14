Топ-6 продуктов, которые помогают вашему пищеварению и стулу

Попкорн / © Credits

Издание Eating Well рассказало, что привычные бананы, кофе и даже попкорн могут стать вашими неожиданными союзниками для регулярного пищеварения.

Мы привыкли делить пищу на «полезную» и «вредную», часто ориентируемся на содержание сахара или углеводов. Однако, когда речь заходит о пищеварении, эти ярлыки не всегда работают. Некоторые продукты, которых мы избегаем из-за «лишнего сахара» или «крахмала», на самом деле могут стимулировать перистальтику, подпитывать полезные кишечные бактерии и помогать выведению стула.

Сливы

Сливы / © Getty Images

Сливы часто критикуют из-за высокого содержания сахара, но это одно из самых эффективных природных средств против запора. Они богаты полифенолами, сорбитолом и клетчаткой, которые смягчают стул и стимулируют его прохождение через кишечник.

Кофе

Кофе / © Credits

Кофеин в кофе улучшает работу кишечника, стимулирует сокращение толстой кишки. Полифенолы, как хлорогеновая кислота, также способствуют перистальтике. Так что утренняя чашка кофе — не только для бодрости, но и для регулярности.

Бананы

Бананы / © Credits

Незрелый банан содержит резистентный крахмал, который служит пищей для полезных бактерий в кишечнике. Они производят короткоцепочечные жирные кислоты, которые поддерживают здоровье толстой кишки и помогают регулярному опорожнению. Зрелый банан содержит больше растворимой клетчатки и простых сахаров, что делает его более мягким для пищеварения.

Овсянка

Овсянка / © Associated Press

Овсянка богата бета-глюканом — растворимой клетчаткой, которая помогает формировать стул и поддерживает мягкое прохождение через кишечник. Исследования показывают, что овсянка в сочетании с бобовыми способствует идеальному по форме стулу.

Попкорн

Попкорн / © Credits

Приготовленный попкорн — это не просто «вредная закуска», а цельное зерно с большим количеством нерастворимой клетчатки, которая добавляет объема стулу и ускоряет его движение через кишечник. Выбирайте минимум масла и соли для максимального эффекта.

Бобовые

Бобовые / © Credits

Чечевица, нут, фасоль — все они богаты растворимой и нерастворимой клетчаткой, а также резистентным крахмалом. Эти компоненты поддерживают регулярность, питают полезные бактерии и помогают общему здоровью желудочно-кишечного тракта.

Что еще помогает

Пейте достаточно воды. Даже легкая дегидратация замедляет пищеварение.

Двигайтесь ежедневно. Прогулки, йога или простые упражнения на пресс помогают стимулировать кишечник.

Добавьте пробиотики и пребиотики. Консультация со специалистом поможет подобрать именно тот продукт, который поддерживает ваш кишечник.

Постепенно увеличивайте клетчатку. Резкие изменения могут вызвать дискомфорт, поэтому добавляйте ее в рацион постепенно и не забывайте о воде.

Сливы, кофе, бананы, овсянка, попкорн и бобовые — продукты, которые часто критикуют, но на самом деле они могут стать вашими союзниками для здорового пищеварения. Ключ в балансе: сочетание клетчатки, воды и движения помогает поддерживать регулярность и делает кишечник «счастливым».