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Топ-9 гормонов, которые влияют на ваш вес: как взять под контроль свое здоровье
Гормоны — это невидимые дирижеры нашего тела. Они управляют не только настроением или менструальным циклом, но и аппетитом, метаболизмом и даже тем, где именно откладывается жир. Если вы когда-нибудь задумывались, почему, несмотря на диету и спорт, вес стоит на месте — возможно, дело в гормонах.
Издание Health Line рассказало, что гормональный дисбаланс может как мешать похудению, так и способствовать набору веса. Вот 9 ключевых гормонов, влияющих на вашу фигуру и проверенные способы поддержать их на здоровом уровне.
Инсулин — главный регулятор сахара в крови
Что делает:
Инсулин переносит глюкозу из пищи в клетки, где она используется для энергии или хранится в виде жира.
Как он влияет на вес:
Хронически повышенный уровень инсулина способствует накоплению жира, особенно в области живота, и связан с развитием инсулинорезистентности, диабета II типа и ожирения.
Как нормализовать:
Употребляйте углеводы с низким гликемическим индексом: бобовые, овощи, цельнозерновые.
Занимайтесь аэробными и силовыми упражнениями.
Контролируйте порции: частое переедание перегружает поджелудочную железу.
Добавьте в рацион продукты из Омега-3: жирную рыбу, льняное семя.
Спите 7–9 часов: нехватка сна снижает чувствительность к инсулину.
Лептин — гормон сытости
Что делает:
Передает мозгу сигнал, что вы уже наелись. Однако при ожирении может развиваться резистентность к лептину — мозг игнорирует этот сигнал и вы переедаете.
Как восстановить чувствительность к лептину:
Похудейте постепенно: уменьшение жировых отложений снижает избыток лептина.
Занимайтесь физической активностью.
Нормализуйте сон — даже несколько ночей плохого сна снижают чувствительность к лептину.
Грелин — «гормон голода»
Что делает:
Активизируется перед едой и стимулирует аппетит. У людей с избыточным весом уровень грелина часто ниже, но их организм слишком чувствителен к его сигналам.
Как его контролировать:
Питайтесь регулярно, не пропускайте завтрак.
Ешьте больше белка — он подавляет грелин эффективнее углеводов.
Спите достаточно: хроническая усталость увеличивает выработку грелина.
Кортизол — гормон стресса
Что делает:
В стрессовых ситуациях кортизол стимулирует накопление энергии, в частности, в виде жира. При длительном стрессе уровень кортизола остается высоким, а это ведет к ожирению, повышению аппетита и тяге к сладкому.
Как его снизить:
Занимайтесь йогой, медитацией, дыхательными практиками.
Избегайте диет с высоким содержанием сахара и обработанных продуктов.
Спите регулярно — даже нерегулярный график влияет на гормональный фон.
Ведите активный образ жизни: физические нагрузки снижают кортизол в долгосрочной перспективе.
Эстроген — больше, чем женский гормон
Что делает:
Регулирование репродуктивной функции, обмена веществ и распределения жира.
Как влияет на вес:
И избыток, и дефицит эстрогена связан с набором веса, особенно в период менопаузы.
Как сбалансировать:
Избегайте излишка красного мяса, алкоголя и сладкого.
Физические упражнения помогают стабилизировать уровень эстрогена.
Семена льна, соя, бобовые — природные фитоэстрогены, которые могут мягко влиять на гормональный баланс.
Нейропептид Y (NPY) — гормон, стимулирующий аппетит во время стресса или голодания.
Что делает:
NPY активируется при дефиците калорий или стрессе, вызывает резкое желание и снижает энергозатраты.
Как его контролировать:
Избегайте резкого ограничения калорий.
Потребляйте белок и клетчатку.
Занимайтесь регулярными умеренными тренировками.
Глюкагоновидный пептид-1 (GLP-1) — гормон сытости и регулятор сахара
Что делает:
GLP-1 уменьшает аппетит и улучшает чувствительность к инсулину. Препараты на его основе успешно используются для похудения.
Как поддержать уровень GLP-1 естественным путем:
Ешьте больше белка — сывороточный протеин, йогурт.
Добавьте в рацион пробиотики: йогурт, кефир, квашеная капуста.
Избегайте переедания и быстрых углеводов.
Холецистокинин (ХЦК) — стимулирует пищеварение и снижает аппетит.
Что делает:
ХЦК производится после еды, способствует ощущению насыщения.
Как его повысить:
Ешьте медленно и тщательно пережевывайте — это активирует выработку ХЦК.
Включите в рацион полезные жиры (оливковое масло, авокадо) и высококачественный белок.
Занимайтесь регулярной физической активностью.
Пептид YY (PYY) — уменьшает аппетит после еды.
Что делает:
Вырабатывается в тонком кишечнике и подавляет аппетит. Низкий уровень PYY часто встречается у людей с лишним весом.
Как его повысить:
Ешьте высокобелковые завтраки: яйца, йогурт, бобовые.
Попробуйте палеодиету или средиземноморскую диету с высоким содержанием клетчатки.
Будьте активны: спорт стимулирует гормоны сытости.
Контроль веса — это не только калории. Гормоны могут как ускорять, так и тормозить ваше похудение. Хорошая новость в том, что здоровые привычки — регулярное питание, полноценный сон, физическая активность и меньше стресса — оказывают положительное влияние почти на все ключевые гормоны.
Если же, несмотря на усилия, вам трудно похудеть или подозреваете гормональные нарушения — обратитесь к эндокринологу. Сдать анализы и получить персональные рекомендации — разумное решение для длительного результата.