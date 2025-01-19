Топ-7 проблем с ногтями, на которые необходимо обратить внимание

Ваши ногти могут предоставить важную информацию о вашем здоровье, а их состояние может быть сигналом о скрытых проблемах, которые не следует игнорировать.
Издание MayoClinic рассказало, какие изменения во внешнем виде ногтей нуждаются в особом внимании и вам не стоит откладывать консультацию с врачом, если заметите эти симптомы.
Точечные углубления на поверхности ногтей
Это появление маленьких круглых впадин или выемок на поверхности ногтей. Такое состояние часто встречается у людей с такими заболеваниями кожи, как псориаз или экзема. Кроме того, подобные изменения могут быть связаны с гнездовой алопецией — аутоиммунным заболеванием, вызывающим выпадение волос. Если вы заметили такие изменения, это может являться сигналом к обращению к врачу.
Симптом барабанных палочек
Он возникает, когда кончики пальцев увеличиваются, а ногти извиваются вокруг них. Такое состояние обычно развивается постепенно в течение нескольких лет и может быть вызвано:
- Низким содержанием кислорода в крови;
- Заболеваниями легких;
- Проблемами с сердцем;
- Циррозом печени;
- Желудочно-кишечными заболеваниями.
Изменение формы ногтей следует обсудить с медицинским специалистом, чтобы исключить серьезные проблемы.
Койлонихия
Ложковидные ногти или койлонихия, имеют мягкую структуру и окученные края. Они часто являются симптомом железодефицитной анемии, но могут быть связаны и с другими проблемами, в частности:
- Гемохроматоз (чрезмерное накопление железа в организме);
- Заболеваниями печени;
- Травмой или дефицитом питательных веществ.
Если заметили такие изменения, следует проверить уровень железа в крови и обсудить с врачом.
Ногти Терри
При состоянии, известном как ногти Терри, большая часть ногтя становится белой и остается узкая красная или розовая полоска вверху. Такой вид может быть связан с:
- Старением;
- Проблемами с печенью;
- Застойная сердечная недостаточность;
- Диабетом.
Своевременная диагностика может помочь избежать серьезных последствий.
Линии Бо (борозды Бо-Рейли)
Линии Бо – это поперечные бороздки на ногтях, возникающие из-за временного прекращения их роста. Причинами могут быть:
- Инфекции;
- Неконтролируемый диабет;
- заболевание периферических артерий;
- Высокая температура из-за скарлатины, кори, паротита или пневмонии;
- Дефицит цинка;
- Употребление определенных лекарств, в частности ретиноидов или химиотерапии.
Эти линии часто сигнализируют о необходимости обратить внимание на общее состояние организма.
Онихолизис
Это состояние, при котором ногти расслаиваются и отделяются от ногтевого ложа. Зачастую это сопровождается изменением цвета отслоенной части ногтя на белый, желтый или зеленый оттенок. Причинами могут быть:
- Травмы или инфекции;
- Реакция на химические вещества в укрепителях или клеях для ногтей;
- заболевания щитовидной железы;
- Псориаз.
Обращение к врачу поможет выяснить точную причину и назначить лечение.
Синдром желтых ногтей
Синдром желтых ногтей сопровождается их утолщением и замедленным ростом. Ногти приобретают желтоватый оттенок, могут терять кутикулу и отслаиваться от ногтевого ложа. Это состояние может быть связано с:
- Хроническим бронхитом или другими заболеваниями легких;
- Лимфедемой (отеком конечностей).
Своевременная диагностика поможет избежать осложнений и подобрать правильное лечение.
Ваши ногти могут являться индикатором скрытых проблем со здоровьем. Если заметили какие-либо из описанных изменений, не откладывайте визит к врачу. Ранняя диагностика помогает не только вовремя выявить серьезные заболевания, но и сохранить ваше здоровье и красоту ногтей.
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