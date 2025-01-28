Тошнота: способы безопасной рвоты

Рвота – естественный механизм организма для избавления от токсичных или испорченных веществ в желудке.

Издание Tuasaude рассказало, как безопасно вызвать рвоту и когда это необходимо.

Когда следует вызвать рвоту

Рвота может быть необходима в случаях, когда нужно очистить желудок от испорченной пищи или облегчить симптомы пищевого отравления. В то же время, важно помнить, что организм автоматически стимулирует рвотный рефлекс, когда это необходимо, поэтому в большинстве ситуаций не следует специально вызывать рвоту. Если вы чувствуете сильную тошноту, можно попробовать успокаивающие средства, например травяной чай.

Внимание! Если вы проглотили ядовитое или раздражающее вещество, например чистящие средства, ни в коем случае не вызывайте рвоту, ведь это может привести к еще большему повреждению пищевода. В таких случаях немедленно обращайтесь к врачу.

Важные шаги для безопасной рвоты

Тщательно вымойте руки. Мытье рук — первый и очень важный шаг. Он помогает избежать занесения бактерий или других микроорганизмов в горло, которые могут привести к инфекциям, например, тонзиллиту. Займите правильное положение. Лучше всего стоять на коленях перед унитазом. Это удобно и безопасно, поскольку уменьшает риск давления на живот, это может усилить дискомфорт. Стимулируйте рвотный рефлекс. Чтобы вызвать рвоту, поместите палец в горло и нажмите на область позади языка, поближе к миндалинам. Обычно это вызывает рвоту почти мгновенно. В некоторых случаях процедуру придется повторить несколько раз. Пейте воду. Выпейте стакан воды, чтобы смыть остатки желудочной кислоты со стенок желудка и уменьшить жжение. Подождите перед чисткой зубов. Избегайте чистить зубы сразу после рвоты, ведь контакт с желудочной кислотой может сделать чувствительной зубную эмаль. Просто прополощите рот водой и подождите 30 мин.

Способы вызвать рвоту

При помощи пальца. Самый распространенный способ – стимуляция задней стенки горла пальцем, зубной щеткой или скребком для языка. Это автоматически активирует рвотный рефлекс. Полоскание горла. Интенсивное полоскание горла водой или другой жидкостью может вызвать рефлюкс. Имитация укачивания. Укачивание или "морская болезнь" — состояние, которое возникает из-за сенсорной перегруженности мозга. Чтобы его спровоцировать можно вращаться на месте или на кресле. Ментальные образы. Некоторые люди чувствительны к определенным сенсорным раздражителям, например запахам или звукам, напоминающим о рвоте. Представление этих раздражителей может спровоцировать рефлекс. Соленые растворы. Ранее использовали смеси соленой воды для вызывания рвоты, однако этот метод не рекомендуется из-за риска развития солевой интоксикации.

Риски вызывания рвоты

Аспирационная пневмония. Во время рвоты содержимое желудка может попасть в легкие, вызвать воспаление и рост бактерий. Повреждение пищевода. Частая рвота может привести к травмам слизистой пищевода из-за действия желудочной кислоты. Другие осложнения. Вызвать рвоту без надлежащих показаний может ухудшить состояние здоровья, особенно если есть скрытые заболевания желудочно-кишечного тракта.

Что может вызвать рвоту

Тошнота и рвота могут быть симптомами:

серьезных состояний, таких как аппендицит или кишечная непроходимость;

расстройств пищеварительной системы, например пищевого отравления или язвы;

нарушений нервной системы, в том числе менингита или опухолей;

беременности, особенно после 6-й недели;

побочного действия некоторых лекарств, таких как химиотерапевтические препараты.

Если тошнота сопровождается кровью в рвоте, резкой болью или другими тревожными симптомами, немедленно обращайтесь к врачу.

Когда следует избегать рвоты

Никогда не вызывайте рвоту, чтобы избавиться от недавно съеденной пищи только из-за переедания. Это может свидетельствовать о булимии — расстройстве пищевого поведения, которое требует профессионального лечения.

Если вы проглотили ядовитое вещество, не пытайтесь вызвать рвоту, ведь это может привести к повреждению пищевода.

Понимание ситуаций, когда вызывание рвоты целесообразно и знание правильных методов помогут уменьшить риск осложнений. Однако в случае сомнений или возникновения серьезных симптомов всегда консультируйтесь с лечащим врачом.

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