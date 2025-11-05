- Дата публикации
Топ-7 продуктов, которые не стоит есть, когда болит горло
Лимонад, острый соус или бокал вина — казалось бы, что может быть вредным, но если ваше горло напоминает наждачную бумагу, некоторые привычные блюда могут только усугубить ситуацию.
Издание Real Simple рассказало о продуктах, которых лучше избегать, чтобы боль прошла быстрее. Боль в горле — один из самых распространенных симптомов простуды, гриппа или сезонных аллергий. Но иногда виновата даже не болезнь, а сухой воздух или вечер в караоке с друзьями. И вот вы просыпаетесь утром, а глотать — больно.
То, что вы едите, может успокоить воспаление или наоборот усилить раздражение. Важно выбирать мягкие, увлажняющие продукты и избегать всего, что сушит или царапает слизистую. Вот семь главных «врагов» вашего горла и чем их лучше заменить.
Кислые продукты
Цитрусовые соки, помидоры, томатные соусы, лимонад — все это может усугубить жжение. Кислота действует как раздражитель, особенно если слизистая уже воспалена.
Лучше выбрать мягкие фрукты, как бананы, папайю или манго. Они сладкие, мягкие и мягко окутывают горло.
Совет: замените утренний апельсиновый фреш на банановый смузи с овсяным молоком и получите витамины, но без боли.
Острые блюда
Чили-суп или кари могут казаться привлекательными, когда обоняние и вкус притуплены. Но острые специи, например перец чили, кайен или васаби, лишь усиливают раздражение и могут вызвать кашель.
Если очень хочется чего-нибудь пикантного, просто уменьшите остроту. Добавьте меньше специй в бульон или соус. Острое не лечит простуду, оно лишь временно отвлекает. Но слизистая после него страдает.
Сухие и хрустящие продукты
Тосты, крекеры, сухарики, орешки и чипсы — это самое худшее, что можно дать воспаленному горлу. Их острые края буквально царапают слизистую, как наждак.
Лучше выбрать мягкие блюда, как картофельное пюре, овсянка с медом, супы-пюре, смузи или желе.
Слишком горячие напитки и блюда
Кажется, горячий чай или бульон должен лечить. Но чрезмерно горячая температура может обжечь слизистую и сделать боль еще хуже.
Лучше пейте теплое, а не горячее. Идеальными будут чай или бульон температуры тела. Если любите что-нибудь холодное, лед или прохладный смузи также помогут снять воспаление.
Алкоголь
Алкоголь не «дезинфицирует» горло, напротив. Он сушит слизистую, ингибирует иммунитет и усиливает обезвоживание. Даже бокал вина или коктейль может задержать выздоровление.
Замени его на теплые травяные чаи, воду, бульоны или полосы. Теплый чай с медом и лимоном, если он не раздражает, — проверенная действительно работающая классика.
Молочные продукты
Молоко, мороженое, сливочные соусы кажутся спасением, но у некоторых людей молочка провоцирует сгущение слизи, из-за чего появляется ощущение «кома в горле» и хочется постоянно откашливаться.
Вместо этого выберите смузи с растительным молоком, например, миндальным, кокосовым или овсяным. Они легки, освежают и не стимулируют выработку слизи.
Кофе и энергетики
Кофеин — враг увлажнения. Он действует как мочегонное средство, поэтому организм быстрее теряет жидкость, а горло становится еще более сухим. К тому же кофе ухудшает сон, а именно отдых — лучшее лекарство за простуды.
Лучше выбрать травяные чаи, как ромашку, сладкую, корень алтея или слизистую кору вяза, их часто советуют врачи как натуральные смягчающие средства. Добавьте ложечку меда и получите не только вкус, но и антибактериальный эффект.
Пейте много воды, тёплые бульоны и травяные настои. Влажная слизистая заживает быстрее, а боль становится менее ощутимой. И помните, если боль в горле не проходит несколько дней или сопровождается высокой температурой, следует обратиться к врачу.