Топ-7 проблем с ногтями, на которые необходимо обратить внимание

Ваши ногти могут предоставить важную информацию о вашем здоровье, а их состояние может быть сигналом о скрытых проблемах, которые не следует игнорировать.

Издание MayoClinic рассказало, какие изменения во внешнем виде ногтей нуждаются в особом внимании и вам не стоит откладывать консультацию с врачом, если заметите эти симптомы.

Точечные углубления на поверхности ногтей

Это появление маленьких круглых впадин или выемок на поверхности ногтей. Такое состояние часто встречается у людей с такими заболеваниями кожи, как псориаз или экзема. Кроме того, подобные изменения могут быть связаны с гнездовой алопецией — аутоиммунным заболеванием, вызывающим выпадение волос. Если вы заметили такие изменения, это может являться сигналом к обращению к врачу.

Симптом барабанных палочек

Он возникает, когда кончики пальцев увеличиваются, а ногти извиваются вокруг них. Такое состояние обычно развивается постепенно в течение нескольких лет и может быть вызвано:

Низким содержанием кислорода в крови;

Заболеваниями легких;

Проблемами с сердцем;

Циррозом печени;

Желудочно-кишечными заболеваниями.

Изменение формы ногтей следует обсудить с медицинским специалистом, чтобы исключить серьезные проблемы.

Койлонихия

Ложковидные ногти или койлонихия, имеют мягкую структуру и окученные края. Они часто являются симптомом железодефицитной анемии, но могут быть связаны и с другими проблемами, в частности:

Гемохроматоз (чрезмерное накопление железа в организме);

Заболеваниями печени;

Травмой или дефицитом питательных веществ.

Если заметили такие изменения, следует проверить уровень железа в крови и обсудить с врачом.

Ногти Терри

При состоянии, известном как ногти Терри, большая часть ногтя становится белой и остается узкая красная или розовая полоска вверху. Такой вид может быть связан с:

Старением;

Проблемами с печенью;

Застойная сердечная недостаточность;

Диабетом.

Своевременная диагностика может помочь избежать серьезных последствий.

Линии Бо (борозды Бо-Рейли)

Линии Бо – это поперечные бороздки на ногтях, возникающие из-за временного прекращения их роста. Причинами могут быть:

Инфекции;

Неконтролируемый диабет;

заболевание периферических артерий;

Высокая температура из-за скарлатины, кори, паротита или пневмонии;

Дефицит цинка;

Употребление определенных лекарств, в частности ретиноидов или химиотерапии.

Эти линии часто сигнализируют о необходимости обратить внимание на общее состояние организма.

Онихолизис

Это состояние, при котором ногти расслаиваются и отделяются от ногтевого ложа. Зачастую это сопровождается изменением цвета отслоенной части ногтя на белый, желтый или зеленый оттенок. Причинами могут быть:

Травмы или инфекции;

Реакция на химические вещества в укрепителях или клеях для ногтей;

заболевания щитовидной железы;

Псориаз.

Обращение к врачу поможет выяснить точную причину и назначить лечение.

Синдром желтых ногтей

Синдром желтых ногтей сопровождается их утолщением и замедленным ростом. Ногти приобретают желтоватый оттенок, могут терять кутикулу и отслаиваться от ногтевого ложа. Это состояние может быть связано с:

Хроническим бронхитом или другими заболеваниями легких;

Лимфедемой (отеком конечностей).

Своевременная диагностика поможет избежать осложнений и подобрать правильное лечение.

Ваши ногти могут являться индикатором скрытых проблем со здоровьем. Если заметили какие-либо из описанных изменений, не откладывайте визит к врачу. Ранняя диагностика помогает не только вовремя выявить серьезные заболевания, но и сохранить ваше здоровье и красоту ногтей.

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