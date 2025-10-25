Топ-8 осенних напитков, которые полезнее тыквенного латте со специями

Самый популярный из осенних напитков — классический тыквенный латте со специями. Он вкусный и согревающий, но, к сожалению, далеко не самый полезный, ведь имеет много сахара, насыщенных жиров и лишних калорий. Издание Real Simple собрало 8 альтернатив, которые подарят вам «осень в чашке», но без лишних калорий и резких скачков сахара в крови.

«Золотое молоко». Куркума, имбирь, корица, черный перец и теплое молоко — вот секрет этого напитка. Куркума содержит куркумин, который снижает воспаление и поддерживает восстановление мышц после физической активности. Черный перец помогает организму усвоить куркумин. Легко, ароматно и согревающе.

Тыквенный смузи с корицей. Этот смузи — настоящий осенний десерт без лишнего сахара. В его составе есть тыквенное пюре, овсяные хлопья, миндальное молоко, банан, протеиновый порошок и специи. Много белка, клетчатки и антиоксидантов — идеально после тренировки или для сытного завтрака.

Кленовое латте чай. Черный чай, кардамон, гвоздика, корица и капля кленового сиропа — аромат осени в чашке. Чай и специи богаты антиоксидантами, поддерживают иммунитет и дарят ощущение праздника без лишнего сахара.

Комбуча. Осенние вкусы комбучи уже на полках магазинов. Это пробиотический напиток, который поддерживает здоровье кишечника. Легкая кислинка прекрасно сбалансирует сладкие ароматы сезона.

Ароматные чаи. Черный или травяной чай с корицей, имбирем, яблоком или тыквенными специями. Можно пить горячим или со льдом, с молоком или без. Антиоксиданты и тепло чашки — идеальный способ оставаться увлажненными и чувствовать уют.

Игристый клюквенный моктейль. Свежий клюквенный сок, газированная вода или комбуча, лайм, розмарин и ягоды. Антиоксиданты и пробиотики в каждом глотке, а внешний вид — идеальный для Instagram фото.

Ванильное латте. Если идти в кафе, можно заказать ванильное латте с корицей и меньшим количеством сиропа. Тогда вы все еще наслаждаетесь вкусом осени, но без лишней порции сахара.