Тошнота во время мигрени: как облегчить неприятные симптомы

Для многих именно ощущение тошноты делает состояние особенно изнурительным. Невролог Роман Квасницкий объяснил, почему так происходит и как можно облегчить неприятные симптомы.

Почему возникает тошнота во время мигрени:

Во время приступа ухудшается работа желудочно-кишечного тракта, замедляется пищеварение.

Организм реагирует на боль и изменение тонуса сосудов, а это может вызвать спазмы и тошноту.

У некоторых людей симптомы настолько выражены, что таблетки, которые они принимают перорально, практически не действуют, ведь усвоение в этот момент нарушено.

Медикаментозные методы

Противорвотные средства: они помогают не только снять тошноту, но и улучшить действие других лекарств против мигрени.

Инъекции или ректальные формы препаратов: когда тошнота переходит в рвоту, важно применить лекарства в формах, которые не требуют глотания.

Своевременный прием: не ждите, пока тошнота станет невыносимой, препараты более эффективны в начале приступа.

Важно: любые медикаменты стоит принимать только после консультации с врачом.

Домашние средства, которые могут помочь

Газированные напитки: небольшое количество охлажденной «Coca-Cola» иногда уменьшает тошноту благодаря углекислому газу и кофеину.

Лимон: рассасывание кусочка или нескольких капель лимонного сока освежают и снимают спазмы желудка.

Имбирь: чай, цукаты или просто небольшой кусочек свежего корня обладают противорвотным действием.

Холодный компресс: прикладывание ко лбу или затылку может снизить интенсивность приступа и ослабить сопутствующие симптомы.

Когда обращаться к врачу

Если тошнота переходит в неконтролируемую рвоту.

Если головная боль появилась внезапно и имеет необычный характер.

Если симптомы сопровождаются потерей сознания, нарушением речи или зрения.

Такие проявления могут сигнализировать о более серьезных проблемах, чем мигрень, и требуют срочной медицинской помощи.

Облегчить тошноту при мигрени можно как медикаментами, так и простыми домашними методами. Важно вовремя распознать симптомы и не ждать, пока состояние значительно ухудшится. Регулярная консультация с неврологом поможет подобрать правильную терапию, которая уменьшит не только боль, но и сопутствующие неприятные проявления.