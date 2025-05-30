Топ-6 трав, которые следует употреблять для поддержания вашего здоровья / © Credits

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На странице ElevateMindHQ вышло видео о привычных нам травах, употребление которых принесет изрядную пользу организму. Такие травы обычно содержат летучие масла, которые могут быть достаточно мощными для нашего организма.

Ромашка

Цветок, происходящий из Западной Европы, Индии и Азии. Ромашка является популярным растительным средством, обычно используемым для уменьшения тревоги и содействия расслаблению. Используется для заживления ран и уменьшения воспаления и отека. Высокая концентрация фитохимических веществ в цветках ромашки, отвечает за заживление ран. Используется за её антиоксидантное, противомикробное, антидепрессивное, противовоспалительное, противодиабетическое и противодиарейное действие. Также полезна для лечения остеоартрита коленного сустава, язвенного колита, предменструального синдрома и желудочно-кишечных расстройств.

Ашваганда

Ашваганда происходит от растения Withania somnifera, также известного как индийский женьшень и индийская зимняя вишня. Универсальная трава распространена в аюрведической медицине для повышения уровня энергии, уменьшения тревоги и стресса, а также уменьшения боли и воспаления. Эта мощная трава значительно снижает уровень кортизола (основного гормона стресса), помогая снизить стресс и тревогу. Ее признают адаптогеном, веществом, помогающим защитить от стресса. Ашваганда также используется для улучшения сексуального здоровья мужчин, поскольку трава может повысить уровень тестостерона.

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Шалфей

Его характерные бархатные листья имеют мятный прохладный аромат. Чай из шалфея обычно используют для лечения бронхита, кашля, астмы и т.д. Шалфей может помочь памяти, поднять настроение и бдительность. Употребление чая из шалфея улучшает уровень холестерина и триглицеридов у людей с диабетом 2 типа.

Топ-6 трав, которые следует употреблять для поддержания вашего здоровья / © www.credits

Куркума

Родом из Южной Азии, куркума – многолетнее травянистое растение семейства имбирных. Обладает антиоксидантными, противовоспалительными, антибактериальными и противоопухолевыми свойствами. Используют для лечения инфекций верхних дыхательных путей, пищеварительной системы и проблем кожи. Куркума может быть вспомогательным средством при таких состояниях как аллергия, артрит, расстройства пищеварения, респираторные инфекции, депрессия и заболевания печени. Куркума уменьшает окислительный стресс благодаря своей способности поглощать токсичные свободные радикалы в организме. Свободные радикалы – это молекулы, повреждающие ткани, с неравным количеством электронов, которые могут быть катализаторами хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и рак. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов куркума может снизить риск образования свободных радикалов и уменьшить влияние стресса на организм.

Мята перечная

Перечная мята происходит из Европы и Азии. Имеет охлаждающий эффект, антибактериальные свойства и улучшает пищеварение. Как комплексное средство, мята также эффективна для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы (сердце) и легких (легких), действуя как бронхолитическое средство. Бронходилататоры действуют путём расширения дыхательных путей (бронхиол) в легких. Перечная мята является эффективным мышечным расслабляющимся благодаря охлаждающему ментоловому соединению, поэтому ментол часто является активным ингредиентом в мазях и кремах, направленных на боли в мышцах.

Туласи (Базилик)

Не путать с обычным или тайским базиликом, туласи считается священной травой в Индии. Листья содержат такие микроэлементы, как антиоксиданты. Помогает контролировать артериальное давление, а его аромат снимает стресс и тревогу. Снижает сексуальные проблемы и депрессию. Может угнетать рост ряда бактерий, дрожжей и плесени. Снижает уровень сахара в крови до и после еды, помогает при тревоге и связанной с тревогой депрессии.

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Люди тысячелетиями использовали растения для лечения недугов, болей и болезней. Целебные травы доступны в нескольких формах, включая добавки, настойки, чаи и эфирные масла.

Однако прежде чем использовать любую траву в качестве лекарства, поговорите со своим врачом. Некоторые травы опасно принимать с другими лекарствами.

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