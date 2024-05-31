Топ-7 продуктов для профилактики инфаркта

Забота о своем сердце не требует много времени и начинается с вашего рациона. Употребление полезных для сердца продуктов может сохранить и помочь его работе.

Сердце бьется примерно 2,5 миллиарда раз в течение средней продолжительности жизни человека, проталкивая миллионы литров крови к каждой части тела. Этот постоянный поток несет с собой кислород, гормоны, другие соединения и множество необходимых клеток. Если сердце работает плохо или останавливается, важные функции прекращаются, некоторые из них почти мгновенно.

Учитывая бесконечную нагрузку на сердце, удивительно, что оно работает так слаженно со всеми органами. Но оно также может выйти из строя из-за неправильного питания и отсутствия физических упражнений, курения, инфекции и т.д.

На странице ElevateMindHQ появилось видео посвященное полезным для сердца продуктам. Их следует употреблять каждый день, чтобы поддержать работу нашего "внутреннего насоса".

Гранат

Эта сочная и экзотическая ягода может показаться обычной, но она – лучший друг вашего сердца. Гранат богат антиоксидантами, в частности, полифенолами и антоцианами, которые связаны с улучшением здоровья сердца. Эти соединения могут помочь снизить артериальное давление и уровень холестерина, замедлить образование бляшек в ваших артериях. Гранат лучше других антиоксидантов защищает липопротеины низкой плотности ("плохой холестерин") и липопротеины высокой плотности ("хороший холестерин") от окисления, и, как следствие, предотвращает развитие атеросклероза. Употребление граната уменьшит воспаление и способствует здоровью артерий. Он снижает систолическое и диастолическое артериальное давление.

Чеснок

Чеснок содержит витамины С и В6, марганец и селен, химическое вещество под названием алицин, тип антиоксиданта, отвечающий за положительный эффект на организм. Чеснок известен своим сильным вкусом и ароматом, существует даже мнение, что измельченный чеснок, хранящийся в масле или воде, когда уменьшается его запах, имеет более низкий уровень алицина. Считается, что алицин помогает снизить артериальное давление и холестерин.

Семена Чиа

Эти крошечные семена богаты Омега-3, клетчаткой и антиоксидантами. У них репутация суперпродукта и считается, что их употребление может контролировать уровень холестерина и поддерживать здоровье сердца. В семенах много клетчатки, которая может помочь снизить высокое кровяное давление и, в свою очередь, снизить вероятность заболевания сердца. Клетчатка помогает снизить резистентность к инсулину и повысить уровень сахара в крови, уменьшая риск метаболического синдрома.

Продукты для профилактики инфаркта / Фото: Credits

Грецкие орехи

Эти орехи богаты полезными для сердца жирами, включая омега-3, антиоксиданты и клетчатку. Грецкие орехи помогают поддерживать здоровый уровень холестерина и снижают артериальное давление, а это два основных фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний. Они являются богатым источником альфа-линоленовой кислоты, считающейся жирной кислотой растительного происхождения. Исследования показали, что кислоты Омега-3 могут снижать воспалительный маркер С-реактивного белка у людей с высоким уровнем холестерина, который играет важную роль в развитии атеросклероза.

Оливковое масло

Потребление более половины столовой ложки оливкового масла в день может снизить риск сердечных заболеваний. Известно, что мононенасыщенные жиры в оливковом масле улучшают уровень холестерина и уменьшают воспаление, снижая риск сердечных заболеваний. У оливкового масло самый высокий процент мононенасыщенных жиров, которые снижают "плохой" холестерин и повышают "хороший". Доказано, что оно снижает артериальное давление и содержит растительные соединения, которые имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства.

Авокадо

Авокадо содержит полезные жиры, клетчатку, разнообразные витамины и минералы. Оно содержит пищевые волокна, ненасыщенные жиры, особенно мононенасыщенные жиры и другие полезные компоненты, связанные с хорошим сердечно-сосудистым здоровьем. Авокадо оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистые факторы риска, включая высокий уровень холестерина. Если заменить половину ежедневной порции маргарина, сливочного масла, йогурта, сыра или обработанного мяса, например бекона, таким же количеством авокадо, это приведет к снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Шпинат

Этот зеленый продукт насыщен минералами и антиоксидантами. Его часто включают в здоровую сердечно-сосудистую диету и существует мнение, что он может снизить риск сердечных приступов. Шпинат помогает снизить кровяное давление и помогает предотвратить развитие рака. Он содержит большее количество клетчатки, белка и витамина А, чем, например, листовая капуста, а также содержит больше кальция и железа. Количество витамина К в шпинате примерно в четыре раза больше, чем в салате, в пять раз больше, чем в брокколи и в восемь раз больше, чем у капусты. Шпинат содержит множество минералов магния, калия и железа.

Независимо от того, сколько вам лет, здоровое сердце – это здоровое функционирование организма. Хотя у многих людей с возрастом развиваются те или иные сердечно-сосудистые заболевания, здоровый образ жизни, особенно начиная с молодого возраста, в значительной степени помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Изменения образа жизни могут подавить вредные для сердца тенденции, такие как высокое кровяное давление или высокий уровень холестерина.

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