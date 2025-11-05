Топ-7 продуктов, которые не стоит есть, когда болит горло / © Credits

Издание Real Simple рассказало о продуктах, которых лучше избегать, чтобы боль прошла быстрее. Боль в горле — один из самых распространенных симптомов простуды, гриппа или сезонных аллергий. Но иногда виновата даже не болезнь, а сухой воздух или вечер в караоке с друзьями. И вот вы просыпаетесь утром, а глотать — больно.

То, что вы едите, может успокоить воспаление или наоборот усилить раздражение. Важно выбирать мягкие, увлажняющие продукты и избегать всего, что сушит или царапает слизистую. Вот семь главных «врагов» вашего горла и чем их лучше заменить.

Кислые продукты

лайм и лимон / © Credits

Цитрусовые соки, помидоры, томатные соусы, лимонад — все это может усугубить жжение. Кислота действует как раздражитель, особенно если слизистая уже воспалена.

Лучше выбрать мягкие фрукты, как бананы, папайю или манго. Они сладкие, мягкие и мягко окутывают горло.

Совет: замените утренний апельсиновый фреш на банановый смузи с овсяным молоком и получите витамины, но без боли.

Острые блюда

чили / © Credits

Чили-суп или кари могут казаться привлекательными, когда обоняние и вкус притуплены. Но острые специи, например перец чили, кайен или васаби, лишь усиливают раздражение и могут вызвать кашель.

Если очень хочется чего-нибудь пикантного, просто уменьшите остроту. Добавьте меньше специй в бульон или соус. Острое не лечит простуду, оно лишь временно отвлекает. Но слизистая после него страдает.

Сухие и хрустящие продукты

чипсы / © Credits

Тосты, крекеры, сухарики, орешки и чипсы — это самое худшее, что можно дать воспаленному горлу. Их острые края буквально царапают слизистую, как наждак.

Лучше выбрать мягкие блюда, как картофельное пюре, овсянка с медом, супы-пюре, смузи или желе.

Слишком горячие напитки и блюда

Бульон / © Credits

Кажется, горячий чай или бульон должен лечить. Но чрезмерно горячая температура может обжечь слизистую и сделать боль еще хуже.

Лучше пейте теплое, а не горячее. Идеальными будут чай или бульон температуры тела. Если любите что-нибудь холодное, лед или прохладный смузи также помогут снять воспаление.

Алкоголь

Вино / © Associated Press

Алкоголь не «дезинфицирует» горло, напротив. Он сушит слизистую, ингибирует иммунитет и усиливает обезвоживание. Даже бокал вина или коктейль может задержать выздоровление.

Замени его на теплые травяные чаи, воду, бульоны или полосы. Теплый чай с медом и лимоном, если он не раздражает, — проверенная действительно работающая классика.

Молочные продукты

молоко / © Getty Images

Молоко, мороженое, сливочные соусы кажутся спасением, но у некоторых людей молочка провоцирует сгущение слизи, из-за чего появляется ощущение «кома в горле» и хочется постоянно откашливаться.

Вместо этого выберите смузи с растительным молоком, например, миндальным, кокосовым или овсяным. Они легки, освежают и не стимулируют выработку слизи.

Кофе и энергетики

кофе / © Credits

Кофеин — враг увлажнения. Он действует как мочегонное средство, поэтому организм быстрее теряет жидкость, а горло становится еще более сухим. К тому же кофе ухудшает сон, а именно отдых — лучшее лекарство за простуды.

Лучше выбрать травяные чаи, как ромашку, сладкую, корень алтея или слизистую кору вяза, их часто советуют врачи как натуральные смягчающие средства. Добавьте ложечку меда и получите не только вкус, но и антибактериальный эффект.

Пейте много воды, тёплые бульоны и травяные настои. Влажная слизистая заживает быстрее, а боль становится менее ощутимой. И помните, если боль в горле не проходит несколько дней или сопровождается высокой температурой, следует обратиться к врачу.