Топ-8 осенних напитков, которые полезнее тыквенного латте со специями

Осень — это не только уютные свитера, тыквенные свечи и походы на ярмарки. Это еще и время ароматных напитков, которые делают день теплее и приятнее.

Станислава Бондаренко
Станислава Бондаренко
Самый популярный из осенних напитков — классический тыквенный латте со специями. Он вкусный и согревающий, но, к сожалению, далеко не самый полезный, ведь имеет много сахара, насыщенных жиров и лишних калорий. Издание Real Simple собрало 8 альтернатив, которые подарят вам «осень в чашке», но без лишних калорий и резких скачков сахара в крови.

  • «Золотое молоко». Куркума, имбирь, корица, черный перец и теплое молоко — вот секрет этого напитка. Куркума содержит куркумин, который снижает воспаление и поддерживает восстановление мышц после физической активности. Черный перец помогает организму усвоить куркумин. Легко, ароматно и согревающе.

  • Тыквенный смузи с корицей. Этот смузи — настоящий осенний десерт без лишнего сахара. В его составе есть тыквенное пюре, овсяные хлопья, миндальное молоко, банан, протеиновый порошок и специи. Много белка, клетчатки и антиоксидантов — идеально после тренировки или для сытного завтрака.

  • Кленовое латте чай. Черный чай, кардамон, гвоздика, корица и капля кленового сиропа — аромат осени в чашке. Чай и специи богаты антиоксидантами, поддерживают иммунитет и дарят ощущение праздника без лишнего сахара.

  • Комбуча. Осенние вкусы комбучи уже на полках магазинов. Это пробиотический напиток, который поддерживает здоровье кишечника. Легкая кислинка прекрасно сбалансирует сладкие ароматы сезона.

  • Ароматные чаи. Черный или травяной чай с корицей, имбирем, яблоком или тыквенными специями. Можно пить горячим или со льдом, с молоком или без. Антиоксиданты и тепло чашки — идеальный способ оставаться увлажненными и чувствовать уют.

  • Игристый клюквенный моктейль. Свежий клюквенный сок, газированная вода или комбуча, лайм, розмарин и ягоды. Антиоксиданты и пробиотики в каждом глотке, а внешний вид — идеальный для Instagram фото.

  • Ванильное латте. Если идти в кафе, можно заказать ванильное латте с корицей и меньшим количеством сиропа. Тогда вы все еще наслаждаетесь вкусом осени, но без лишней порции сахара.

  • Теплый яблочный сидр. Яблочный сидр с имбирем и лимоном. Натуральная сладость, витамин C и полифенолы. Прекрасно согревает и создает ощущение праздника, даже если сидишь дома под пледом.

Советы

  • Выбирайте напитки с натуральными подсластителями, например, мед, кленовый сироп и банан.

  • Следите за размером порции, «большая» чашка в кофейне часто содержит 2-3 ложки сахара.

  • Добавляйте специи самостоятельно, например, корица, имбирь, мускатный орех, кардамон — ароматно и полезно.

Попробуйте эти здоровые альтернативы тыквенному латте и выберите свой любимый вкус сезона.

