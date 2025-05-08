Если это случилось ночью: топ-9 эффективных способов избавиться от зубной боли / © Credits

Реклама

Что делать, когда зуб ноет, а стоматологический кабинет уже закрыт, рассказало издание Medical News Today и поделилось самыми эффективными домашними средствами, которые помогут облегчить боль, а также объяснило, почему зуб болит сильнее именно ночью.

Когда мы ложимся, кровь активнее приливает к голове, в частности — к челюсти. Это давление может усилить воспаление и вызвать сильную боль. Кроме того, ночью отсутствуют факторы, которые могут отвлечь: нет дел, разговоров или шума. Именно в тишине боль ощущается остро.

Самый быстрый способ снять зубную боль — принять нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Они не только уменьшают боль, но и борются с воспалением. Важно соблюдать дозировку, указанную в инструкции и не совмещать лекарство без разрешения врача. Приложите к щеке пакет со льдом, завернутый в полотенце, на 15–20 мин. Это поможет сузить сосуды, снизить отек и приглушить боль. Повторяйте несколько раз перед сном для продолжительного эффекта. Поднятие головы во время сна помогает снизить приток крови к зубу и снизить давление. Добавьте одну-две подушки, чтобы приподнять голову чуть выше обычного уровня. Аптечные мази на основе бензокаина или лидокаина временно обезболивают участок вокруг зуба. Их удобно наносить ватной палочкой. Но помните: бензокаин не подходит детям в возрасте до 2 лет. Это простое средство оказывает мощное действие. Соль — природный антисептик, который уменьшает воспаление и помогает вымыть остатки пищи. Для полоскания растворите полчайной ложки соли в стакане теплой воды. Разбавьте 3% перекись водорода в соотношении 1:1 с водой. Это поможет уменьшить бактериальную нагрузку и снять воспаление. Но обязательно не глотайте раствор. Не рекомендуется детям. Перечная мята содержит ментол, обладающий легким обезболивающим эффектом. Теплый напиток расслабляет, а если приложить теплый чайный пакетик к щеке — тоже может помочь. Гвоздичное масло содержит эвгенол — природное обезболивающее и антисептик. Смочите ватную палочку в масле и приложите к больному зубу. Другой вариант — жевание целого зубчика гвоздики. Не рекомендуется детям. В большом количестве гвоздика может быть токсичной во время глотания. Чеснок содержит алицин — вещество с мощными антибактериальными свойствами. Измельчите зубчик и приложите к пораженному участку или просто разжевайте его (если выдержите вкус!).

Что вызывает зубную боль ночью

Зубная боль может иметь разные причины. Самые распространенные из них:

Реклама

Кариес — разрушение эмали и воспаление пульпы.

Абсцесс — гнойное воспаление корня зуба.

Выпадение пломбы или коронки.

Прорезывание зуба мудрости.

Скрежет зубами (бруксизм).

Инфекции носовых пазух, давящих на верхние зубы.

Застревание пищи между зубами или десной.

Когда следует обратиться к стоматологу

Домашние средства могут только временно облегчить боль. Если:

боль не проходит в течение 1–2 дней;

вы заметили гной, повышенную температуру или отек;

возникла сильная чувствительность или зуб разрушен.

обязательно обратитесь к стоматологу. Чем раньше — тем проще будет решить проблему без осложнений.

Зубная боль ночью — сигнал, что ваше здоровье требует внимания. Не стоит терпеть — используйте домашние методы только как временную меру. Стоматолог — единственный, кто может решить проблему окончательно. Но благодаря правильным действиям вы сможете немного отдохнуть и продержаться до утра.