Топ-6 теплых напитков, которые помогут лучше заснуть зимой / © Credits

Реклама

Правильные напитки перед сном не заменяют полноценную гигиену сна, но могут значительно улучшить его качество, успокоить нервную систему и подарить ощущение комфорта.

Перед сном наш организм нуждается в сигнале «время отдыхать». Теплые, бескофеиновые напитки помогают этому процессу, ведь они снижают уровень стресса, настраивают тело на расслабление и могут даже поддерживать гормоны сна — серотонин и мелатонин, об этом рассказало издание Real Simple. Во время морозных вечеров, когда нервная система работает интенсивнее из-за холода, маленький ритуал с чашкой теплого напитка становится особенно ценным.

Теплый вишневый сок. Тартовые вишни богаты мелатонином — гормоном, который регулирует цикл сна. Подогревайте сок на плите или в микроволновке, добавляйте немного меда и пряностей, например, корицу или мускатный орех, для вкуса. Для эксперимента можно смешать его с ромашковым чаем.

Теплое молоко . Классика, которая никогда не подводит. Молоко содержит триптофан — аминокислоту, которая помогает вырабатывать серотонин и мелатонин. Теплое молоко с небольшим количеством меда или корицы стабилизирует уровень сахара ночью и увлажняет организм.

"Золотое молоко«. Индийский напиток на основе молока (или растительного молока), куркумы, имбиря, корицы и щепотки черного перца. Куркума и имбирь обладают противовоспалительными свойствами, а перец усиливает их эффект и добавляет легкое тепло. Можно подсластить медом, кленовым сиропом или финиками.

Чай с туласи и ашвагандой. Эта смесь трав успокаивает нервную систему, снижает уровень кортизола и помогает настроиться на сон. Туласи (священный базилик) и ашваганда особенно полезны для расслабления ума и восстановления после стрессового дня.

Ромашка. Содержит апигенин, флавоноид, который уменьшает тревожность. Теплый ромашковый напиток активирует парасимпатическую нервную систему, а это помогает организму «выключиться» перед сном. Напиток без кофеина, поэтому его можно пить даже на ночь.

Лавандовый чай. Лаванда обладает успокаивающим действием, уменьшает беспокойство и помогает быстрее заснуть. Аромат и вкус лаванды делают этот чай идеальным для уютного зимнего вечера.

Теплые напитки — это простой и приятный способ улучшить качество сна в холодные месяцы. Они не заменяют здоровые привычки и правильную гигиену сна, но создают ритуал покоя, который помогает расслабиться, повышает ощущение комфорта и настраивает тело на отдых.