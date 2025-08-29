ТСН в социальных сетях

Тошнота во время мигрени: как облегчить неприятные симптомы

Мигрень — это не просто головная боль, часто приступ сопровождается головокружением, повышенной чувствительностью к свету и звукам и тошнотой.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Для многих именно ощущение тошноты делает состояние особенно изнурительным. Невролог Роман Квасницкий объяснил, почему так происходит и как можно облегчить неприятные симптомы.

Почему возникает тошнота во время мигрени:

  • Во время приступа ухудшается работа желудочно-кишечного тракта, замедляется пищеварение.

  • Организм реагирует на боль и изменение тонуса сосудов, а это может вызвать спазмы и тошноту.

  • У некоторых людей симптомы настолько выражены, что таблетки, которые они принимают перорально, практически не действуют, ведь усвоение в этот момент нарушено.

Медикаментозные методы

  • Противорвотные средства: они помогают не только снять тошноту, но и улучшить действие других лекарств против мигрени.

  • Инъекции или ректальные формы препаратов: когда тошнота переходит в рвоту, важно применить лекарства в формах, которые не требуют глотания.

  • Своевременный прием: не ждите, пока тошнота станет невыносимой, препараты более эффективны в начале приступа.

Важно: любые медикаменты стоит принимать только после консультации с врачом.

Домашние средства, которые могут помочь

  • Газированные напитки: небольшое количество охлажденной «Coca-Cola» иногда уменьшает тошноту благодаря углекислому газу и кофеину.

  • Лимон: рассасывание кусочка или нескольких капель лимонного сока освежают и снимают спазмы желудка.

  • Имбирь: чай, цукаты или просто небольшой кусочек свежего корня обладают противорвотным действием.

  • Холодный компресс: прикладывание ко лбу или затылку может снизить интенсивность приступа и ослабить сопутствующие симптомы.

Когда обращаться к врачу

  • Если тошнота переходит в неконтролируемую рвоту.

  • Если головная боль появилась внезапно и имеет необычный характер.

  • Если симптомы сопровождаются потерей сознания, нарушением речи или зрения.

Такие проявления могут сигнализировать о более серьезных проблемах, чем мигрень, и требуют срочной медицинской помощи.

Облегчить тошноту при мигрени можно как медикаментами, так и простыми домашними методами. Важно вовремя распознать симптомы и не ждать, пока состояние значительно ухудшится. Регулярная консультация с неврологом поможет подобрать правильную терапию, которая уменьшит не только боль, но и сопутствующие неприятные проявления.

